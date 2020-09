0 shares







SON 29 LAS ASOCIACIONES QUE PIDEN AL GOBIERNO SOSTENER LA MEDIDA –

Las prestatarias de servicios públicos concesionados harán la cuenta para definir cuanto se achicó el margen de sus ganancias. Con excepción de la Bonaerense, el resto de los mortales trabajadores /as, ocupados /as y desocupados /as, ven pasar por los meses sin recomposiciones ni aumentos por la pandemia, los contagios y los riesgos no sólo no bajaron sino que están en ascenso. Pero el largo encierro casi que impuso un planteo que arrancó con los comerciantes: convivir con el virus.

El próximo 24 de septiembre vence el plazo que impuso el gobierno nacional y que frenó los cortes o suspensión de los servicios de luz, gas, agua. Como el Ejecutivo nacional no define si sostiene la acción o deja abierto el campo para que las empresas ejecuten, aparece el pedido de 29 asociaciones de usuarios en una carta bien fundamentada:

EL CESE DEL DECRETO PONE EN RIESGO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES A MILES DE USUARIOS QUE ESTAN EN MORA

En el mes de marzo del presente año, el Poder Ejecutivo nacional dispuso medidas de aislamiento social y suspensión de actividades económicas, en el marco de la declaración de emergencia sanitaria, originada por el COVID 19. Simultáneamente y en previsión de la situación de pérdida de ingresos económicos que iban a padecer centenares de miles de argentinos, dictó el Decreto 311/2020 por el cual dispuso que a un universo importante de usuarios de los servicios de energía eléctrica, gas natural, agua potable, telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable, que tuvieran atraso en el pago de las facturas de estos servicios hasta en 6 meses, no se les pudiera cortar el suministro de los servicios.

Entre los alcanzados por esta importante medida, se encuentran los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Beneficiarios de Pensiones No Contributivas, usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, Jubilados y Jubiladas, Usuarios Electrodependientes, etc.

El Decreto 311/2020, permitió que centenares de miles de usuarios puedan continuar en el uso de los servicios públicos citados, pese a que se encuentran en mora, debido a la reducción de ingresos originado por la pandemia, la imposibilidad de trabajar, las suspensiones y despidos producidos en este período.

El plazo original de vigencia de la citada norma se extendió por 180 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial. De acuerdo a ello, el 24 de setiembre de 2020, finalizará su vigencia.

Es por ello y atendiendo a la necesidad de que lo dispuesto en el Decreto 311/2020 siga vigente hasta que las condiciones sanitarias permitan la apertura de la actividad económica y teniendo en cuenta que millones de argentinos siguen estando en situación de emergencia económica y que la prestación de los Servicios Públicos incluidos, constituyen un Derecho esencial y humano, es que las Asociaciones de Usuarios y Consumidores, solicitan la prórroga del Decreto 311/2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, plazo susceptible de ser ampliado si continúan persistiendo las condiciones económicas actuales y la pandemia no ha sido superada.

En este pedido, de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores, también se solicita que habiéndose establecido el derecho de los usuarios a financiar el pago de las facturas en mora en hasta 30 cuotas, no se aplique ningún recargo ni intereses al pago de las mismas.

FIRMAN:

ACONOA / VERONICA GOLDMAN

ACUCC: ANA MARIA GODOY

ACUDA: RICARDO ESPINOSA

ADECUA: SANDRA GONZALEZ

ADELCO: CLAUDIA COLLADO

ADECSE: JAVIER ALEXANDRO

ADUC: CLAUDIO DEFILIPPI

ADUCECSI: PABLO OTAMENDI

ADDUC: OSVALDO BASSANO

ASOC.USUARIOS DE CORRIENTES: NELSON VEAS OYARZO

CEC: RENATO BLAIOTTA

CESYAC: DIEGO FONTELA

CODEC: EMMA CABELLO

CONSUMIDORES ARGENTINOS: ROMAN ORLANDO

CONSUMIDORES LIBRES: HECTOR POLINO

CRUZADA CIVICA: MARIANO GENDRA GIGENA

DEUCO: PEDRO BUSSETTI

FEMUDECO; INES BIENATTI

LIDECO: ERNESTO ALFIERI

PADEC: RAUL GALINDO

PROCONSUMER: RICARDO NASIO

PROCURAR: ENRIQUE MILLAN

PROTECTORA: ROMINA RIOS

RED ARGENTINA DE CONSUMIDORES: CRISTIAN GALINDO

UCA: ADRIANA MALEK

UCU: ADRIAN BENGOLEA

UNADEC: ELEUTERIA GONZALEZ KISSLER

UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES: CLAUDIO BOADA y FERNANDA LACEY

USUARIOS Y CONSUMIDORES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS: RICARDO VAGO