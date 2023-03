Secundaria N° 73, una semana sin clases (presenciales)

La institución se encuentra al lado de la flamante Escuela Primaria N° 57, recientemente inaugurada.

Es desde ese momento, que debe ser reconocido como un logro de los gobiernos, provincial (Axel), municipal (Mariel), la Secundaria N° 73 carece del suministro de energía eléctrica. Explicado de otra manera: antes de la obra que tardó siete (7) años en concluirse, los dos servicios compartían la conexión de EDENOR.

La falta de luz impide la provisión de agua potable. Las autoridades de la Secundaria N° 73 han formulado presentaciones y reclamos ante el Consejo Escolar.

Para sostener la continuidad pedagógica, el equipo directivo instruye a trabajadoras /as que se conecten con sus celulares y envíen los trabajados a alumnos /as. Hasta no restablecerse el suministro de energía eléctrica no habrá presencialidad