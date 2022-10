Sentencia Quinta La Pastoril: «Volvimos con sentencias perpetuas para los milicos genocidas»

Fue uno de los que armaron un rompecabezas o lo que él mismo llamó en su momento, «la búsqueda de una aguja en un pajar». NO olvida a quienes desafiaron el miedo y enfrentaron los silencios y hoy ya no están. Buscó, junto a otros /as, a los familiares de la Quinta La Pastoril. Utilizó la vieja agenda telefónica. Él vibraba cuando una voz contestaba con el afirmativo, certificando identidades.

Miguel Fernández, ex Director Municipal de Derechos Humanos, lo primero que dice es «yo viví la represión en el año 1974, ahí nos comenzaron a matar».

El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín, compuesto por Matías Alejandro Mancini, Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín, condenó por crímenes de lesa humanidad a la pena de prisión perpetua a cuatro ex militares del Ejército Argentino: Juan Carlos Jöcker, quien fuera capitán y segundo jefe de la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá; Juan Manuel Giraud, Cabo primero y jefe del Grupo de Tiradores de la Primera Sección de Contrasubversión, de la misma Compañía; Eduardo Sakamoto, Capitán y segundo jefe de la Compañía de Ingenieros de Agua 601 con asiento en Campo de Mayo; y Héctor Alberto Raffo, Teniente primero y jefe de la Sección Comando y Servicios, de la misma Compañía. Para quienes fueron policías en la Comisaría 1° de Moreno, las penas fueron diferentes: Julio Alejandro Pérez, Cabo primero, recibió 19 años de prisión; y Juan José Ruíz, Suboficial mayor, 20 años de prisión. Carlos Alberto Guardiola, Cabo primero y jefe del Grupo Segunda Sección de Combate, integrante de la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá, resultó absuelto. La fiscalía no había pedido pena para él.

Miguel estuvo en el lugar donde la justicia confirmó los crímenes de lesa humanidad. Hubo abrazo eternos de compañeros /as. Un foto acompaña la historia de este octubre de 2022:

Horas después, Miguel Fernández escribió un texto: «Hace hace un rato volvimos a Moreno ,hoy estuvimos en el Juzgado Federal de San Martín, fuimos a escuchar la sentencia sobre el secuestro,el asesinato y la desaparición de lxs compañerxs del Comité Central del PRT – ERP, hechos ocurridos junto al secuestro de vecinos de Moreno que vivían en las inmediaciones de la Quinta La Pastoril el 29 de marzo de 1976, pocos días después del Golpe de Estado terrorista que asoló nuestro país. Volvimos con sentencias a perpetuas y algunas con 19 y 20 años de prisión para los milicos y policías genocidas y también con un milico absuelto. Fue un día de muchos abrazos, lágrimas y alegrías con algunxs que hacía mucho que no nos veíamos. Creo que a todxs nos pasó lo mismo, la justicia tardó tanto que ya no parece justicia. Igual quedamos conformes con las sentencias. Pablo LLonto nos dijo que apelaría la absolucion de Guardiola. A mí me queda agradecer profundamente a todos los que hicieron posible este juicio «El Negro» Aleman que con su denuncia logró activar la primer denuncia en democracia de tumbas NN en un cementerio. Coco Lombardi, que como presidente del HCD de Moreno armó el expediente con la denuncia aportada por Aleman, Al Colorado Miguel Fernández Pastor, de la Comisión de Derechos y Garantías del HCD. Al «Chango» Ibáñez, Intendente de Moreno. A «Cachito» Rodríguez, abogado del Municipio de Moreno. A «Nito» Tulissi, ex Secretario de Gobierno antes del Golpe de Estado. A los vecinos secuestrados durante ese ataque a La Pastoril. A Gerardo Tomadoni y su esposa Mariana que fueron testigos valientes e invalorables en este juicio. Al cantor Villagrán, militante del Peronismo Revolucionario que fue secuestrado y no estuvo nombrado en este juicio. Un profundo agradecimiento a los familiares de La Pastoril en especial a las valientes mujeres que lucharon durante muchísimos años buscando memoria, verdad, justicia e información y sobrevivientes para lograr este juicio. A los familiares de desaparecidos de Moreno ,en especial de mi compañera Alejandra, a mis hijes, al Equipo Argentino de Antropología Forense que trabajó incansablemente para identificar los restos de lxs compañerxs. Por último mi más sincera gratitud por la tarea encomendada por los intendentes de Moreno, al compañero Andrés «El Vasco» Arregui, y al compañero Mariano West, quienes me alentaron y apoyaron en toda la investigación realizada, principalmente para lograr ubicar testigos y familiares de los caídos en la Quinta, familiares que en la mayoría de los casos vivían en distintos lugares del interior del país. Con este corto escrito les digo que entre todos es mas fácil lograr tal vez un poquito de justicia. Para Pablo LLonto, lo de siempre aplaudir y apoyar la tarea por él desempeñada en cada juicio. Para Diana Cruces, besos al cielo. Lxs quiero y lxs abrazo desde Moreno.

Miguel Ángel Fernández.