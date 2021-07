«Se olvidan de decir que el gobierno anterior (Macri) le dio miles de millones de pesos al Movimiento Evita»

Claudia Asseff presentó credenciales para ingresar en el debate sobre cooperativas versus empresas privadas. Tuvo el buen tino de pararse en el expediente con dos convenios, el de la Cooperativa 2 de Septiembre del Movimiento Evita con la Secretaría de Economía Social que comanda Emilio Pérsico del Movimiento Evita, y el vínculo de la misma cooperativa con la Intendencia de Moreno que conduce la líder del Movimiento Evita en Moreno, Mariel Fernández.

Planteó preguntas administrativas que tienen sustento y lógica, entró en el cruce político (más que chicanas), y no olvidó recordar que la Ministra de Desarrollo Social (en la gestión Macri), Carolina Stanley, trabajó codo a codo con el Movimiento Evita: «Como está en las primeras partes del convenio, donde por ejemplo la Municipalidad se encuentra obligada a realizar el cerramiento y saneamiento de la cava municipal, para cumplir con la normativa provincial. ¿Esto no pasó por la Provincia porque acá no está?. En la materia cuyo marco general se encuentra establecido por la Ley de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, acá no hay ningún apartado ni agregado de la provincia de Buenos Aires dando esta facultad. Segundo punto, habla que la municipalidad cuenta con la organización de la planta de separación, acondicionamiento y enfardado de residuos urbanos ubicada en la zona de Moreno Sur, no dice tampoco la dirección y en qué condiciones está. Tercer punto, por ejemplo habla que la Municipalidad no cuenta con las maquinarias, equipos, materiales para realizar los trabajos, pero acá hago una observación porque dice: “los trabajos a los que se ha hecho referencia y los elementos que puedan ser aportados por la cooperativa en un convenio…” acá la pregunta sería ¿pueden ser aportados o serán aportados? Otra de las cuestiones es que hablamos del transporte, de los contenedores al Ceamse y el manejo de la totalidad de las maquinarias estará a cargo del personal municipal. Acá hay otra observación ¿qué personal municipal? ¿El que está en la recolección de residuos que debe llevar de esta cooperativa, que haría el trabajo, los residuos al CEAMSE? Hay muchos claroscuros, pero nadie me los pudo disipar, hablamos mucho de las cuestiones político partidarias, se olvidaron de decir que el gobierno anterior le dio a las cooperativas y puntualmente a las del Movimiento Evita y de Moreno a través del Ministerio de Desarrollo Social que manejaba Carolina Stanley, miles de millones de pesos. Entonces cuando uno habla de la ideología y cuando yo dije de Mandrake, me refiero a que la gente con sus aportes forma parte de los fondos que van al Estado Nacional y que después se determina bajar esos recursos económicos a los estados municipales. No quiero entrar en determinados debates que son de notoriedad pública, pero también podríamos hablar en cifras paralelas, los 100 mil fallecidos por coronavirus y los 119 millones que hay acá. Si esta plata también se hubiese utilizado para comprar vacunas creo que el número de víctimas por causa de Covid hubiese sido menos».

AUDIO 1 CLAUDIA ASSEFF

En el marco de preguntas no respondidas por el bloque del «nuevo oficialismo» (NdR: tiene tres representantes del Movimiento Evita), Claudia Asseff dijo en forma clara y directa: «Me hubiese gustado encontrar en este expediente el acta constitutiva de la cooperativa porque viendo los tres nombres que integran en esta comisión, que está acá conveniada con el Ministerio de Desarrollo, el número de documento de una de las participantes es una persona que creo que no debe tener más de 25 años. Que suerte que hoy maneja una conducción donde reciben esa cantidad gigante de dinero para acciones gigantes también. Lo que nosotros votamos acá son expedientes y lo que tenemos que cuidar como legisladores son esos fondos y que esos expedientes tengan la totalidad de los datos que debe tener cualquier vecino, cualquier emprendedor, cualquier comerciante y cualquier empresario. Entonces escuchamos o aparece la la chicana permanente cuando la plata la pone el Estado Nacional, con la plata que ponen los contribuyentes en todas sus áreas y esa plata que viene del Estado Nacional, del Ministerio de Desarrollo en este caso con Pérsico aliado político del gobierno local, es bienvenida, siempre y cuando todo esto esté claro. Moreno no genera recursos genuinos, ha necesitado y necesitó y a este gobierno le vino cantidad de dinero. ¿Pero saben lo que pasa? Que muchas cuestiones en este poco tiempo y donde también me pongo del lado de quien conduce y quien gobierna, que ha habido muchas cuestiones, muchas dificultades, pero también hubo muchos fracasos, hubo muchos errores y acá lo marcamos. Con ese dinero que no costó conseguir porque vino porque hay una relación política partidaria ¡que es legal! estoy observando y haciendo observar que no es poco el dinero, no son 20 millones de pesos, son 120 millones de pesos. ¡Es mucha plata para un presupuesto! Ahora, si en este expediente yo hubiese encontrado que realmente tengo la determinación de la cantidad de personas, el acta constitutiva de la cooperativa con todos sus integrantes, porque acá lamentablemente y esto no es nada desde lo personal, esta cooperativa tardó dos años en arreglar este recinto, pero que sea ésta cooperativa o la otra o que sea la empresa o el emprendimiento, estamos observando un expediente que le faltan elementos. Y a este expediente a su vez, tiene idas y vueltas porque como decimos acá, el dinero se le está dando a una sola cooperativa cuando no fue un tema licitatorio, fue la cooperativa que se presentó para una obra gigante. Ojalá hubiese habido tres cooperativas una para la planta de Cuartel V, otra para arreglar la planta de reciclado de Moreno Sur, otra para sacar los basureros que hay a cielo abierto que todavía siguen estando. Porque también en este cuerpo y nosotros hemos votado, y todavía nos quedaron las dudas sobre todos los camiones que andan por Moreno ¿son nuestros?, ¿son alquilados?, ¿Qué pasó con el patrimonio automotor? ¿Cuánta plata ingresó por ese desguace de las máquinas que estaban en el Obrador? ¿Dónde está esa cantidad enorme de motores de camiones desmantelados? ¿No se podía haber armado uno con todo lo que sacaron casi 200 vehículos, incorporados también los de seguridad?

AUDIO 2 CLAUDIA ASSEFF