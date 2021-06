¡Será ley!

El proyecto de ley de cupo e inclusión laboral travesti-trans con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y que será tratado en el Senado, prevé incentivo por contratación paras las empresas privadas y establece obligaciones del Estado que garantice acceso al empleo a una población oprimida y vulnerada en derechos. A horas que tenga su tratamiento legislativo, Nancy Sena, Directora de Diversidad de la Municipalidad de Moreno, en diálogo con Desalambrar, brindó su opinión sobre esta iniciativa y describió la realidad de la colectiva travesti-trans en una sociedad binaria.

El pasado 11 de Junio, la Ley de “Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero” obtuvo media sanción en Diputados, con 207 votos a favor; 11 en contra y 7 abstenciones. La iniciativa, que tiene el nombre de dos históricxs militantes como lo son Lohana Berkins y Diana Sacayán, es fundamental para las personas de la colectiva que tiene como lamentable y trágico registro estadístico que 9 de cada 10 personas travestis y trans no cuentan con un trabajo registrado, siendo en muchas ocasiones la única posibilidad de un ingreso económico ingresar al sistema prostituyente.

Hay que acentuar en un dato fundamental para entender la importancia de una iniciativa que surge de la militancia y no de partidos políticos, que le exige a un Estado que tiene en su base una estructura hegemónica CIS y que mucha veces se enuncia un discurso políticamente correcto pero que no tiene compatibilidad con sus políticas; “que la colectiva travesti trans tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años de edad como consecuencia de la vulnerabilidad sistemática de derechos fundamentales, como el laboral, el acceso a una vivienda digna, acceso a la educación, entre otros”.

En diálogo con Desalambrar, Nancy Sena, Directora de Diversidad de la Municipalidad de Moreno, remarcó la importancia de la media sanción del proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación: “Este proyecto de ley significa una nueva forma de que las personas travestis trans, volvamos a sentir que tenemos patria. Esto nos pasó en el año 2010 con la Ley de Matrimonio igualitario, en el año 2012 cuando Cristina Fernández de Kirchner nos dio la Ley de Identidad de Género y decir nos dio es una forma de decir porque la militamos entre todxs lxs compañerxs y en 2014 también se presenta la ley de cupo e inclusión laboral que Cristina deja firmada para que se pueda implementar y en disposición para que la reglamente el gobierno entrante pero luego llegó el gobierno de Cambiemos y estuvo 4 años encajonada.

Cuando María Eugenia Vidal, dos meses antes de finalizar su gestión la firma y la deja a disposición para que la reglamente el gobierno entrante que es el de Alberto Fernández, que entendiendo esta necesidad la firma pero también saca el decreto 710/2020 para que el Estado comience a tomar cartas en el asunto y a contratar personas, varones y mujeres travestis trans, como no alcanzó nosotrxs seguimos para que sea ley. Porque no queremos que venga otro gobierno del tinte político que sea y este decreto lo derogue. Cuando estuvimos en Diputados y vimos que la mayoría de quienes estaban ahí entendían la necesidad urgente que teníamos de que salga esta ley, ahí entendí que la media sanción era una vez más volver a darnos patria. significa que vamos a poder sentirnos ciudadanxs como cualquier otrx, con derechos que seguramente faltan pero vamos a seguir luchando para que se concreten”.

–Entendiendo que Tehuel De Latorre desapareció al ir en búsqueda de un trabajo ¿Cree que el proyecto de ley va a generar un cambio social más allá de la apertura laboral que incluya a las personas travestis- trans?

– Tehuel desapareció hace más de tres meses después de buscar una posibilidad de inclusión laboral, es decir tener un trabajo. Entiendo que se va a generar una transformación social, ya está sucediendo, por ejemplo en Moreno tenemos 6 personas, entre ellas varones y mujeres trans-travestis trabajando y no tenemos la ley todavía y en otros municipios se replica lo mismo. En la Cámara de Diputados de la Nación hay 17 personas trabajando allí y lo mismo en el Senado. La apertura laboral va a suceder cuando esté la ley, porque va a obligar que el Estado se haga responsable y que comience a llamar a que las personas acerquen su curriculum, porque tenemos que tener la oportunidad y posibilidad de tener eso que tanto nos dignifica como personas, que es el trabajo. Esto es un trabajo colectivo y ahí es el Estado quien debe dar el ejemplo y no predicar con la palabra como hacen muchxs.

