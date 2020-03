7 shares







TESTIMONIO DESDE EL ENCIERRO

El autoaislamiento es la mejor vacuna. Construcción de conciencia social y sentidos. El Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, promueve el uso de trailler para alojar a los imbéciles que no aceptan el orden y no respetan la vida. A pan y agua como forma de disciplinamiento y/o enseñanza. Gendarmes formados en la democracia disfrutan de su poder y no simulan el abuso del mismo. Axel Kicillof no está de acuerdo con las persecuciones, a distancia de su Ministro Teniente Coronel. El muro elástico finalmente ofrece todo su alcance, penetra en cada uno de los poros del sometido cuerpo social. Calles vacías y cajero llenos. Oferta casi ilimitada de entretenimiento, aplausos y canciones a una hora determinada para que el país se abrace encomendándose a Dios. Y es en esta tierra donde las sucursales del infierno no están en el rango de prioridad, salvo cuando la revuelta de los hacinados merece atención policial.

Horacio perdió su libertad en el año 2016. Paga condena en un penal de la Provincia de Buenos Aires donde los minutos no pasan nunca. Cuatro personas alojadas en un cuarto de dos metros cuadrados. El alimento que entrega el servicio no es posible digerirlo. No hay limpieza de tanques y el agua es una amenaza. Ni falta hace reproducir que lo dice la Carta Magna sobre las cárceles, adentro no hay derechos y viven los humanos:

¿Qué saben en el penal de lo que sucede tras los muros?

Nosotros estamos día a día viendo lo que sucede afuera, acá adentro es una locura porque si bien nosotros decidimos que la familia no venga para resguardarlas, estamos sin visitas hasta el 31 de marzo pero ahora lo estiraron hasta el 15 de abril. El personal penitenciario entra y sale como quieren no tienen cuidado de nada. Si el virus entra, entra por ellos.

No ves que ellos tengan alguna medida de seguridad barbijos, guantes, nada

Hoy, recién entraron con barbijos y guantes. Pero si vas a sanidad no te dan ni una Bayaspirina

Como es la cuestión de higiene, tienen agua potable

La higiene la hacemos con lo que tenemos nosotros, cloro, pastillas de cloro, algunos tienen lavandina, baldeamos, acá tenemos agua de tanque, que desde que yo estoy acá nunca se limpió, no es agua potable sino de pozo.

¿Las condiciones de higiene entonces no existen?

No.

El trato que están recibiendo por parte del personal penitenciario

Es el de todos los días, ahora se ve reflejado, ahora te ponen distancia antes te pasaban la mano, ahora ya no, cuanto menos trato tienen con vos mejor. La psicosis la tienen ellos pero son los que pueden traer el virus de afuera hacia adentro, si entra el virus acá hace un desastre.

Se han hecho algunos controles médicos

No, nada.

Es decir, que si entró no se sabe

Lo único que te dicen es que si hay alguno con fiebre, dolor de garganta le tenemos que avisar.

Entonces, la supervivencia depende más de ustedes que los de afuera

Es así.

Afuera se pide a la población mantener los espacios aireados, limpios, higiénicos, ¿cuántas personas viven en una celda?

Mira, te voy a dar un ejemplo. Son cuarenta (40) celdas de dos por dos. Nosotros somos 151 en el pabellón con cuatro (4) por celdas es impresionante, está super poblado.

Es decir, que ustedes atraviesan todos los días un infierno porque eso es hacinamiento.

Si, porque en una celda de dos por dos viven cuatro personas.

¿La comida que están recibiendo?

La comida es pésima, nosotros estamos sobreviviendo porque las familias nos traen mercadería.

Te pregunto porque si no pueden recibir visitas ¿qué se hace?

Nosotros nos rebuscamos como podemos. Yo le doy un paquete de fideos a un hermano, el otro le da un puré de tomate, una papa, una cebolla pero lo que te da el servicio es incomible, si lo comés es porque no tenés otra cosa.

La familia si puede ir y dejar la comida por ventanilla

Solamente los días de visita, es decir los días jueves, sábado o domingo, pueden venir y hacer un depósito en ventanilla o por encomienda.