Se fue del Gobierno municipal para pelear por un Colegio de Abogados que sea independiente del poder partidario

Desde el año 2012, al momento de crearse la sede el Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez, hay una figura que busca sostener el liderazgo. Eduardo Sreider quiere otros cuatro años como Presidente y tiene el fuerte apoyo de la Intendencia, de La Capitana Mariel Fernández.

La Dra. Romina Altamiranda encabeza la lista de renovación, de alternancia en el poder, de mirada plural y respeto a las identidades morenenses. Hace una semana renunció a la Subsecretaría de Gobierno municipal por considerar que el Colegio de Abogados debe ser INDEPENDIENTE y tiene la obligación de respetar la PLURALIDAD de PENSAMIENTOS.

Altamiranda con un cargo importante, carrera promisoria, integrada al proyecto que llaman histórico, todo eso y más, dejó el confort porque busca, quiere y desea transformar una institución que desde hace una década es presidida por el Dr. Eduardo Sreider, que busca la reelección y cuenta con el apoyo de Mariel Fernández.

Esta es la razón que explica la renuncia de la Dra. Romina Altamiranda a la Subsecretaría de Gobierno. Los argumentos que brinda la ex funcionaria municipal – decidida a pelear en las urnas para renovar y transformar el Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez – son de peso y tienen calibre. Hay una carga implícita y dos conceptos imperdibles para leer sin entre líneas:

¿Por qué la renuncia a la Subsecretaría de Gobierno?

Hace diez años formo parte del Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez. Entendía que mi participación encabezando una lista que viene a trabajar un poco la renovación podía llegar a incomodar en el rol que hoy tenía en el Municipio, por eso decidí renunciar para continuar con el proyecto que venimos trabajando hace muchos años con colegas de Moreno.

El año pasado hubo elecciones en el Colegio, ¿por qué no incomodó tu cargo en el Municipio?

El año pasado yo no era candidata.

Pero participabas empujando una lista de oposición, la Lista 3

Exacto, encabezado por el Dr. Esteban Martín. Entendía que ese armado era con colegas independientes, nuevos, como lo es ahora, lo que pasa que muchas veces se mezclan quizás visiones que tienen que ver con la política partidaria.

¿Se mezcla?

Se mezclan las visiones. Parece que es importante dejar en claro que el Colegio de Abogados justamente, al menos el grupo que yo represento no pretende meter la política partidaria en el colegio. Venimos trabajando hace muchos años, somos abogados que claramente tenemos líneas diferentes.

Son de Moreno

Somos todos de Moreno, y justamente hoy en día me parece que en función de eso hay una visión de funcionarios que forman parte de la gestión y que no son de Moreno, y vienen a hacer su aporte a la gestión pero que tienen una mirada parcial respecto de la institución en sí. En ese esquema nosotros conformamos una lista en miras de que sea independiente y me parece que condicionar la participación de colegas entendiendo que hay política partidaria dentro del colegio perjudica a la institución en sí.

Podés explicar cómo es esa incidencia o la intromisión de la política partidaria en el Colegio? ¿Qué significa en la práctica?

Sin ir más lejos en gestiones anteriores hubo secretarios que no eran del distrito y aportaron a la gestión. Claramente cada uno de los integrantes que formamos el Colegio tenemos participación en uno u otro espacio, hay quienes no y son abogados independientes, y me parece que circunscribir que quienes conformamos una lista pertenezcan a tal o cual partido deja de lado la misión del Colegio que es abordar la problemática de todos los abogados con prescindencia del color de turno del poder.

¿Y la presidencia del Dr. Sreider se ha volcado más a esta influencia de la política partidaria, cercana al gobierno municipal?

Hoy en día hay una clara línea que tiene que ver con las actividades que se hicieron las últimas semanas estando en campaña, hay mucha participación de la Secretaria de Justicia del municipio (Dr. Nahuel Berguier), si eso no es una línea donde hay una participación del municipio jugando con el colegio, a mí al menos me deja en claro eso. Sin embargo, yo hasta el lunes fui funcionaria de la gestión de Mariel Fernández y entendía que no existía un impedimento que siendo funcionaria pudiera estar a cargo de encabezar una lista propuesta por un conjunto de colegas, que no impedía porque siempre pongo la independencia del Colegio por encima del rol que ocupe en cualquier momento.