-Usted ha transitado su cargo en dos gestiones municipales. Apelando a su visión desde su perspectiva política desde la diversidad ¿Es difícil integrar un Estado que tiene su concepción desde una lógica hegemónica binaria CIS?

-Yo estuve en el cargo dos gestiones municipales la de Walter Festa y la de la compañera Mariel Fernández. Es muy difícil integrar el colectivo pero cuando hablamos del colectivo LGTBQ+, no podemos hablar de lesbianas y de gays. Porque las lesbianas y gays trabajan. Algunxs visibles y algunxs no visibles porque no les interesa contar qué hacen y qué no hacen de su vida privada, con quién se acuestan y con quién no; cuál es su orientación sexual. Entonces no les es difícil conseguir un trabajo. Las personas lesbianas y gays, hacen sus estudios, tienen carreras, tienen oficios. La persona trans- travesti no. Porque abandona el colegio porque es víctima de bullyng, es víctima de discriminación. A la persona intersexual a veces también le pasa lo mismo y a la persona queer también le pasa lo mismo. No así les no binaries. Van a la escuela y les hacen frente a la escuela, a esa institución que lxs quiere expulsar. Nosotrxs somos guerrerxs, luchadorxs pero no hemos podido dar esa batalla cultural. Entonces el Estado como tiene esta concepción de que tenés que ser hegemónico, que tenés que ser Cis género, heteronormativados. La mayoría en el Estado son hijos del patriarcado, entonces es muy difícil la incorporación por eso vuelvo a decir que la Ley de Inclusión Laboral Travesti- Trans es súper importante para que lxs mismxs compañerxs del Estado empiecen a vernos, a tratarnos y a entendernos como personas iguales. Porque ellos pueden querernos o no. Pueden entendernos o no. Pueden aceptarnos o no. Lo que deben hacer es respetarnos. Porque el respeto nos hace mejores personas.

-¿Cómo analiza su gestión como Directora de Diversidad de la Municipalidad de Moreno? Si tuviera que hacer una autocritica ¿Cuál sería?

-Para analizar la gestión tengo que decir que cuando pudimos abrir la dirección de diversidad tuvimos todo en contra. Porque se abre la dirección de diversidad me ponen a cargo pero estuvimos trabajando con pinza y con alambre. Teníamos un gobierno Neoliberal. Un gobierno que no ayudaba en lo más mínimo, pero así y todo le hicimos frente. Así y todo la mujer que les habla en el año 2018-2019 fue la conductora oficial de la marcha del orgullo. Así y todo pudimos conseguir que se abran dos consultorios inclusivos. Así y todo pudimos hacer que el 17 de mayo sea el día de la no discriminación. Así y todo con ese gobierno pudimos hacer la primera marcha del orgullo en la plaza Buján. Una plaza emblemática del municipio de Moreno. Una plaza familiar en donde no se podía hacer una marcha. Nosotres en esa gestión hemos logrado esto. Hemos logrado hacer eventos en la casa de la cultura. Hacer eventos artísticos en el teatro Leopoldo Marechal. Gestionamos la primera obra teatral travesti trans con entradas agotadas y más de cien personas afuera. Hemos podido trabajar y articular para el hacer el primero de diciembre que es el día internacional en respuesta ante el HIV SIDA. Hemos podido participar en el primer foro internacional de diversidad en la ciudad de Entre Ríos. Formo parte del primer parlamento travesti trans del Gran Buenos Aires. Y así hemos logrado con tan poco visibilizar al colectivo LGTBQ+ en Moreno.

