¿Se violó la Ley Orgánica para beneficiar al único proveedor elegido? ¿Existe el Honorable Tribunal de Cuentas?

Por competencia e interés político, porque es una de las funciones centrales del Concejo Deliberante, cada Rendición de Cuentas ofrece a la oposición la oportunidad de encontrar la documentación que el Departamento Ejecutivo no provee durante el ejercicio que debe analizarse, y si respuestas a los pedidos de informe son limitadas o parciales.

El gobierno de Mariel Fernández en su primer año de gestión (2020) empujó con fuerza el llamado “capitalización del Estado municipal”. Traducido, tomar el control de servicios o prestaciones que estaban en manos de empresas (privatización o tercerización).

Como resultado de la adquisición por compra directa del software, a un valor de casi 8 millones de pesos, el resultado operativo, de acuerdo a dato de fuente oficial, muestra que se recaudaron más de 6 millones de pesos (a mayo de 2021). Tal vez en junio el gobierno cubre la compra, lo que resulté después en concepto de recaudación por Estacionamiento Medido es ingreso neto a las arcas municipales. Sobre ese tópico no cae la denuncia política que realizaron dos concejales en la sesión de Rendición de Cuentas.

BREVE REPASO

El Estacionamiento Medido fue concesionado por Walter Festa, avalado en dos oportunidades por el bloque oficialista. Aquel contrato que dejaba un 60 por ciento de los ingresos para la adjudicataria (Gestiones Tallión, IPS Group con sede en Estados Unidos y la creada para tal fin subsidiaria en Argentina), y un 40 por ciento a favor del Estado municipal, quedó rescindido por la Intendenta (vía decreto). La empresa presentó formal reclamo administrativo y judicial, sin obtener fallo favorable.

La Jefa comunal evaluó tercerizar de otra manera el servicio, sondeó esa opción en el Concejo Deliberante y encontró resistencias no solo en la oposición sino en el propio bloque oficialista. Mariel Fernández les informó a los /as concejales /as que no iba a dudar en sacar por decreto la compra del software para municipalizar el Estacionamiento Medido. Cumplió la promesa, ejecutó la decisión. Desde este medio dejamos una PREGUNTA, ¿qué resorte de la gran Emergencia aprobada por el HCD (por la pandemia) habilitaba a realizar ese procedimiento?

El 9 de diciembre de 2020 la Secretaría de Protección Civil, Daiana Anadón, brinda precisiones a Desalambrar sobre la compra y municipalización del Estacionamiento Medido:



¿Quién es la empresa que nos vende el software?

Se llama Big Resources, consultora informática que tiene vasta experiencia en el tema, ha trabajado con diferentes Municipios con asistencia técnica para la conformación de algunos sistemas. En Moreno es la primera vez que realiza esta experiencia, es el primer Municipio que municipaliza directamente el servicio.



¿El valor que reseñaste recién, es de cuantos millones?



Hubo un precio 6 millones a pagarse en cuotas por debajo de lo que nos ofrecían en otros casos, propuestas serias donde hemos llegado a evaluar lo que traía la empresa en términos de equipamiento, garantías, experiencia y acompañamiento. Esta era la mejor opción a lo que necesitábamos.



Si salía el pliego, esta empresa a la que se le está comprando el software ¿era la indicada?



Creo que sí, pero el pliego apuntaba a una presentación libre, se hubiera presentado esta y otras propuestas que escuchamos. La diferencia es que esta empresa terminó accediendo a la venta total del sistema, capacitación en equipamiento y otras garantías.



Dos representantes legislativos, Gisele Agostinelli (Ahora Juntos por el Cambio) y Juan Manuel Cíccolo (Pueblo Libre – Frente de Todos), posan la lupa en el procedimiento administrativo y algo más.

Cíccolo adelanta que no aprobará el modo, forma y ejecución de los más de 8 millones de pesos que administró la Intendenta y detiene su discurso en la compra del software. Pone primera y arranca con un concepto fuerte que merecería una atenta Mirada del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires: «Se pueden observar varias irregularidades en su adquisición que no cuadran con la normativa vigente y el debido proceso para ello. Las áreas que intervinieron manifiestan que la misma es la correcta que estaba fundamentada por la compra directa y la excepción a las licitaciones según el artículo 156 inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, puedo decir que dicha afirmación es incorrecta ya que el sistema informático adquirido no es un artículo de venta exclusiva, mejor dicho no fue probada esa exclusividad sumado a ello no podemos apreciar o saber si esta adquisición fue económicamente favorable para el municipio ya que extrañamente la misma funcionaria (NdR: Daiana Anadón) que promueve la compra dijo a un medio local que el valor era de 6 millones y luego resultó ser de casi 8 millones. El relato de la compra habla de la entrega de equipamiento y en ningún lado hay una descripción de qué se trata ni cuánto del total cotizado fue el equipamiento que seguramente no fabrica dicha empresa y es de comercialización masiva por eso debió ser sometido a una licitación pública según el artículo 151 y seguir el proceso correspondiente con la intervención del HCD lo cual permitiría apreciar la conveniencia o no de dicha adquisición. No es suficiente basarse en las decisiones del gobierno anterior en la temática para justificar la adquisición avasallando toda normativa, no se tuvo en cuenta las circunstancias actuales de pandemia en lo que a lo largo de casi un año se estuvo sin controlar el estacionamiento o multas para favorecer la circulación sin demora de los vecinos, siendo esto un gasto innecesario para el momento que estamos atravesando. Es necesario solicitar mayor información al Departamento Ejecutivo sobre este gasto desmedido y sin cumplimiento al proceso debido».

