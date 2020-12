0 shares







CRÍTICAS Y CUESTIONAMIENTOS AL GOBIERNO LOCAL DESDE EL CORAZÓN DEL MORENAZO-

Exigen MEMORIA lo que se traduce en reconocer al Comité de Seguimiento como un verdadero órgano de control y participación que fue forjado a partir de las muertes de Sandra y Rubén.

Clarisa Góngora, directora, delegada de SUTEBA, cuadro del Ateneo Néstor Kirchner, ex candidata a consejera escolar, profundiza lo escrito en un documento que salió a la luz el día 2 de diciembre:

¿Por qué en el fuerte documento política piden Memoria al gobierno local?

Memoria porque pareciera que sí bien en ese momento se lo sacamos a la gestión de Vidal, que el Comité tenga continuidad, fue un compromiso que asumió esta gestión local y lo que nosotros estamos notando es la discontinuidad no solo en las convocatorias. Al principio, en el primer semestre hubo dos comités, no más, y no estuvo presente la Municipalidad que tiene bajo su control cosas puntuales, el SAE por ejemplo, que tiene Escuelas a la Obra y el Fondo Educativo, recién logramos que autoridades del municipio se sentaran en el Comité en septiembre y ni siquiera autoridades con toma de decisión. De nada sirve que haya un órgano colectivo que esté trabajando en pos del bienestar y escuelas seguras en el distrito cuando no forman parte del comité funcionarios que tienen algún tipo de decisión y simplemente tomen nota y lleven las inquietudes y que no haya respuestas ante determinadas cuestiones.

Aparece un gran tema, yo recuerdo en la gestión anterior cuando se hablaba de municipalizar el SAE, SUTEBA había dicho que no porque era camino a la municipalización de la educación, incluso en obras de infraestructura. De ahí que el cuerpo colegiado, Consejo Escolar, tenía razón de ser en la medida que existiera apertura y participación de las comunidades, no únicamente de los gremios porque se trata justamente de la apertura, ahora fíjate que se municipaliza el SAE porque esa caja había que sacársela a Consejo Escolar y también infraestructura Escuelas a la Obra, entonces casi que las funciones del Consejo Escolar están súper reducidas, y si a eso se le suma que el municipio no les entrega información porque ya es decisión ejecutiva la pregunta es ¿qué es lo que se perdió? ¿qué se esta haciendo?

Se perdió la memoria, se perdió respetar los acuerdos colectivos. Moreno sabe de organización, en cada una de las escuelas hay comité de seguimiento conformado por familias, estudiantes y demás, creo que para nosotros, los miembros del comité, es sumamente importante resguardar esa memoria colectiva y hacerla efectiva porque nosotros seguimos participando, seguimos haciendo relevamiento, llevando propuesta incluso de mantenimiento de las obras que se lograron junto a la lucha educativa porque vamos a recordar que en Moreno hubo obras y esa obra fue por la lucha de las comunidades educativas de todos, en el año 2018/2019 se consiguieron obras para Moreno y esas obras había que mantenerlas. durante este periodo que tenemos esta pandemia tan terrible donde no hubo presencia ni de pibes ni de trabajadores, era el momento de hacer las obras para el mantenimiento de lo que se había logrado fruto de la lucha

Me detengo ahí, entre el municipio de Moreno con las obras de gas y la Provincia de Buenos Aires rondaría por la lucha, por el Morenazo, 900 millones de pesos que debían cuidarse en este año, que no hubo clases, que no hubo niños ni niñas, alumnos/as, tampoco trabajadores pocos porque eran convocados por el SAE. No hubo mantenimiento y se rompieron las escuelas ¿eso me estás diciendo?

Es como la casa, uno cuando en la casa hace una obra la tiene que mantener, acá pasa exactamente lo mismo, una obra requiere un mantenimiento y nosotros lo veníamos planteando desde el primer día, con el Comité en su momento, la obra que tuvo Moreno tenía que ser mantenida y también hay obras que se ejecutaron y que la verdad que no estuvieron bien ejecutadas, tuvieron problemas y nosotros ahora una reunión con autoridades, inspectores y gremiales, se estableció que Moreno no tiene las condiciones edilicias para actos de presencialidad.

