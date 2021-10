Sí a la Universidad, No a la Cárcel

Julián Cigna, hombre del peronismo que encabeza la apuesta política de Juntos, toma una posición que va más allá de la coyuntura o el corto plazo. En diálogo con Desalambrar sostuvo que la actual gestión de Mariel Fernández, desconoce la importancia de la Universidad Nacional de Moreno, al tiempo que rechaza en forma categórica que la construcción de una cárcel en Cuartel V represente progreso y generación de puestos de trabajo: «La cárcel es otra muestra de la incomprensión del territorio».

Es un proyecto de Kicillof y Mariel Fernández

El gobierno que venía a escuchar a las comunidades y a desarrollar en base a eso su gestión está atendiendo más las pretensiones de un ejecutivo central provincial, destruyendo un barrio con una identidad semi rural, que tiene un tejido social específico y que no lo están escuchando. Me parece que ese proyecto va a traer muchas complicaciones. Al menos ese tema se merece un debate mucho más profundo, maduro y escuchando a la comunidad realmente. También digo que eso que pretende el gobierno no lo hace para generar trabajo, si quisieran eso hay un montón de mecanismos, desde desarrollos urbanísticos, parques industriales, de arraigar emprendimientos que generen empleo local, pero acá lo que están haciendo es imponiéndole a una comunidad, a un barrio, y que excede a El Vergel (Cuartel V) destruyendo su organización y la conformación que tiene ese tejido social desde hace mucho tiempo».

AUDIO 1 CIGNA

¿Qué papel tiene una Universidad como la de Moreno en la planificación y aporte para un Moreno real, posible y sustentable?

Yo digo que la Universidad es una de las usinas que nos tiene que ayudar a conformar y planificar ese programa estratégico para el distrito. Sin dudas es una cantera para llevar eso a la práctica, en la administración. También relacionar a la Universidad con el sector productivo que necesita de profesionales jóvenes que salgan de la carrera para responder a lo que necesita el mercado laboral..

Bueno, en la gestión de Festa no hubo vínculo con la Universidad, tampoco en este gobierno de Mariel, y son casi seis años

Son seis años desperdiciados, y esto también va con las escuelas técnicas. Lo que veo es una falta de comunicación en la administración pública en general, me refiero del municipio con lo hablábamos antes y los sectores productivos que he recorrido y me comentan esto. Fijate que en relación a la juventud, Moreno es un distrito que expulsa a los jóvenes y frustra a los que se quedan, por eso creo que tenemos que ser capaces de lograr un distrito que invite a los jóvenes a quedarse, a estar orgullosos de ser morenenses y de vivir en su distrito.

AUDIO 2 CIGNA