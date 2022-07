«Se les da más crédito a lo que dicen los narcos que la palabra de los policías detenidos»

LA MADRE DE UN EFECTIVO DE LA BONAERENSE PIDE LA LIBERTAD DE SU HIJO –

Sebastián Perín es uno de los nueve efectivos bonaerenses detenidos el pasado 21 de abril por una investigación judicial que los conectó con un decomiso irregular de cocaína (alrededor de 5 kilogramos).

Rosa Vargas espera que la Cámara de Apelaciones revea la detención porque, según sus palabras y lo que entiende la abogada defensora, se cometieron más de treinta irregularidades en el proceso, además de señalar que no existió ningún paquete de cocaína en manos de los imputados: «Mi hijo está detenido desde el pasado 21 de abril. Son dos narcos que inculpan a nueve (9) policías por haberse robado una droga que nunca existió, que jamás se encontró. En el marco de la causa se hicieron como tres o cuatro allanamientos y jamás encontraron nada de droga, o sea, que solamente mi hijo está preso porque lo inculpa un narco, un narco contra el testimonio de 9 policías. Hasta el día de hoy no se encontró absolutamente nada, pero bueno, la realidad es que todavía sigue preso».

Cuando publicamos la nota, nuestro medio lo hizo, hablaba de un trabajo, no solamente de la justicia local, sino la Federal al tratarse de narcotráfico. ¿Pudieron tener, como familia acceso a la causa para ver si están las pericias e investigaciones para llegar a la detención de los nueve policías?

Mirá, yo no tengo, la que tiene todo es la abogada, ya te digo, ellos detuvieron a dos narcos que supuestamente que estaban peleando, los detuvieron, los llevaron, no tenían droga, solamente tenían algo de 3 gramos que eso era para consumo, y esos son los que dicen “ellos me robaron la droga, me robaron 5 kilos de droga”. La verdad es que se les da más crédito a lo que dicen los narcos que a los policías. Los narcos están custodiados por la policía porque supuestamente tienen miedo a alguna represalia y bueno, los policías todavía siguen presos.

Por lo que me estás diciendo, es una situación increíble, que tenga más peso el testimonio de dos narcos que la policía, la información oficial daba cuenta que los nueve policías se habrían quedado con un lote de cocaína

No, para nada, jamás se comprobó eso. Hubo irregularidades, lo primero que no había era acta terminada de hacer, detuvieron a los policías y cuando el abogado pide las actas, dicen que no, porque estaban terminándolas de hacer ¿cómo se puede detener a una persona cuando vos tenés un acta a medio hacer? La terminaron de hacer varios días después, esto los abogados lo denuncian también, denuncian que desde el momento en que el narco dice “yo tenía droga” tenía que haber sido detenido porque se está inculpando y ya no puede ser testigo, y aún así les siguen dando crédito a lo que ellos dicen, realmente es el mundo del revés, sinceramente es el mundo del revés. Tengo un hijo que tiene 10 años en la policía, con un legajo impecable, jamás tuvo una sanción, nunca presentó carpeta médica, trabajaba a veces hasta los días que tenían vacaciones, pero hoy está envuelto en todo esto, con su nombre sucio, porque realmente todo lo que salió en los medios fue terrible, porque los tildan de narco policía cuando nada que ver. Es la primera vez que estoy viviendo todo esto, jamás he ido a buscar a mis hijos a una comisaría o algún lado, y la verdad que para mí es realmente terrible, nunca pensé que podía vivir una cosa así.

¿Qué análisis hacés si la justicia cree más en los narcos que en el testimonio de los policías?

No quiero hacer ningún análisis, pero bueno, a veces me pongo a pensar que cuando hay dinero parece que todo es posible, sinceramente eso es lo que a mí me da a pensar, porque hoy por hoy está todo en la Cámara de Apelaciones, todo lo que se mandó, se le pidió a las fiscal Urrutia lo desestimó. Hoy estamos pendientes de una Cámara de Apelaciones que no sabemos cuándo dará un fallo, mientras tanto siguen encerrados.

¿En dónde está alojado tu hijo?

Mi hijo está alojado en Berazategui. Se lo llevaron allá, yo soy de Moreno. Es imposible llegar si alguien no me lleva en auto. Hasta el momento lo pude ver en dos oportunidades.