Para mí sigue la crisis, después se puede colocar el nombre que se quiera a un Comité, no es lo central sino saber que Moreno requiere nuevos edificios, escuelas con los 12 puntos, y entonces hay que registrar que se hará de acá a marzo de 2021

Faltan obras, falta mantenimiento, yo en este momento a mi escuela la tengo en obra, días atrás que estuvimos con el SAE le pedimos a la obra que no nos corte el agua porque yo no puedo estar sin agua durante la entrega del SAE

¿Tu escuela no había estado en obra en la gran lucha dentro de lo que fue el Morenazo?

Si, pero quedaron filtraciones, temas de aires acondicionados con mantenimiento porque si vos tenés aires acondicionados hay que mantenerlos, quedaron revoques, y la mía dentro de todo no es tanto en comparación a otras escuelas que tienen realidades muy difíciles. Ayer hablaba con un compañero que tienen problema de electricidad y es una escuela nueva en Barrio Parque, toda obra requiere mantenimiento y es lo que nosotros estamos pidiendo y como vos decís el Servicio Alimentario está municipalizado, Escuelas a la Obra plan provincial que en toda la Provincia lo manejan los municipios, la razón de ser del Consejo Escolar es seguir siendo el órgano que es, un órgano colegiado elegido por el pueblo. Son decisiones políticas que se han tomado y hay que sostenerlas con la información como corresponde ante las comunidades porque las comunidades no están para poner vallas o para poner piedras sobre el camino, estamos para acompañar, estamos ayudar, colaborar y ser escuchados ante aquellas cuestiones que no están bien o para llevar las demandas de nuestras comunidades ¿qué mejor que tengas una organización colectiva que te esté diciendo en aquel territorio esto, en aquel territorio aquello, un ida y vuelta?

Es fuerte el documento cuando leo que algunos se declaman defensores del Morenazo y no hacen lo que salió de ahí, es fuerte eso

Nosotros consideramos que lo caminado en el 2018, y por eso el tema de la Memoria, sentó bases en las comunidades de Moreno y eso tiene que florecer, eso tiene que fortalecerse y no menguarse ni vaciar de contenido un órgano que te puede brindar los espacios de intercambio con tu comunidad y que mejor que gestionar al lado de la comunidad. Tenés ahí ese espacio, porque la comunidad es diversa, no siempre vas a recibir flores o escuchar aplausos porque la comunidad es diversa y dentro de esa diversidad, de ese colectivo, tenés que poder construir políticas para tu pueblo y me parece mejor ese espacio para poder escuchar. Después se abren otros espacios de reuniones territoriales en escuelas donde van como actores del comité y uno se pregunta ¿como abrir otros espacios si hay un órgano representativo de las comunidades educativas? Entonces lo estás vaciando de contenido si no vas a participar de las reuniones, sos funcionario público y expresás ante directivos que son parte del comité que el comité no tiene razón de ser? Y eso también preocupa porque no lo dice cualquiera, lo dice un funcionario público

¿El que lo dijo fue Hernan Borghi, Emanuel Fernández o la Intendenta?

No, no, el coordinador, el señor Borghi

Borghi fue elegido por la Intendenta para desempeñar una función

Uno como funcionario público tiene que expresarse como corresponde en relación al contexto, no lo dice en cualquier lugar, lo dice en una escuela con autoridades pedagógicas, entonces ese mensaje preocupa y ahora se entiende porque no viene al Comité, porque no se da el lugar en la agenda política, pero bueno si no se da lugar en la agenda política que lo clarifiquen porque cuando nosotros fuimos en febrero a una entrevista hubo un compromiso de la continuidad del Comité como órgano de control de las comunidades educativas y como todo órgano de control de las comunidades educativas requieren información e intercambio

Que están armando espacios por otro lado ¿a qué te referís, algo que responde a la coordinación de Borghi, a la Secretaría de Educación de Emmanuel Fernández?