En uso de la palabra, Agostinelli brindó todos los detalles posibles de la compra y del único proveedor elegido. Encuadró la denuncia política en lo que llama elección dirigida: «Está clara la intención, como el debate o llamar a licitación privada no era del todo favorable, el mecanismo tan aceitado de esta gestión sobre la compra directa para evitar las cotizaciones, evitar que cuando se presenta un solo proveedor pase por el HCD o inclusive evitar saber el verdadero estado de la empresa ganadora, es nuevamente válido y nada importa. No importa la transparencia, la competitividad, el saber si la operación se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado. Todo eso, NO importa!!».

La concejala de Ahora Juntos por el Cambio informó las características particulares del proveedor que vendió al Municipio de Moreno el software para el Estacionamiento Medido: «La propuesta de Rogelio Borda el mismo que durante todo el año presupuestó a la Secretaria Privada por servicios audiovisuales para la realización de piezas de comunicación, proveedor traído por esta gestión, porque recordemos que el proveedor 4420 «Borda Rogelio» de La Plata tiene fecha de inscripción 16/01/2020, pero lo peor y más llamativo que tiene es el inicio de actividades registradas en AFIP el 01/12/2019 y anterior a eso es de resaltar que era empleado público. Es decir, que una persona que no tiene antigüedad ni experiencia en la formación de software, que la facturación observada solo hace referencia al Municipio de Moreno como cliente, es ahora el adjudicatario de un contrato millonario. Es muy llamativo para ponerlo en palabras lindas, pero para ser franca me hace acordar mucho aquella empresa inventada, IPS GROUP, que sin capital, sin antigüedad y sin experiencia ganaba una licitación millonaria. La verdad no veo diferencia entre esto y lo que hizo Festa con el estacionamiento«.

Como observación de técnica administrativa, el expediente para la compra que inicia Secretaría Privada a cargo de Marcela Díaz, cita el artículo el artículo 156 (contrataciones directas) inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que explicita:

Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza en las condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto. Será responsabilidad del secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado (NdR: este artículo e inciso utiliza el gobierno para contratar a los proveedores del Servicio Alimentario Escolar)

Por razones que no están justificadas en el expediente y que son las que abren el interrogante acerca de la vulneración de lo establecido por la LOM, el Jefe de Compras Gonzalo Venditi utiliza el mismo artículo pero el inciso 1 para la compra directa del software:

Cuando se trate de artículos de venta exclusiva.

Interrogante: ¿el proveedor 4420 Rogelio Borda (dueño de Big Resources, una pequeña empresa de La Plata), era el único que podía ofrece el software que necesita la Municipalidad de Moreno? ¿No existen Universidades públicas que desarrollen programas?

Hace cuatro años atrás, el Concejo Deliberante de Moreno analizó el Estacionamiento Medido y, como primer alternativa tenía firmar un Convenio con la Municipalidad de La Plata para obtener el software. Luego la misma gestión (Festa) se inclina por una empresa privada.

Mariel Fernández sostiene la capitalización y toma posición en el ahorro y resultado. Para el gobierno, en este caso, es la Municipalización total. La concejala Gisele Agostinelli estampó la duda que también reside en el expediente de compra directa: «Esta idea de que se municipalizó no es del todo cierto, cuando leemos el remito a fojas 98 nos encontramos con la leyenda «instalación, configuración y puesta en producción del software en servidores del municipio acorde a la ley 11723, con licencia de software perteneciente a quien suscribe», es decir que la Municipalidad al igual que con COMPUBECAR o con GLOBALGATE, va a seguir siendo dependiente del mantenimiento, de las fuentes y para cualquier cambio que el municipio quiera efectuar va a tener que pagar a esta empresa. El Municipio se vuelve nuevamente rehén de una empresa que después, a diferencia de los trabajadores municipales, los aumentos van acordes a la inflación o superior. Otra forma de privatizar«.