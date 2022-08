«Si hay internas mi candidato a Intendente es Damián Contreras»

Ezequiel Wajncer, ex funcionario municipal, hoy cumple tareas políticas, educativas y de formación en Trenes Argentinos. Sin caer en la futurología simplificadora, responde con seguridad la pregunta. El 2023, si abre la Primaria en el distrito, tiene un candidato listo para dar la batalla en las urnas: «El Peronismo de Moreno es una construcción que recoge las mejores tradiciones de la historia del peronismo del distrito, donde también se le da espacio a las generaciones más nuevas. Acuerdo en que el dinamismo de la política hace que existan cuestiones que exceden a lo local o distrital. Que quiero decir, no sabemos si habrá internas en 2023, lo que yo sí sé es que en el caso de que existan mi candidato es Damián Contreras, a quien entiendo sintetiza este proyecto del Peronismo de Moreno«.

Se define arriba que no hay, pero desde abajo pueden presentar las credenciales del por qué es necesario una PASO. La pregunta sería ¿cuál es el proyecto que el Peronismo de Moreno tiene, que encarna según tus palabras Damián Contreras, y que es superador al actual de Mariel Fernandez?

Bueno, una de las características sumamente reconocidas es la persona de Damián pero digo, en lo que él representa, lo que él sintetiza tiene que ver con esto que hablábamos al comienzo de la charla.

El consenso me decís

Ese poder generar consenso digo, no hay forma de construir política, no hay forma de construir viabilidad de un destino de distrito si no es construyendo esos distintos consensos y es lo que en la figura, insisto, que yo entiendo que sintetiza Damián en el marco del Peronismo de Moreno. Te hablaba recién de las nuevas generaciones, hace poco, creo que vos lo cubriste también, tuvimos un campamento en Mar del Plata con más de 200 jóvenes para discutir sobre política, para que esa voz sea escuchada y sea tenida en cuenta. Hoy casualmente en el Instituto Pensar Moreno está abriendo el segundo cuatrimestre del Plan FINES, la semana pasada tuvimos un reunión, la verdad muy rica, muy interesante con espacios de educación popular y comunitaria. Creo que es escuchando la voz de todos se construye, una síntesis, y nos parece que Damián es eso.

Fuiste parte de la estructura de Festa y yo recuerdo muchísimo, que se hablaba de los «vejos, que habían tenido su tiempo y oportunidad, ¿qué aprendiste después de ese proceso de Festa para decir hoy “Mi candidato es Damian Contreras?

Más allá de las cuestiones etarias me parece que son los proyectos y las visiones de distrito en este caso, o de país en el ámbito nacional o de provincia, lo que determina a un candidato o a otro. En ese sentido, insisto, esa construcción de consensos que lleva adelante Damián sintetizando, no solamente un conjunto de expresiones políticas que abrevan en el peronismo, pero que cada una tiene raigambre distinta, sino también sintetizando distintas edades, distintas preocupaciones, distintas inquietudes de militantes de 60 o 70 años o como te decía hace un rato, de 15 años hacia adelante.