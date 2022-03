Servicio Alimentario Escolar municipalizado: «Una tarta terrible con dos pedazos de masa cruda, los chicos no la podían comer»

VALIOSO TESTIMONIO DEL DOCENTE Y MILITANTE HERNÁN PUSTILNIK –

El próximo 2 de agosto se cumplirán cuatro años de la explosión en la Escuela N° 49 que provocó las muertes de Sandra y Rubén y los puntos básicos que deberían ya contar todas las escuelas del distrito residen en el casillero de «materias pendientes». En la Escuela N° 49 trabaja se encuentra Hernán Pustilnik, militante de la causa educativa, protagonista del Morenazo, delegado gremial de SUTEBA. Su palabra reviste valor y tiene peso propio porque no hay especulaciones sino realidades inocultables:

Ayer dio inicio el ciclo lectivo, ¿qué descripción podés brindar? ¿Qué es lo que te duele en este momento?

Todavía hay algunas escuelas que tienen el gas cortado, que no están funcionando los comedores escolares como decían, están mandando unas viandas que son terribles, la verdad que si las prueban por lo menos seguramente no las mandarían porque son un desastre, los pibes no las comen. Eso es la verdad que duele, este año se cumplirán cuatro años de la explosión de la Escuela 49 y en muchos casos seguimos de la misma manera. Entiendo que se están haciendo cosas pero todavía no son suficientes.

¿Por qué repetimos los mismos temas desde hace tres años y no se resuelven?

Nosotros acá necesitamos el servicio comedor porque es una escuela de doble jornada, los chicos están acá 8 horas, entonces, no los podés tener con una vianda horrible, no la comen, entonces se necesita con urgencia el servicio de comedor escolar, acá y en muchas escuelas. Hablo desde la escuela 49 que es la que conozco y la que trabajo, van a ser cuatro años de la explosión, pasamos una pandemia, más de un año alejados de las escuelas, tendría que estar un proceso subsanado y seguimos esperando. Eso es lo que nos pone mal, yo entiendo y veo que hay cosas que se están haciendo, pero todavía no son suficientes y ya pasaron muchos años.

Estamos hablando de cuestiones básicas, de puntos básicos, ni siquiera de la falta de escuela o de aulas, estamos analizando aquello que debía resolverse

Tal cual, es así, yo veo que se están haciendo arreglos en algunas escuelas, que se están pintando, eso es bárbaro, pero hay una necesidad urgente como por ejemplo los comedores escolares y que se terminen las viandas porque tampoco son viandas que vos digas que a los chicos les gusta comerlas porque no es así, te vuelvo a repetir, ayer acá llegaron unas viandas con una porción de tarta, un cuadrado de una tarta que decía de verdura, choclo y que era dos pedazos de masa cruda con una parte en el medio que no se sabía qué era, y los chicos no comieron la mayoría. Entonces, nosotros necesitamos que funcione el comedor para atender a esos nenes que vienen y están ocho horas, porque tampoco podemos estar diciéndoles a los padres que los vengan a buscar y que se los lleven para comer y después lo vuelvan a traer o que les manden una vianda para que ellos coman acá desde sus casas. Eso nada más, es algo básico, es una necesidad básica, más en esta escuela la 49 con la doble jornada.

Pasaron más de tres años de la explosión que causó la muerte de Sandra y Rubén y hoy hay servicios que no tienen gas. Me pregunto, ¿cómo pueden convertir en leche eso que viene en un paquete en polvo de una marca de cuarta calidad de 250 gramos? Estoy diciendo, cuando reciben alimentos también se están definiendo las políticas

