Servicio Alimentario Escolar: «La situación puntual es el precio de los alimentos, la inflación, lo que nos lleva a debatir la soberanía alimentaria»

Reconocer aquello que carga evidencia es un gesto político que tiene valor. Si quedara solo allí tomaría el rostro de la impostura pero, por antecedentes y compromisos adquiridos al momento de estar al frente de la Secretaría de Educación, la voz de Emmanuel Fernández supone un hacer más que decir. El cuadro más importante que tiene el Movimiento Evita – Frente de Todos en el HCD declara en el recinto de sesiones que «el Servicio Alimentario Escolar siempre funcionó mal, que la actual gestión (su gobierno) asumió la responsabilidad, hubo mejoras, pero hay que trabajar más».

En la exposición que realizó en la tarde de ayer en sesión ordinaria, entregó un dato muy importante. Dijo que 19 servicios están en condiciones de cocinar y brindar alimentos nutritivos a los pibes /as. Para comprender la magnitud del PROBLEMA OPERATIVO

La comida en mal estado que los proveedores contratados de forma directa por el Municipio de Moreno tuvo lugar en la sesión ordinaria de ayer por la tarde. En ese escenario, Fernández expuso el posicionamiento del oficialismo: «El debate que tenemos que dar tiene que ver con los monopolios de la alimentación. Tanto nuestro distrito como nuestra población viene sufriendo, desde hace mucho tiempo, y en su momento con la profundización del modelo neoliberal que propuso Mauricio Macri, hoy estamos pagando las consecuencias de que nuestros alimentos sean cada vez más caros. La Provincia de Buenos Aires ha hecho un esfuerzo enorme en el último tiempo y triplicó el presupuesto del Servicio Alimentario Escolar (SAE) Entendemos también que la Municipalidad se hizo cargo de un servicio que durante años funcionó mal. Durante años el alimento del SAE estuvo más vinculado con el negocio más que al beneficio de las familias de nuestros pibes. Asumimos el compromiso de hacernos cargo, pusimos en la calle un equipo de veedores de la Municipalidad que ha tenido contacto con los directivos, con los auxiliares, con la comunidad educativa, participando de la reuniones de UEGD (Unidad Educativa de Gestión Estatal), con el Consejo Escolar trabajando en equipo, pero hay diferentes problemáticas que van sucediendo. Una de ellas es que es muy difícil repartir las viandas, de hecho hoy una comisión de Desarrollo Social (NdR: Desarrollo Comunitario) se dirigió al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense (NdR: a cargo de Andrés «El Cuervo» Larroque) para hablar con los funcionarios pertinentes y hacer una contrapropuesta, charlada previamente con ellos, para poder volver al reparto de las cajas de mercadería (NdR: la caja correspondiente al mes de marzo ya se realizó en las escuelas de Moreno). Mientras tanto se habló con el Ministerio de Educación para poder seguir equipando a las escuelas, actualmente hay 19 escuelas en condiciones de cocinar, pero necesitamos que las demás tengan los elementos necesarios para poder cocinar, porque sabemos que no es lo mismo entregar un LISTO CONSUMO (vianda o envasado), donde tenés un presupuesto de 100 pesos por pibe (NdR: la Provincia paga 180 pesos por LISTO CONSUMO), que poder cocinar en la escuela y hacer una comida nutritiva. Se ha visto que en las escuelas donde se cocinó la mercadería alcanzó bien y nuestros chicos comieron de forma nutritiva. Estamos trabajando en esa situación, son muy difíciles los controles cuando se reparte el LISTO CONSUMO, pero estamos trabajando para que todas las escuelas puedan estar en condiciones de cocinar. Por otro lado vamos a generar un ámbito con directivos, con sectores de la comunidad educativa para poder charlar estos temas y poder trabajar en conjunto y resolverlos. El espíritu de nuestra Intendenta y de la Municipalidad de Moreno es trabajar para que nuestros pibes puedan comer bien en nuestras escuelas. Entendamos, y haciendo una reseña histórica, el Servicio Escolar en Moreno siempre funcionó mal pero en este último tiempo donde nosotros nos hicimos cargo ha empezado a funcionar de una mejor manera, pero evidentemente aparece este tipo de situaciones, pero la situación puntual es el precio de los alimentos, la inflación, que nos lleva a debatir la soberanía alimentaria».

AUDIO 1 EMMANUEL FERNÁNDEZ

La exposición tiene mucho sustento político y un tópico relevante. Emma Fernández aseguró 19 servicios están en condiciones de cocinar y brindar alimentos nutritivos a los pibes /as. Oficialmente son 72 los establecimientos con servicio de comedor.

¿Por qué 53 escuelas no pueden cocinar alimentos nutritivos, tomando las palabras de Emmanuel Fernández que aseguró que hay 19 en condiciones de hacerlo? ¿Es 53 el número de establecimientos que a marzo de 2022 no cuentan con provisión de gas?