EL VERGEL, LUGAR ASIGNADO –

El mismo día en el que Sergio Berni comandó el desalojo en Guernica haciendo gala de su táctica y estrategia, señaló a grupos de izquierda como responsables de hacer política con los nadies e invisibles (tiempo atrás apuntó al Movimiento Evita, que es parte activa e institucional del Frente de Todos).

Mientras la represión saludada como «herramienta para restaurar el orden por la propiedad privada», la otra política de Axel Kicillof estaba a punto de recibir el beneplácito la legislatura provincial: estaban las manos y los votos que aprobarían un proyecto del gobernador clasificado como clave, estratégico y humano: construcción de cárceles.

Las viviendas populares son materia de estudio, anuncios y promesas, al unísono de las nuevas penitenciarias y alcaldías. El Poder Legislativo bonaerense dio luz verde a la expropiación de tierras en Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre. Con financiamiento internacional, de Nación y la Provincia, la ampliación de celdas y rejas está en proceso

Las consideraciones del gran proyecto carcelario merecen un cuadro por cuadro:

Si el hacinamiento, que no esconde los mecanismos de tortura, se buscan maquillar con el marco numérico, es sensible leer que la Provincia de Buenos Aires HOY no puede garantizar aspectos mínimos de prisionización, y así lo menciona el considerando:

En la actualidad el Servicio Penitenciario Bonaerense afronta la población más alta de su historia. Las razones SOCIALES que no son números, las causas profundas no DEBEN estar en el análisis, pero el ejercicio de elevar el NO DEBATE ofrece aspectos humanos de inclusión: descomprimir los servicios existentes, que incluye comisarías y alcaidías. Acercar a los familiares de los reclusos a sitios donde las distancias no sean infranqueables. Por supuesto que no faltará la palabra de «avance en materia de derechos humanos y la creación de puestos de trabajo». De yapa irá en el discurso que «ahora sí se cumplirán los mínimos estándares internacionales».

El carácter humano está escrito, «los reclusos no perderán el vínculo ni los lazos familiares al poder alojarse en cárceles de proximidad».

La Intendenta de Moreno gestionó estar en el mapa de actuación. Solicitó los informes respecto a disponibilidad de tierra para un fin específico. Por estudio, disponibilidad, conectividad, el lugar designado que ya está en la ley corresponde a El Vergel, Cuartel V, casi en el límite con el Municipio de Pilar.

El IDUAR tiene identificado al titular. El procedimiento está en pleno movimiento.

No hay dudas que los gobiernos en sus tres niveles interactúan en la planificación. La urgencia ventilada en la iniciativa requiere de tiempo y éste tiene un plazo de diez años:

La localidad que fue rural, tierra de organizaciones y movimientos, va proyectando la base área de cargas, parques agroecológicos, una cárcel, alcaidías y, con algo más de suerte, parques que desarrollen industrias y con ello algo que se llama TRABAJO.

El Futuro se puede ver.