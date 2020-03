0 shares







Conocida es la decisión de obligar a las tres empresas proveedoras a no entregar leche en polvo. En menos de sesenta días se produce el llamado a licitación pública y, en este lapso, los reclamos, denuncias o actos administrativos sirven para definir si las empresas que fueron contratadas en forma directa siguen en carrera o con mayores posibilidades de continuar o bien se toma en cuenta la propuesta de elegir a firmas morenenses.

La encargada del SAE en el Consejo Escolar, Liliana Ojeda, habla en nombre del cuerpo colegiado sobre los controles, las fallas que ya tiene por lo menos un proveedor, y el resultado de una charla con la Intendenta que dejó bien abierta la opción de buscar o darle prioridad a empresas locales: «Se está trabajando urgente en muchas cuestiones, la verdad que la primer reunión con la gente de Educación, que es la que está desde un primer momento, medio que tomaron la posta porque como es de público conocimiento no hubo tiempo para hacer la sesión, de llamar a licitación como correspondía. El Municipio se hizo cargo de la gestión del SAE y si hubo unas gestiones por ejemplo de algunas cuestiones que ya se corrigieron. Se mandó un comunicado general a todas las escuelas donde la leche en polvo no se recibe más y corrigiendo lo que algunos proveedores no estaban cumpliendo.

Se va corrigiendo

Sí, la alegría que me dio cuando llegué a la escuela N° 49 y me dijeron que la mercadería es de muy buena calidad, una banana linda, buena y grande, una buena mandarina. Me decía la Secretaria que es la primera vez que hay yogur y los chicos están felices en la escuela. También vimos algunas empresas que están flojas, hoy se lo comenté a la Intendenta para ver qué medida se van a tomar en esta cuestión, algunas si están funcionando muy bien. Hay que trabajar en concordancia con el municipio para tratar de subsanar esto en beneficio de las criaturas de Moreno que hoy están asistiendo a los establecimientos educativos.

Bueno, son tres empresas, dos de Pilar y una que no tenía antecedentes como proveedor del SAE

La verdad que no la podemos tener demasiado identificadas, por eso te digo que todavía estamos trabajando, sé que una está trabajando muy bien y hay una que es con la que más problema se tiene y se está pensando en posiblemente en darle de baja su contrato y buscar una empresa que todavía no terminamos de definir porque tenemos que analizar para ver cómo seguimos con esto. Se está trabajando fuertemente con esto.

En 60 días se tiene que llamar a licitación pública y ahí debería aparecer algo que siempre exigió, que sean empresas de Moreno y no de afuera

La próxima licitación, que viene con lo que habíamos hablado con la Intendenta y es lo que me dio tranquilidad, es de proponer que la empresas que están repartiendo acá, en Moreno, sean de la localidad. Primero para generar un movimiento a los comerciantes del distrito y generar una entrada de plata para Moreno que es lo que hace falta también, para mover un poco y garantizar que los servicios lleguen en tiempo y forma. Le decía a la Intendenta, si se contrata un panadero de acá de Moreno seguramente cuando llegue a la escuela, lo van a conocer, va a llegar y se va a garantizar que la mercadería sea de primera calidad y así con todo: la carne, las verduras.

Segunda semana de SAE bajo la administración del Municipio, para el desayuno llegó y se entregó en algunos servicios un paquete cerrado de tres galletas azucadaras que se acompañan con mate cocido (escuelas secundarias).

Respeto a la leche en polvo, se cambió Leche La Babilonia y Leche La Herminia por lácteo fluido. Por ESA exigencia a los proveedores, las cajas de leche en polvo que quedaron en poder de las escuelas en algunos casos les fue distribuido a madres y padres