Si, la Secretaría de Educación con supervisores que obviamente citan a los directivos para tratar las problemáticas que hay en sus comunidades con relación a demanda de vacantes y demás, entonces a esa reunión van y a las nuestras son autoridades que no tienen poder de decisión, eso también preocupa, como que son varios indicadores que nos preocupan. El documento está firmado por las bases, incluso firmaron las familias de Sandra y Rubén, digo empezar a hacer un poquito de memoria, empezar a construir con el otro/a y en estos tiempos que son tan complejos donde surgen necesidades, donde los trabajadores de la educación como todos no somos ajenos a esta pandemia y este desgaste constante. L que queremos es fortalecer este órgano comunitario por lo que se ha reforzado la actividad colectiva en todo el distrito, en donde hemos logrado que nuestras familias cuando las convocás por si viene una empresa a recepcionar o participar de la obra, ¿qué mejor que la participación democrática de los actores de la comunidad dentro de la realidad de la escuela? Se logró acá en Moreno, se logró fruto de la lucha, la participación de las familias y estudiantes. Realmente cuando uno participa de encuentros pedagógicos y donde hablás del estado de asamblea que se ha vivido en Moreno en un contexto determinado, nadie dice que estemos en ese contexto, éramos un comité de crisis en ese momento y ahora somos un comité de seguimiento con propuestas, relevando la realidad de nuestras escuelas, con nuestras familias, estudiantes ¿qué mejor encuentro con tu comunidad que en el Comité?

Walter Correa tiene un diálogo permanente con Mariel Fernández y es el Ateneo, es un hombre que por supuesto participó del Morenazo y del Acampe ¿no hay puentes directos con la Intendenta?

Claro vos me decís por la referencia de mi militancia

No, por eso. Walter Correa, además de un militante, fue protagonista del Acampe y del Morenazo

Si, protagonista del Acampe han sido un montón de compañeros dentro de los cuales está Walter, y un montón de actores. Nosotros veníamos avisando que necesitábamos y que nos hacía ruido un montón de cuestiones, veníamos avisando desde septiembre y veníamos insistiendo del vaciamiento de contenido o de importancia política a este órgano comunitario, ya veníamos avisando que queríamos mínimamente al señor Borghi para que dé las explicaciones que se tienen que dar, para escucharnos. Con determinadas cuestiones hubo puentes no del compañero Walter (Correa) porque en ningún momento se lo he pedido pero el Comité lo ha pedido, no me voy a robar la representatividad de este colectivo que tiene representatividad de grupos diversos en relación a las familias, a estudiantes y demás. Pero puentes hubo como para que sepan que hay cierto malestar por la dilación de los encuentros, por la no presencia de funcionarios de toma de poder y por la no presentación de los informes que estamos pidiendo. Nosotros sabemos que hay una emergencia, sabemos que en su momento hubo otras prioridades que tiene que ver con las políticas de cuidados que todos las defendemos, sabemos que ha habido una inversión importante en Moreno en cuanto a infraestructura con Escuelas a la Obra que se han enviado fondos para Escuelas a la obra que estuvieron en la mano en su momento del señor Ferraro que renunció, hubo problemas con esas rendiciones por eso los tiempos se han atrasado en relación a las obras y demás cosas que nos fueron diciendo, pero sabemos que tenemos uno de los cupos más altos aprobados por la Provincia para el distrito, hemos cubierto casi un 80% del cupo del SAE y aún así tenemos dificultades; también sabemos que no somos el único distrito de la Provincia de Buenos Aires, con altos números de vulnerabilidad en nuestras familias pero sabemos que ha habido una presencia, sabemos de los compañeros de Consejo Escolar que nos han brindado reuniones, la problemática del Consejo Escolar de falta de quórum ha sido una constante que eso dificulta todo, y nosotros hemos acompañado cuando nos han pedido de acompañar repudios o de hacer movidas en relación a esa irregularidad que nos afecta, porque no hay quórum en las sesiones, se siguen atrasando expedientes que necesitamos que salgan.