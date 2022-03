Servicio Alimentario Escolar municipal: «Las tartas están rellenas de fracaso»

Juan Fernández, presidente de uno de los bloques que tiene Juntos en el Concejo Deliberante, disparó fuertes críticas al gobierno de Mariel Fernández, responsable de la contratación y control a las empresas que proveen alimentos en los servicios educativos de Moreno. La entrega de comida en estado deplorable y de nula digestión por parte de la firma Distribuidora Don Joaquín, propiedad de Christian Pereyra.

«Las tartas están rellenas de fracaso y el comunicado oficial del Municipio de Moreno con respecto a lo que sucedió en varios escuelas es un reconocimiento cabal de ese fracaso de esta gestión al frente del servicio alimentario escolar», sentencia Juan Fernández y agrega: » Cuando señalamos lo que sucedió con la Escuelas de Verano se nos puso mil excusas y no se nos reconoció, se minimizó el tema y esta situación que se produjo viene a darnos la razón. Incluso el gremio SUTEBA que durante mucho tiempo se mantuvo callado ahora reconoce esta situación que es inocultable. Por supuesto que esperamos que se resuelva esto, pero quiero señalar que el comunicado oficial que plantea el voluntariado es una falta de respeto porque siendo el Estado que administra la enormidad de recursos, que este año será de 3300 millones del Servicio Alimentario Escolar, dice que no puede controlar la calidad del servicio, teniendo veinte (20) auditores a los que le pagamos el sueldo es de verdad una falta de respeto. Si a eso le sumamos que el gobierno dice que las viandas no pueden ser entregadas porque es inviable, y en ese punto coincido que no es el mejor, bajo el argumento que hay que arreglar los comedores, les preguntaría que hicieron con los 866 millones de pesos del Fondo Educativo que corresponden a los años 2020 y 2021. Y a eso hay que sumarle los 350 millones de pesos que por año administra el Consejo Escolar a través del Fondo Compensador; también el programa PEED de emergencia edilicia y el Programa Escuelas a la Obra del gobierno nacional. Ante 1400 millones de pesos por año, ¿cómo pueden tener cara para decir que las escuelas, que en 2019 todas estaban con el gas conectado, hoy no tienen para cocinar los alimentos?

¿Cuántas escuelas tienen problemas con el suministro de gas? ¿Tienen esa información?

No tenemos esa información pero la estamos pidiendo desde el Consejo Escolar y el Concejo Deliberante. Hay un caso muy emblemático como es el de la Escuela N° 39 nunca pudo resolver una situación como la del gas, obra que se hizo con recursos municipales. Repito, no sé cómo con la cantidad de recursos que administran no pudieron resolver estos problemas.

