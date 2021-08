¿Se viene la jubilación anticipada para trabajadores /as municipales?

La versión tiene entidad, hasta el momento de rumor instalado. De algunas áreas ejecutivas sale el tema comentado de manera informal sobre un plan de jubilación anticipada para trabajadores /as municipales.

TMMMARCELO ESPÍNDOLA / ASTMM

Las preguntas o consultas llegan a las entidades gremiales. Marcelo Espíndola, Secretario General de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales dijo a Desalambrar: «Es verdad que fue un comentario la semana pasada, pero hay que ver cuál es la intención que hay de fondo porque la jubilación es un privilegio, y en este caso si es anticipada me hace acordar mucho a lo que hizo Duhalde. Yo no estaría de acuerdo porque es un privilegio, no es una obligación que se saca. Jubilar mucha gente genera un vacío que se ocupa con otra, si ellos quieren meter su gente lo veo mal, pero si es un beneficio para los trabajadores es bienvenido, pero si es anticipada hay que ver las condiciones y punto por punto. Es un tema muy delicado…»

Por qué

Bueno hay que ver las formas. Hay gente que está pasada en edad, tiene más de 65 años de edad y no le dan la jubilación o no la quiere…

Puede que algunos /as trabajadores /as permanezcan porque no tienen 35 años de aporte

Esa es otra…

¿Cuál es la jubilación?

Bueno, si soy municipal y no tengo los años de aporte me estarían perjudicando. Por eso digo que la jubilación es un beneficio por haber trabajado toda tu vida, hay personas que entraron a una edad y no le dan los años de aporte, por eso reitero que si la medida busca generar espacio y que le sirva políticamente yo lo veo mal. Como Intendenta y los sindicatos deben buscar que le vaya bien a los trabajadores /as, no será cosa que se elimine de un plumazo a un montón de trabajadores /as, como pasó en algún momento cuando sacaron a maquinistas, electricistas, los volaron a todos, y eran compañeros de escuela y formación, esto que se dice es medio parecido, es una decisión de derecha. No estoy con los detalles puntuales pero si tengo el rumor.

AUDIO 1 ESPINDOLA