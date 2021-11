Se presentó el listado de aspirantes transgéneros del Consejo Escolar

Moreno es el primer Municipio en confeccionar este cupo



El Consejo Escolar de Moreno presentó el Listado de Aspirantes Transgéneros 2022, con la presencia de la intendenta municipal Mariel Fernández; la Directora nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación, Ornella Infante; el jefe regional de Educación de región novena, Gustavo Cóppes, y autoridades municipales nacionales.

“Tenemos como sociedad una responsabilidad que es la de no seguir lastimando y tampoco seguir lastimando con las palabras por eso siempre las escucho atentamente para ser respetuosa con todas las nuevas categorías, las nuevas reflexiones, las nuevas identidades porque quiero cuidar también, porque quiero que podamos construir una sociedad mas igualitaria en Moreno» expresó la Intendenta y destacó que «sigue siendo injusto tener que construir un listado, pero hay que hacerlo, porque como nos pasa a las mujeres que si no hacemos el cupo no podemos participar en política. Ojalá que llegue el día y que no sea tan lejano en que no tengamos que estar haciendo listados aparte y forzando situaciones para poder generar niveles de igualdad”.

Por su parte, la Directora nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación afirmó: «Este listado de personas trans no va a ser más que enriquecer una democracia que las personas trans conocimos con el gobierno de Néstor y Cristina y que la volvemos a transitar con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Democracia que nos costó muchísimo»

«Sepan compañeros y compañeras que cada vez que hacemos que un derecho se cumpla no le estamos quitando la felicidad a nadie, le estamos garantizando la posibilidad de que esos compañeros, esas compañeras, eses compañeres puedan disfrutar de lo que ustedes disfrutan de tener una vida libre de estigmas, libre de discriminación y por supuesto animándonos a pensarnos más allá de los 40 años. Quedo a disposición para que esta implementación sea la mejor del país porque desde acá van a empezar a multiplicarse porque así es como funciona» agregó Infante.

La Presidenta del Consejo Escolar explicó que: «No solo tiene que ver con mostrar un poco una síntesis de todo lo trabajado en este Consejo Escolar el acompañamiento constante que tuvimos y tenemos de nuestra intendenta, de la provincia de Buenos Aires; pero tiene que ver sobre todo con la garantía de derechos, con resaltar, rescatar, y seguir trabajando en esto que hacemos efectivo, la implementación de políticas de inclusión y de igualdad. Este listado no estaba hecho, no se podía plantear en gestiones anteriores, no se podía ni siquiera plantear el tema para abordarlo e implementarlo. Ahora hay una decisión política y ya está armado; había mucho miedo de inscribirse, había mucha vergüenza los compañeros, compañeras y compañeres no tenían esta libertad de poder acercase y preguntar como iba a ser lo del listado transgénero, bueno hoy es un hecho y va a ser tratado en la primera sesión que tengamos el año que viene con un cuerpo colegiado», señaló Beltrán.

«Es el primer distrito que elabora un listado transgénero y esto la verdad es que nos llena de mucho orgullo, vamos a tener un desafío sumamente importante, un trabajo inmenso hacia el interior de las instituciones para precisamente garantizar que esta ley no solamente se cumpla, sino que se internalice de manera natural porque esto es lo que nos tiene que suceder», concluyó Cóppes.