«Si a Massa le va bien en la economía es presidenciable, abre las internas que son necesarias y que todos tenemos derecho a jugarlas»

Peronista, militante, conductor e ideólogo de la Agrupación Hugo del Carril. Ex concejal Moreno, Alberto «Chico» Fraiz sabe sembrar aquello que cosecha a lo largo de los años, con independencia de el o la gobernante de turno. Por supuesto que en la «previa» de un decisivo acontecer electoral, la «Hugo del Carril» hace crecer las acciones para sentarse en la mesa de diálogo porque tiene una estructura barrial y de trabajadores /as municipales que le dan peso y forma:

¿Cómo hace la Hugo del Carril para sostenerse en el tiempo, crecer y estar, pasando varias gestiones municipales?

No es fácil pero tampoco difícil. Creo que uno tiene una metodología de trabajo que aprendió doctrinariamente. Siempre digo y sostengo que soy peronista, el menemismo, el kirchnerismo son modas, están un tiempo pero son parte del peronismo. A veces se crece más a la derecha, luego a la izquierda, y nosotros nos fuimos amoldando a eso.

En notas anteriores señalaste que la Hugo del Carril siempre acompaña en la medida que se cumplan los acuerdos, ¿cuál es el que tiene con Mariel Fernández?

Primero no fue fácil porque no nos conocíamos tanto, aún cuando habíamos sido compañeros de banca en el HCD. Cuando asume la Intendencia pensé que iba a ser díficil y resultó todo lo contrario. Le ofrecimos ser parte de la gestión (NdR: después de la interna de 2019, porque en esa contienda la Hugo del Carril acompañó la lista de Festa). Así ocurrió, nos hizo parte y hoy estamos dentro de la gestión con compañeros /as, no tienen problema de persecución política, al contrario los dejan hacer.

¿El trabajo municipal está bien remunerado y reconocido?

Históricamente nunca el municipal estuvo bien pago pero creo que están dadas las condiciones para que de acá en adelante comience a trascender el empleado y compañero municipal, que está trabajando todos los días. Necesita ganar como la gente, un sueldo digno que le alcance para sobrevivir , que no tenga que hacer seis horas de trabajo y luego tener que hacer changas para resolver las necesidades de él y su familia. Creo que los aumentos que recibieron, que es lo que marca el gobierno, no alcanzan…

¿Qué análisis tenés de los sindicatos municipales?

Creo que se han convertido en cooperativas que lo único que hacen es dar préstamos y tener agarrado al empleado municipal. Quienes componen los sindicatos son compañeros nuestros que no llegan a fin de mes, piden un préstamo que luego se hace impagable. También te digo que comparando con Merlo e Ituzaingó, los sueldos básicos que paga Moreno son mejores…

Te llevó al año electoral y a lo político partidario, ¿qué te dejó Alberto Fernández?

Ganas de ver qué es lo que iba a hacer. Todavía no lo entendí, te juro que es algo que como peronista te duele. Nosotros votamos a un Presidente porque creímos y todavía sigo sin entender para qué esta porque a veces le agarra los ataques de peronista y después no sé quien es. No es el gobierno que yo esperaba, aunque reconozco que fue una buena decisión táctica de Cristina porque ella no llegaba y necesitaba hacer este acuerdo.

Cristina es parte del armado, de la táctica, es gobierno, y en las actuales condiciones sigue siendo la única que puede convocar después de veinte años de kichnerismo

Tuvimos un problema dentro del peronismo que aún no se solucionó. El pase hacia los cuadros políticos, hacia la formación no se hizo como era necesario hacerlo. Hoy el kirchnerismo tiene La Cámpora, cuadros que están siguiendo una política kirchnerista. Vos le hablás de peronismo y parece que se los contrae el cuerpo. No se ven adentro del peronismo que es una fuerza más amplia. A la pregunta que me hacés te respondo que es cierto que nos faltaron figuras, hoy no tenemos una figura presidencial, si no es Cristina no tenemos otra. Qué es lo que pasó, bueno los tiempos fueron cambiando y el peronismo no hizo lo que realizó la Hugo del Carril que tuvo que reciclarse, aprender, dejar el lugar, yo tuvo que ceder muchas cosas para dar lugar a la juventud, enseñando y estar acompañando para que traten de equivocarse lo menos posible. Eso hay que hacerlo pero creo que dentro de los cuadros políticos hay mucha mezquindad por eso no podemos consolidar un solo grupo…

¿Sergio Massa es una figura presidenciable?

Hoy puede ser, pero depende de lo que está manejando y que es el problema más serio que tenemos los argentinos como lo es la economía. Si le va bien creo que es candidato presidenciable.

Si ocurre lo que mencionás, ¿qué cambia en lo local?

Puede producir las famosas internas que creo que son necesarias y que todos tenemos el derecho a jugarlas...

Vuelvo a la pregunta anterior, Si Massa es presidenciable, ¿en Moreno hay interna entre Mariel Fernández y Damián Contreras?

Podría ser, estaría dentro de ese ámbito. También puede ser Correa (actual Ministro de Trabajo bonaerense) porque está con Máximo Kirchner quien maneja una parte de La Cámpora.

Para este 2023, ¿qué ficha jugás?

Vamos a acompañar la gestión de Mariel porque creemos que es buena. Hasta ahora no tengo nada que decir en lo político, el trato hacia nosotros es buenísimo, no nos podemos quejar, hacemos y no nos dicen lo que tenemos que hacer. Ella apostó muy fuerte a la gestión, una decisión muy inteligente. Tuvo el acompañamiento de Nación y Provincia, algo que aprovechó muy bien y le dio a Moreno lo que necesitaba que es gestión, asfaltos, calles, luces, plazas. A la pregunta, bueno vamos a sentarnos a charlar de nuevo pero en primer lugar mi decisión depende lo que quiere mi gente, yo soy la conducción que acepta el criterio de «que la mayoría manda».