Lo que estás marcando para mi es medular. El Dr. Berguier, actual Secretario de Justicia del Municipio, gestión Mariel Fernández, está trabajando con la propuesta de Eduardo Sreider, actual presidente del Colegio de Abogados y que busca la reelección. Vos querés renovar, oxigenar el Colegio, por ende estás enfrentando a ese poder que por ahí salió o cruzó una raya

Igual de todas formas no creo que es salirse de la raya. No tiene que haber una cápsula, lo lógico sería que se pudieran disputar democráticamente las elecciones, justamente no condicionando a ninguna de las personas que hoy podemos formar parte de uno y otro lado, porque en el medio se mezcla el rol laboral. Y justamente porque no quería estar condicionada por esa situación, ni incomodar ni perjudicar a la gestión, por eso renuncié.

El Secretario de Justicia del Municipio, que no es de Moreno, acompaña al Dr. Sreider en su propuesta reeleccionista. Si iba a dar que la Subsecretaria de Gobierno del Municipio encabezaba la lista que quiere poner fin a una década de gestión en el Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez

Sí, es tal cual.

¿Qué es lo que quieren hacer con el Colegio de Abogados?

Hay varios ejes, por un lado, en su relación con la comunidad que hay un servicio de asistencia gratuita que debemos dar a la población más vulnerable y que es necesario descentralizar para que esto se pueda llevar a cabo. Yo respeto al Dr. Eduardo Sreider y su trabajo, pero no fue algo individual o personal, sino fue el trabajo de varios /as que fueron parte de la construcción y del nacimiento del Departamento Judicial que tuvo que ver con un contexto político de acompañamiento en su momento. En ese sentido me parece que es necesario una renovación después de diez años para canalizar el acercamiento a la justicia de otra forma, para también hacer los canales con los diferentes órganos y poder hacer crecer e independizar efectivamente a Moreno – General Rodríguez de Mercedes porque las cámaras están allí. Y por otro lado, un acercamiento al colega, al colega que durante la pandemia lo atravesó un montón de cuestiones, hemos presentado notas para poder brindarle asistencia al colega que el último tiempo fueron silenciadas estas propuestas. Entonces me parece que estos tres ejes, por un lado, la relación con la comunidad, por otro lado la relación con el colega, renovar para ponerle mayor esfuerzo, mayor energía al crecimiento del Departamento judicial, que no digo que no se esté haciendo, pero me parece que es necesaria una renovación.

¿Cómo se le gana a un oficialismo?

Me parece que las construcciones son a largo plazo, claramente nosotros tenemos muchas ganas de estar en la conducción, pero de estar con trabajo, con esfuerzo, y esto lo venimos demostrando desde el 2011 cuando se creó el Colegio y formamos parte de diferentes lugares. Es bastante difícil ir en contra de un oficialismo por una cuestión…

¿Acompañado por un gobierno municipal?

Entiendo que sí, en función de las últimas actividades que se realizaron, y de esto que vos mencionabas del Doctor Berguier. Más allá de esa situación, ¿cómo se le gana? Con trabajo, con esfuerzo, escuchando al colega, y se le gana en acciones, se gana en esa escucha que nosotros tenemos y que pensamos seguir teniendo para estar cercano al colega y poder llegar y que nos acompañen la mayor cantidad de votantes para poder conducir el Colegio y renovar.

¿Desde qué edad estás en la función pública?

A los 23 ingresé en Niñez, era abogada de Servicio Local, después estuve un tiempo a cargo de Ventanilla Única, la directora era María Campion. Renuncié al gobierno de Festa, al año más o menos y volví ahora gracias a la convocatoria de Iván Liendro que fue el primer Secretario de Gobierno, que nos conocíamos de la vida profesional.

Por haber sido parte de la estructura y el plan de Mariel Fernández, ¿qué te deja como positivo o bien existen sombras?

Yo creo que se están haciendo un montón de cosas, hay políticas públicas que están siendo implementadas que se está en un camino de fortalecer, que tienen que ver con muchos años de consecuencias de Moreno, de la realidad de Moreno. Me parece que el plan de Mariel va camino a transformar parcialmente en el corto plazo, al menos en estos años, y están las energías en eso. La verdad que yo estoy agradecida con que me hayan convocado, pero más allá de eso me parece que se construye con todos y en la pluralidad de pensamientos, eso es fundamental.