«Señalar a Mariel de racista o discriminadora es de un cinismo absoluto»

“Cuando hacíamos los spots de campaña nos pasaba algo muy loco que éramos todos morochos, la única blanca era yo y queríamos mostrar que era una propuesta para todo Moreno, para los barrios, pero también para los sectores medios y nuestros compañeros eran todos morochos, entonces no podíamos mostrar blancos. Contratamos actores compañeros, así que cuando vean un spot viejo de la campaña de Moreno sepan que los blanquitos son actores”.

Esta frase de Mariel Fernández integra una charla que compartió con Juan Grabois, encuentro del Frente Patria Grande sobre Programas de Buen Gobierno, el sábado 17 de junio en la Facultad de Facultad de Economía de la UBA.

Algo más que el fragmento fue compartido y publicado por el colega Rodrigo Solórzano en Semanario Actualidad. Pero esa frase – concepto comenzó a volar, viralizarse hasta alcanzar un nivel importante, de impacto político, alimento deseado en una campaña electoral que está en pañales.

En el día de hoy, Mariel Fernández subió un video a sus redes sociales, ACLARANDO sus dichos y expresiones, sin dejar de considerar en su análisis que fue «sacada de contexto para darle un uso electoral mal intencionado».

El creador de la política de comunicación e imagen de Mariel, entregó una explicación profesional de aquella campaña de 2019. Vicente Linares, Subsecretario de Comunicación Pública, sostuvo que no existió contratación de actores o actrices: «Por lo general en las campañas políticas en las que participo, la sugerencia es que las propuestas y el discurso político sea presentado al electorado en general, lo más amplio posible. Para ello buscamos que la imagen y las producciones audiovisuales representen a la sociedad en su conjunto, y no solo a un sector socio económico. Nadie puede desconocer que es una mecánica habitual en todas las campañas políticas, con el fin de conseguir la mayor y mejor expansión posible del mensaje. Lo que dijo Mariel es que ellos, en su organización, era toda gente de barrio, humildes, y que no podían aportarnos para la producción de spots (a pedido nuestro) gente que represente el sector medio o alto de la sociedad. Por ese motivo se recurrió, como sucede en el 100% de las campañas políticas, a producir lo que nos faltaba, y para ello consiguieron vecinos del centro de Moreno, que participaban de un centro cultural y accedieron a ser filmados. A eso se refería (en un ámbito militante) cuando expresó el término “actores”. En verdad no eran compañeros de su organización. Señalarla como discriminadora o racista es de un cinismo absoluto. Justamente lo que no le perdonan algunos sectores de poder es que sea una mujer de origen humilde que defiende los intereses de los sectores más postergados y del conjunto del pueblo de Moreno. Quien conoce a Mariel sabe que si de algo siente profundo orgullo es de sus orígenes y del pueblo humilde, del cual siempre es y será parte».