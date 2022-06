Servicio Alimentario Escolar: así no es la Caja de El Cuervo

La asistencia alimentaria, la que fue robustecida y anunciada en un acto provincial el pasado 25 de abril, tiene casi los mismos productos e idéntica cantidad. El cambio real consistió en el valor, con un incremento del 40 por ciento. La caja pasó de 1966 a 2753 pesos. La Mesa Bonaerense lanzada en abril en el Municipio de Florencio Varela, tuvo el mote de «garantizar la seguridad alimentaria en los sectores de mayor vulnerabilidad social».

Andrés «El Cuervo» Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad, declaró en ese momento: «Con el nuevo programa de seguridad alimentaria, vamos a institucionalizar una política que nos permitió entregar ya 44 millones de módulos y se transformó en columna vertebral de la asistencia en la provincia de Buenos Aires. Cuando llegamos en 2019, se destinaban al SAE cerca de ocho mil millones de pesos anuales: ahora, con el esquema tradicional y la implementación del programa MESA, alcanzamos una inversión anual de 111 mil millones de pesos”, indicó.

Las y los beneficiarios del programa recibirán también un cuadernillo que cuenta con información nutricional y una guía de recetas saludables confeccionados por el equipo de la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

En mayo la caja mantuvo la misma precaridad nutricional que en abril. Los módulos que arribaron ayer las escuelas ratifican que la Mesa está servida para los proveedores que, en el caso de Moreno, se mantienen intocables siendo contratados por el Municipio (la Provincia es quien financia el Servicio Alimentario Escolar).

Son 16 productos de terceras marcas por el valor de 2753 pesos.

NO está el cuadernillo con la guía práctica pero los /as beneficiarios /as reciben el diario de Mariel.

.