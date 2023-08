«Si creemos que el futuro para los pibes de 13 años es Uber, Pedidos Ya o un plan social, estoy seguro que mañana nos la van a cobrar»

Julián Cigna, actual concejal de Juntos por el Cambio, analizó con mucha pericia la crisis o el fenómeno cultural que está en pleno desarrollo. Habló de La Libertad Avanza con y desde Javier Milei. El agotado modelo de la rosca política y la campaña de los /as candidatas /os que militan para las figuras que desde arriba bajan plataformas abstractas y/o virtuales.

¿Qué se expresó en la elección del 13 de agosto?

Milei es un emergente que termina de coronar la ruptura de esa dialéctica, de las hegemonías en cada una de las coaliciones de ka grieta, que una arrastra a la otra. Digamos que Milei viene a representar la nueva escudería, un nuevo polo, con una antítesis que será distinta, probablemente populismo – antipopulismo, pero en lo personal no creo que eso genere una construcción genuina, pero sí que es un fenómeno que supo sintetizar y capitalizar la bronca, de emitir un diagnóstico en que todos, seas del palo que seas, coincidimos. Al mismo tiempo carece de un proyecto serio a largo plazo

Las etiquetas con el nombre de los ministerios que Milei quiere eliminar, convertido ese momento en memes, ¿cómo creés que dialoga el mensaje con los que están abajo, lejos de los derechos consagrados?

No nos podemos poner en el centro, desde uno mismo, para entender la medida de las cosas o analizar la política. Si Milei se anima a decir que sacará el Ministerio de Salud es porque hay una deficiencia que lleva a que la gente no vea reflejado en la estructura aquello que garantice ese derecho. Tal vez lo que siente el vecino de a pie es que es una ingeniería que garantiza los derechos a la estructura burocrática. Si el sistema no garantiza el derecho cualquiera puede venir a cuestionar la garantía, es muy peligroso que eso suceda pero no hay que enojarse, aterrarse, sino entender a la gente y acompañarla en ese proceso.

Si hablamos de fenómeno político, ¿es una fuerte tormenta de verano o se acerca un largo invierno?

La irrupción de Milei es un fenómeno pero considero que hay un cambio cultural en la Argentina que está sucediendo, que se explica por las deficiencias, por la enorme insatisfacción ante esos garantes de derechos que no lograron hacerlos efectivos. Creo que hay que esperar, tiene que decantar y saber cuánto dura…

¿Pueden producirse sub fenómenos electorales en octubre o las tendencias están ya marcadas?

Lo primero es ver que hay más de 30 por ciento del electorado ausente, hay un tercio de la Argentina que prescinde de la democracia, y luego hay otro 30 por ciento del padrón que votó y que es una crítica al mismo sistema. Mirando a octubre hay un rumbo marcado en la derrota del gobierno nacional, del oficialismo. La batalla cultural que se está inclinando hacia ese sector va a triunfar, sin duda. Todo parte de una crisis de representatividad y eso tiene que ver con la forma en que se concibe la política. El militar la rosca es lo que te aleja de la gente, si no se entiende que la forma de reconstruir nuestro sistema de representación es de abajo hacia arriba, desde un vínculo genuino con la gente, siendo representante ante y frente al poder, es decir, frente a los políticos también. Escuché mucho en campaña como si fuera una virtud ser EL CANDIDATO /A DE, eso es una aberración porque confirma que es elegido /a por un candidato /a. Perón decía que no se puede ser candidato de uno mismo, te agrego que no se puede ser candidato de un político que tiene más poder que yo, no es una virtud del candidato o dirigente haber sido bendecido por quien tiene la lápicera. Eso invierte la pirámide, con ello las prioridades y explica la crisis que estamos teniendo. Los valores se ejercen no se declaman, y en la actualidad, tristemente, el peronismo no define nada porque lo que engloba todo no define nada. Creo que hay que hacer síntesis distintas, nuevas, de abajo hacia arriba, basta de habladurismos, basta de hablar de representaciones de una plataforma electoral, hay que tener hasta cierta desfachatez de asumir como dirigencia local de proponer a la ciudadanía algo concreto, tangible, real, que vos como dirigente representes eso. No considero que el rol de un dirigente tenga que ser el de un publicista que le hace campaña al que está por encima y tiene más poder. La crisis no solo es del peronismo, abarca a todos los ismos porque las plataformas electorales terminan siendo cáscaras vacías. Creo que la sustancia y el contenido deberá nutrirse de la agenda de la gente y no de la rosca política.

En la segunda parte de la entrevista, Cigna se refirió a la dignidad, su primer base material que es más sólida que los buenos postulados que resultan abstractos, una pintura que según su análisis quedó muy bien graficada en la elección local.

Los grandes batacazos en San Isidro, Tigre, la Provincia de Santa Cruz, señales del «agotamiento de largos reinados».

¿Fue derrota de Asseff o triunfo de Agostinelli? ¿Por qué desde la categoría a Gobernador hacia abajo se perdieron 4.000 votos?

«Si no somos capaces de darle un proyecto de vida a los pibes que hoy tienen 13 años, que viven en Villanueva, La Perla y cualquier otro barrio de Moreno, nos la van a cobrar. Si creemos que para ellos el futuro es Uber, Pedido Ya o un plan social, nos la van a cobrar», aseguró el actual legislador Julián Cigna: