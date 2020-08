0 shares







Fuente: RedEco – Este viernes, la Gremial de Abogados y Abogadas fue informada que el juez interviniente en la toma de los terrenos de Guernica suspendió el desalojo. Por otra parte, el Fiscal Dr. Juan Cruz Concomi Alcorta de la Fiscalía 1 de Guernica pidió sanciones a los abogados de la Gremial por las expresiones en su trabajo de Defensa. Desde la Gremial comparten el mail de la Fiscalía por si alguno o alguna, o determinadas organizaciones quisieran aportarle algo a su favor o en repudio a las actitudes que acá denuncian.

SOLICITO DISPONGA APERCIBIMIENTO Sr. Juez: JUAN CRUZ CONCOMI ALCORTA, en mi carácter de Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción n° 1 de Presidente Perón, en el marco de la I.P.P. PP-06-02-002138-20/00 caratulada ” s/Usurpación de inmueble”, a V.S. respetuosamente digo: Que vengo por el presente a requerir a V.S. disponga las sanciones que considere pertinente, en virtud de las reiteradas faltas de respeto innecesarias e indecorosas, tanto contra el suscripto como con V.S., en las que han incurrido tanto la Dra. María Del Rosario Fernandez como el Dr. Eduardo Néstor Soares (letrados defensores).- Los letrados mencionados, han efectuado una presentación electrónica en fecha 14 de agosto de 2020, impugnando la resolución dictada por V.S en fecha 7 de agosto de 2020, en el marco de dicha impugnación, expusieron numerosas frases impropias de su profesión e indecorosas, – mansillando el buen nombre y honor del suscripto y de V.S.-, en su afán de hacer vales derechos, que consideran les corresponden a sus pupilos.——————————————————————————-

III. – SUSPENDER EL LANZAMIENTO oportunamente ordenado suspendiéndose la efectivización de la medida hasta tanto se expida el Superior, NO OBSTANTE MANTENER EN TODOS SUS TERMINOS LA INTIMACION EFCTUADA PARA SU ABANDONO PACIFICO Y VOLUNTARIO, por los motivos expuestos, dando intervención al Servicio Zonal de Protección Integral de los Derechos del Niño dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, haciendo constar que deberán acompañar copia digitalizada de todo lo actuado hasta el momento y en adelante.-

Sobre el conflicto de las tierras de Guernica

La Gremial de Abogados y Abogadas presentó varios escritos en defensa de los más de 3.000 ocupantes en Guernica para apelar el desalojo. Si bien esta intervención legal siempre obstaculiza cualquier medida dispuesta por un Juez, la Gremial fue informada por funcionarios nacionales y provinciales, y por algunas organizaciones, que (aparentemente) el Juzgado intenta continuar con el «allanamiento y lanzamiento» y que se prepara una acción de fuerza. Desde el viernes 24 de julio más de 300 familias tomaron una porción de tierras abandonada desde hace mucho años en el barrio “Numancia” para obtener viviendas dignas.

La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina insiste en que esa medida no debe producirse. Un juez no puede avanzar con una resolución apelada porque no está firme. Por ello, en el día de ayer jueves 20 de agosto, dirigieron este rotundo planteo a Juez y Fiscal en los más duros términos. «Les advertimos a Juez y Fiscal que no se atrevan a producir situaciones de hecho con violencia y armas», afirman

Compartimos el escrito presentado

SOLICITAMOS NO PRODUZCAN UNA SITUACIÓN IRREVERSIBLE.

Señor Juez:

MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ, abogada, inscripta al T XXI F 469, C.A.L.Z., y EDUARDO NESTOR SOARES, abogado, inscripto al T XVI F 67, C.A.S.I. ambos miembros de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS de la República Argentina, defensores de Milagros Ángeles Vega y Leonardo Damián Poeta, con domicilio procesal y electrónico constituido en la I.P.P. 2138/20 y su acumulada 2140/20, S/ URSURPACION a V.S. decimos:

I.-OBJETO

Que atento versiones que nos llegan por distintos medios, acerca de que Uds Señores Juez y Fiscal, están indicando a reparticiones estatales y a fuerzas de Seguridad que siguen adelante con la resolución de “lanzamiento y desalojo” les venimos a solicitar respetuosamente que desistan de semejante atrocidad porque se están colocando fuera del Derecho. –

II.-LA SITUACION PROCESAL NOS AVALA, LES PEDIMOS QUE SEPAN ACEPTAR QUE CARECEN DE ELEMENTOS PARA EL DESALOJO. –

DEJEN TRABAJAR A LA ALZADA.

Uds señores, Fiscal y Juez, intentaran una maniobra entre gallos y medianoche, a favor de las empresas inmobiliarias de la zona para llevar adelante un desalojo sin razón, sin fundamentos, sin documentación y sobre todo valiéndose de mentiras. En definitiva, Uds armaron una causa al mejor estilo de las cientos de causas armadas que suelen producir policías con funcionarios policiales como una forma de control social. –

Pero esa Resolución interesada, fue apelada por nosotros, los integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas. Es probable que jamás se esperaran nuestra intervención y mucho menos el desenmascaramiento de sus falacias y argumentos embusteros, pretendiendo avalar documentación inexistente.

Pero ocurrió.

Y ahora Uds deben respetar las instancias procesales. No les queda otra, señor Juez y señor Fiscal. Así son las cosas.

La aberrante Resolución de desalojo está recurrida y por lo tanto no está firme y debe resolver la Alzada.

Mientras la Alzada, esto es la Cámara de Apelaciones y Garantías departamental no resuelva Uds no pueden, no deben, descolgarse y cortarse solos, produciendo una acción de hecho y a mano militar, a mano armada, totalmente contraria a derecho.

No nos vengan con atajos y chicanas procesales que no existen frente a una apelación real y concreta. Tienen que saber que no siempre se gana. Es cierto que Uds están acostumbrados a ganar cuando pelean con gentes indefensas, pero, como ya les dijimos, una cosa es pegarle a una bolsa de arena y otra a un rival en el ring.- La bolsa no se defiende.-

Así pues entonces, como nos vienen diciendo, incluso altos funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, que Uds avasallarán todo, no contemplarán nuestra apelación, no respetarán los tiempos y plazos procesales y tampoco sus superiores jerárquicos, les venimos a decir que se arriesgan a cometer un gravísimo error. Y producir otras situaciones de hecho que pueden implicar un drama. Les pedimos que lo eviten y se atengan a lo que resuelva la Cámara de Apelaciones.-

Uds seguro creen en el Derecho más que nosotros que creemos en la gente y en las luchas y procesos de cambios. Pero nosotros aceptamos jugar con las reglas de juego de las normas procesales penales de la Provincia de Buenos Aires.

Si uds avanzan en producir una situación de hecho, con amargura y pesar nosotros tendremos que aceptar que teníamos razón tanto respecto de la inexistencia de Justicia para los pobres como de la existencia de manipulación respecto de los funcionarios judiciales.

Dejen que hable la Alzada, dejen que se tiendan las mesas de discusión y de diálogo.

No avancen demostrando que en realidad representan a los poderosos.

Cesen cualquier idea descabellada de producir un desalojo armado y con violencia.

Esperen a que las resoluciones de los jueces superiores les den la razón, suponiendo que ello ocurra.

Caso contrario nos veremos en la obligación de efectuar las denuncias pertinentes ante la Subsecretaria de Control Disciplinario.

Proveer de conformidad

SERA JUSTICIA