Sí, sí, a ver, el gas, por ejemplo, ahora por ahí zafás un poco porque hace calor, pero en cuanto llegue el invierno el gas es sumamente necesario porque no en todas las escuelas hay aires acondicionado frío calor, hay muchas escuelas que tiene tiro balanceado y les funciona con gas. Si la escuela no tiene gas, viene el invierno, entonces qué es lo que va a pasar con esos alumnos que entran a las 7:20 de la mañana, a las 8, con el frío de 1 grado, 2 grados como ha pasado el año pasado, ¿qué va a pasar con eso? Por eso digo, que esas necesidades son urgentes, el gas, el tema de los comedores, por ahí mucho más urgente que la pintura, que también está bueno que se pinte la escuela pero creo que hay necesidades urgentes que hay que subsanar. En agosto se cumplen 4 años de la explosión de la escuela 49 y de los asesinatos de Sandra y Rubén, en muchos casos y en muchas escuelas estamos como en el 2018.

¿Es desidia, desinterés?

No porque sino no estaría haciendo otros arreglos en otras escuelas, me parece que por ahí es no poner en valor que es lo más importante, me parece que tiene que ver con eso, con poner en valor qué es lo más importante, qué es lo que se necesita ya urgente, es el gas, es que funcione el comedor, revisar las cocinas para que arranquen los comedores, me parece que es eso. Por ahí es un poco desconocimiento de una gestión nueva, pero creo que tiene que ver con eso. Ojalá que nos escuchen y que puedan empezar a poner en valor lo que se necesita principalmente en las escuelas, y de ahí para abajo.

Yo estoy de acuerdo con vos, es una gestión que está arrancando el tercer año de gobierno y quienes están participaron del Morenazo, comprendían esto que estamos charlando, los puntos básicos, ni siquiera hablo de los 12 puntos que garantizan seguridad y habitabilidad. Cuando no se cumple eso, no sé si tiene que ver con el aprendizaje en la gestión, llegaron con un bagaje y llegamos todos a esta situación con dos compañeros que no están

Yo te vuelvo a repetir, personalmente creo que es falta de experiencia, más allá de que hayan participado en la lucha por Sandra y Rubén, el Morenazo, falta de experiencia y que tampoco preguntan a la gente que por ahí tiene un poco más de experiencia cómo se puede subsanar esas cosas. Me parece que a la falta de experiencia también hay que añadir que tampoco por ahí hay una comunicación con gente que por ahí te puede guiar en esto, creo que viene por ahí.

¿Cuál es el papel de SUTEBA?

Hablé cuando llevaron las viandas con el sindicato y se comunica permanentemente estas quejas, están moviéndose, se están comunicando y tienen un acceso directo con la gente el SAE, así que el sindicato desde su lado está haciendo cosas para mejorar. Eso es lo que estoy viendo yo hoy, que el sindicato te da respuesta a lo que nosotros vamos con la queja, el sindicato va habla con el SAE, le pasa los informes, las quejas que damos nosotros y bueno, desde el lugar, las escuelas, el sindicato, las familias, desde el lugar de comunidad educativa tenemos que lograr que esto cambie y que nos escuchen, que se puedan hacer las cosas bien y que se puedan mejorar.

Hernán, que puntuación le ponemos al inicio lectivo del ciclo 2022, vos que tenés tanta experiencia, que has vivido momentos dolorosísimos

Ayer fueron sensaciones encontradas, empezar un 2 de marzo re contentos porque nos volvimos a encontrar después de dos años. Muy felices por este nuevo inicio, por encontrarnos, pero bueno, la sensación encontrada de volver a una escuela y saber que hay dos compañeros que nos faltan y que todavía no se hizo justicia, seguimos luchando por eso. Ver que los comedores no están funcionando, que hay algunas escuelas sin gas. Si le pongo un puntaje, la verdad no le pondría poner, te cuento cuales son las sensaciones de ayer.

¿La 49 tiene gas?

Sí, tenemos gas solo en la cocina.

Teniendo gas en la cocina se podría hacer la comida en el comedor, tienen doble turno y no viandas con esta porquería que están recibiendo

La idea es que pueda funcionar el servicio comedor.

