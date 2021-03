12 shares







DESDE FAMILIAS POR LA ESCUELA PÚBLICA CRÍTICAS A LA INTENDENTA –

La declaración de la Intendenta en modo de crítica hacia aquellas autoridades que por mínimas pérdidas de agua no abren las escuelas -según la información que le transmite Sonia Beltrán (actual presidenta del Consejo Escolar, Vicedirectora en uso de licencia), instala un debate acerca del aseguramiento, habitabilidad y dignidad. María le responde a la Intendenta: » En el 2020 logramos abrir las escuelas con algunos de los 12 puntos que le sacamos a Vidal, y ahora de tres bajamos a 2 puntos de aseguramiento, el agua potable y los baños. Ya bajamos a menos y entonces pretender que una escuela que no tiene agua se abra igual es volver a la Intervención, querer meter a la fuerza a los chicos a la escuela no es justo. Vuelvo a repetir y me hago cargo de lo que digo, usar la bandera del Morenazo y la bandera de Sandra y Rubén para llegar a un puesto de Intendenta. Se hizo la abanderada y ahora, mancillar esa lucha, es un insulto. La 49 no se abrió porque no tiene bomba de agua, sin eso no hay agua, y son los dos puntos para abrir una escuela, agua potable y baños en condiciones».

Vos integrás la comunidad de la Primaria 39, ¿contame cómo es la situación edilicia allí?

Tiene agua agua potable porque la certificación le dio bien, los baños están en condiciones, pero tiene filtraciones de del análisis que le di hicieron le dio bien tiene a los años en condiciones pero está así en gaza. Tiene filtraciones y el patio con diez pozos está cerrado. Las aulas no tienen ventiladores y así quieren meter a los alumnos /as.

Y esa escuela, ¿está dando clases?

Si, con quince alumnos por búrbuja.

AUDIO 1 MARIA

¿Por qué no se organizan las comunidades por escuela para exigir aquello que se demandó a partir del año 2018?

Porque hasta los padres fueron sorprendidos. Cuando fuimos a retirar el último bolsón de mercadería nos dijeron que las clases empezaban de forma virtual, pero a los directivos, entre gallos y medianoche, le llegó la directiva que tenían que abrir sí o sí y allí nos mandaron los comunicados. Tengo que decir que hay padres que quieren mandar a sus hijos/as pero no son conscientes del estado de las escuelas…

Tal vez allí se argumenta la palabra de la Intendenta que dice que hay problemas menores y no se abren las escuelas

Es que no son problemas menores, son graves. Me hago cargo de lo que digo, la Intendenta se encargó de dar favores políticos, puestos de trabajo, a gente luchadora que estaba en el grupo de Familias Por la Escuela Pública. No los culpo a ellos porque la necesidad de trabajo es muy grande pero dejaron de luchar. Ya ni me enoja lo que ocurre me da tristeza porque no aprendieron nada. Con la soberbia que tiene usa la lucha, y la gente no aprendió nada. Nuestros hijos /as merecen escuelas seguras y una educación de calidad, y eso es nuestra responsabilidad porque, me hago cargo de lo que digo, hasta los sindicatos traicionar la lucha.