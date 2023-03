«Se llenan la boca diciendo la patria es el otro y los chicos que estudian en la ESPUNM son la Patria es el Otro»

Mirko García dirá, como siempre lo expresa, que vive en el barrio de siempre, en la casa de siempre. Hombre del peronismo en Juntos por el Cambio, bebe de esa territorialidad que muchos /as lanzan al vacío sin contenido real o bien escamoteando los signos vitales del día a día.

Narcomenudeo, respuesta de García a las afirmaciones de Mariel Fernández: «las madres llevan a sus hijos /as a la escuela y luego los /as buscan porque saben que en el trayecto de la casa a la escuela los niños /as, pibes /as, se van a cruzar con cuatro o cinco transas. Yo no le puedo dar la espalda al pueblo porque vivo con el pueblo. También le digo que los transas se chocan y disputan el territorio de Moreno, esta es la realidad que vivimos. Todo el mundo sabe donde se vende y creo que la policía también. En la Provincia de Buenos Aires no ocurre lo de Rosario porque hay que la regula e impide que formen grandes carteles de droga, y para mí quien regula es la institución policial, y le pido disculpas por lo que digo a aquellos buenos policías que combaten el narcomenudeo».

Toma de la tierra de la Universidad de Moreno, acción directa del gobierno de Mariel Fernández, responde el concejal Mirko: «Mi prócer preferido es el General San Martín y lo que se vio el pasado 4 de marzo a la mañana (NdR: ingreso de funcionarios /as a la tierra de la UNM) no fue una actitud sanmartiniana, más bien una parodia de la invasión a Ucrania. Lo que se debió resolver a través del diálogo, una de las partes en conflicto hace eso. Alguien, alguna vez, dijo que la fuerza es el derecho de las bestias. Se llenan la boca diciendo la Patria el Otro, y los chicos que estudian en la ESPUNM son la Patria es el Otro«