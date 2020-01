0 shares







MAÑANA A LAS 10 HORAS EN LA CALLE DR. VERA 240 –

Como parte del techo de la sala histórica se cayó (algo previsible), toda la estructura legislativa realiza la mudanza (no es la primera vez) al Museo de Bellas Artes General Belgrano. No es un homenaje al prócer sino la persistencia de un grupo de concejales /as que pretenden «la información elemental» que les permita hacer el trabajo que fue aprobado por unanimidad el pasado 28 de diciembre: los decretos y el listado de trabajadores /as que perdieron su fuente de empleo. En el Considerando del llamado se indica que «se cumple con los requisitos exigidos por el Artículo 68 inciso 5° de la Ley Orgánica de las Municipalidades».

Hasta hoy están asegurada la presencia del bloque completo de Juntos por el Cambio y cuatro del Frente de Todos. Falta una mano para que la sesión tenga arranque y, con transmisión en vivo, debatir lo que ocurrió o sucede con los trabajadores /as despedidos del Municipio de Moreno.