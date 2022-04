Servicio Alimentario Escolar: ya trabaja para realizar la denuncia penal

Gisele Agostinelli, legisladora por Juntos, considera que la acción del oficialismo de no dar respuesta a los pedidos de informes sobre la comida que entregan las empresas contratadas por el gobierno municipal, que cubren la prestación en los servicios educativos, demuestra el escaso o nulo compromiso que en la declamación está, sólo en lo que llama «relato». Junto a un equipo de abogados estudia y prepara la denuncia penal ya que «las deficiencias de marzo se sostienen y ninguna empresa fue removida», a pesar del anuncio oficial.

«Si no fuese por muchos padres y chicos, la otra vuelta veía una nota tuya que le hacías a alumnos de la Técnica 5 respecto al SAE, y la verdad que yo creo que el gran problema es que ellos (por el gobierno) no come lo que están dando en las escuelas, ni sus hijos comen lo que están dando porque sino claramente que no pondrían en riesgo la vida de sus hijos» sentencia la presidenta de uno de los bloques de Juntos en el HCD: