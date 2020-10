0 shares







ORDENAR LO QUE ESTÁ SUPERADO / CEMENTERIO DE MORENO –

Notificar a los familiares con cédulas o cartas que expliquen las disposiciones vigentes. Es el pago de una tasa pero antes del tributo nace un convencimiento: dar aviso.

El único cementerio público que tiene el distrito de Moreno está (desde hace tiempos) con señales y síntomas de desborde. En el mes de julio asume la responsabilidad de encontrar las soluciones «probables, acotadas», Daniela Echecopar : «Comenzamos ordenando las bóvedas, luego continuamos con la parte de sepulturas que es lo más complicado por una cuestión familiar y humana de la responsabilidad de los pagos para notificar y que la familia se acerque para decidir qué hacer con su fallecido».

La notificación antes de mover el resto de ese cuerpo ¿es así?

Si, igualmente cuando como familiares venimos a renovar el pago del arrendamiento, es decir, cuando se ingresa el fallecido se paga por cuatro años, luego se tiene que hacer una renovación anual, ahí es donde nosotros comenzamos a notificar cual es el tiempo límite de proceso que tenemos nosotros como humanos.

¿Las familias reciben esas notificaciones porque ustedes montaron un equipo especial?

Si, hoy sí. Nosotros nos dimos cuenta cuando ingresamos que la notificación había perdido ese sentido y la importancia. Una de las normas que tenemos (ordenanza) que dice que cuando uno pasa el tiempo, después de estos cuatro años principales, tenemos un levantamiento de oficio. Cuando uno firma la declaración jurada cuando fallece e ingresa el familiar, dice que tenés 30 días pasado el vencimiento sino se pasa el resto al depósito, luego 30 días más y se pasa al osario general. Nosotros desde lo humano que requiere esta situación, si se tiene que hacer el levantamiento de oficio lo que hacemos es esperar dos años, nosotros en esta nueva gestión acorde a lo que encontramos.

Lo que se encontraron ¿era?

El levantamiento sin avisar, o el levantamiento con muy poco margen de tiempo de vencimiento.

La capacidad del cementerio ¿está superada?

Si, súper superada. Como es un dinamismo… lo voy a explicar desde el proceso natural que tenemos como seres humanos, tenemos en un nicho, que hoy no hay, pero está con un vencimiento de 20 años, después se tiene que pasar a tierra para que siga el proceso de descomposición que tenemos como seres humanos, en tierra lo que tiene que estar son 8 años por proceso natural para la reducción. Lo mínimo que se tiene son 4 años, a veces en el sexto año el familiar si viene por previa notificación o por cuenta propia y dice que quiere intentar reducir puede hacerlo, siempre con el consentimiento y el acompañamiento del familiar. Después de esta reducción se va a lo que se llama urna o nicho, ahí es donde entramos en el colapso porque esa no tiene vencimiento, mientras el familiar venga y abone lo puede tener eternamente, es una decisión y acompañamiento del cual nosotros hoy tenemos la obligación de informar al pariente y acompañarlo para que podamos entre todos tomar la decisión.

¿Hay una zona destinada en este cementerio a COVID?

Si, la generamos ahora en nuestra primera gestión.

¿Por qué fue tomada la decisión?

Por una cuestión de contagio, porque no teníamos lugar en lo que teníamos estipulado en estas 16.600 sepulturas en tierra.

¿Ese es el número que tiene el cementerio de Moreno?

Ese es el número, nosotros para no tener estos problemas de decir “tengo que hacer un levantamiento de oficio porque está el otro familiar en puerta”, tenemos ese dinamismo desde la parte administrativa. Encontramos un lugar que tenía basura, un montón de cosas, y recuperamos ese pequeño espacio donde llevamos aproximadamente 80 sepulturas.

¿Cuál es la capacidad que tiene ese espacio?

Y 80 más o menos, se hace con un distanciamiento, debido a que está saturado el cementerio y con respecto a la pandemia nosotros tenemos la posibilidad de ampliar a 160, hasta ahí es la capacidad. Creamos esa manzana para no involucrar con las personas comunes por un tema de contagio y porque esa parte no se va a poder levantar hasta que se investigue, porque la persona que viene con COVID viene con todo un protocolo. Eso sabemos que va a costar mucho tiempo que haga el proceso natural que tenemos como humanos, y como no se va a poder hacer el proceso administrativo y natural, va a tardar un tiempo que aún no sabemos cuál es.

¿Un crematorio?

Sería ideal, igualmente hay que acompañar y tomar conciencia de esa idea. No es una idea impuesta, pero son opciones que no estábamos acostumbrados como seres humanos para incorporar naturalmente en lo cotidiano.

¿Un crematorio sería una apuesta política en cuanto exista un único cementerio?

Si.

¿No hay otra?

No hay otra.

ue pasamos por protocolo ¿Por qué? Porque tenemos que seguir con el protocolo de cuidado, lo que se permite son dos personas por sepultura con el distanciamiento social que necesitamos. También por una cuestión organizativa, lo hacemos por manzanas y según la capacidad de manzanas son los grupos de dos personas que pueden estar determinado tiempo. Entendemos y sabemos qué hace mucho tiempo que no podemos venir a ver a nuestros familiares, también comprendemos que imponer un tiempo a veces no es lo mejor, pero hoy tenemos que adaptarnos a esta modalidad.

Por día, ¿cuántos servicios va teniendo el cementerio relacionado a COVID? ¿Llevan ese registro?

Si, por día, cuando empecé en julio teníamos un ingreso semanal de 7/8. Tuvimos un pico la semana pasada con 10 casos en un solo día, eso quiere decir un montón. Son picos a veces por semana y a veces en un solo día donde son muchos, lo determinamos diariamente.