La crítica es hacia el Estado que por acción o por omisión vuelve una vez más a hacer lo suyo en no darnos recursos, nos faltan recursos. Y el estado es un recurso y en este recurso he peleado para que les compañerxs travestis y trans puedan recibir alimentos todos los meses. Hemos hecho campañas de vacunación. Hemos hecho que lxs compañerxs tengan en tiempo y forma su entrega de hormonas. Hemos logrado, porque muchxs compañerxs nos han dejado, que el sepelio pueda intervenir con ellxs. Hemos logrado muchas cosas, pero nos siguen faltando recursos. La crítica que puedo hacer es que todavía no llego a conseguir eso que falta para tener esa gran herramienta que es el recurso. Porque yo sigo viendo que los recursos se los llevan algunxs, y si algunxs tienen recursos y otros no, ya no es un derecho es un privilegio. Nosotrxs nos queremos privilegios queremos derechos. Queremos que estas necesidades que las mujeres y varones travestis y trans tenemos podamos empezarlas a solucionar porque para eso es la Dirección de Diversidad. Para eso tiene que haber un Estado presente. Para eso tenemos que trabajar.

AUDIO 4



–Una vez más apelando a su honestidad intelectual ¿Una propuesta genuina como el cupo laboral trans puede terminar siendo un instrumento de cooptación por parte del signo político que administre el Estado?

-No creo que eso suceda, porque muchxs dicen estar en un espacio y después pasan a otro por conveniencia, por eso no veo que suceda porque el cupo hay que capitalizarlo desde la necesidad de las personas travestis-trans y ahí el Estado tiene que estar presente. Cuando hablamos de que tal vez el Estado pueda capitalizar esto como un instrumento de cooptación, le voy a ver la parte positiva que tal vez ahí ese signo político pueda ver que posibilidad de que esas personas puedan entrar a una lista, pero que sea real porque siempre los lugares de poderes lo ha tenido históricamente el hombre, hoy tenemos un municipio que ese lugar lo ocupa una mujer, por eso debemos pensar porque siempre el otro habla por nosotrxs, es momento en que no solo debe haber varones o mujeres travestis trans ocupando un cargo jerárquico, pueden ser secretarixs, concejalxs, diputadxs, intendentxs, senadorxs y porque no “presidentx”, si cuando éramos niñxs jugábamos a ser unx superhéroe , yo siento que desde que llegó Néstor Kirchner y después Cristina, por lo menos en mi caso, dejamos de jugar a la mujer maravillx para empezar a soñar a ser presidentxs ¿Por qué no puede ser? De este modo el signo político habrá hecho patria dándole la misma oportunidad a la colectiva travesti trans que al resto.

Las palabras de Nancy Sena, más allá de las diferencias políticas que se puedan tener en sus apreciaciones manifiestas en esta entrevista, son importantes, porque es justamente una persona que no habla desde una lejanía a la realidad de las personas travestis- trans, sino que justamente se instala a dar una pelea en la gestión de políticas públicas en un Estado heterocisbinario.

Más allá de que ese pensamiento de “cambiar las cosas desde adentro”; que una persona travesti- trans ocupe espacios políticos es fundamental para una colectiva, que por años fue silenciada e invisibilizada, comience a ser protagonista.

Que el Senado apruebe la ley, resultado de la lucha de la colectiva travesti-trans, se deberá exclusivamente a la denuncia y exigencia de derechos en las calles y no a un gobierno que gestiona las políticas públicas del Estado, que concibe su visión del mundo desde la heterocisnorma, que disciplina nuestros cuerpos y oprime nuestras identidades. Ese Estado que con su brazo represor violenta constantemente a quienes se paran disidentes a un régimen heterocispatriarcal y no se nombran en la lógica de la burguesía. A quienes se paran disidentes a un Estado que maneja el termino diversidad para enunciar una “integración” a su estructura jurídica, legal y social desde la hegemonía CIS y que en definitiva solo es una acción reformista que no modifica nada estructuralmente.

La transformación es justamente pararse desde nuestras identidades de género y desde las enseñanzas colectivas de nuestrxs compañerxs que han aportado que exijamos que nos nombren. Porque entendemos que no es verdad que lo que no se nombra no existe, existimos: “eligen no nombrarnos”. La furia trava comienza a instalarse en una sociedad que sigue escupiendo su “homolesbotransbioodio”. La furia no se detiene solamente con la inclusión laboral, sino que la movilización y la lucha en las calles es el instrumento de transformación para ser sujetxs de derechos, porque como dijo Lohana Berkins:” El tiempo de la revolución es hoy”.