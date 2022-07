Se levantó el paro en la UPA de Cuartel V

La asamblea de trabajadores /as de la Unidad de Pronta Atención y Hospital Modular resolvieron dejar sin efecto la medida de fuerza que arrancó el jueves luego de la agresión que sufrió una enfermera. La decisión se tomó luego de escuchar la palabra de la Directora Adriana Palacio quien les informó las medidas y pedidos expuestos a las autoridades de seguridad (reforzar las guardias con más horas Polad, adicionales, presentación en la Departamental), además de tres instancias de capacitación: la primera en torno a seguridad (cursos que dará personal especializado en seguridad hospitalaria), la segunda vinculada a salud mental y la última hacia adentro de los grupos de trabajo.

Además el Comité por una UPA 12 y HM5 libre de violencias comenzó a trabajar un protocolo para afrontar los hechos con los /as usuarios /as, que forma parte de la demanda del cuerpo de trabajadores /as de salud. La enfermera agredida se encuentra en buen estado de salud. La mujer que agredió a la trabajadora se le ofreció «acompañamiento en el proceso».

Con estos acuerdos que serán evaluados el próximo 12 de agosto, el paro quedó sin efecto después de un día de acción directa. Los 70 turnos que estaban en agenda serán reprogramados.