«Si hoy un dirigente político habla con la verdad ya tiene un piso garantizado porque es un valor que gran parte de la dirigencia lo dejó de lado»

Es su posición y pertenencia al peronismo lo que rige la conceptualización política que expone sin dilación ni eufemismos. Antonio Castillo, líder de OLP (Organizaciones Libres del Pueblo) es de los pocos dirigentes locales que ofrece una mirada crítica a las construcciones electorales que dieron luz a fenómenos inesperados: «Defino el momento como una lotería que puede dejar resultados opuestos. Tengo una visión bastante fatalista en caso que llegue a la Presidencia de la Nación el signo de La Libertad Avanza porque cuando encuentre situaciones en las que no puede llevar a cabo sus objetivos, me refiero a obstáculos en el Congreso o la justicia, no va a tener problema en eliminarlas. Hablo concretamente de un Fujimorazo. Creo que el proceso nos llevo a esto de ver que son los constructores del sentido común, donde la mitad de la sociedad puede avalarlo sin saber de qué se trata, simplemente porque los actores actuales no han estado a la altura de las circunstancias. NO es mérito de la oposición que hoy tenga las posibilidades sino por los errores políticos de quienes están gobernando. Creo que todo es complejo, los problemas lo son, pero quienes debieron resolverlos han dejado de lado la memoria histórica. Si hablo del peronismo, bueno hay herramientas concretas que permiten sacar al país de esta situación y la máxima clase dirigente no las toma».

¿Por qué?

Porque prefieren quedarse con lo políticamente correcto que con la verdad, se han hecho más amigos de las apariencias que de lo real, entonces quieren estar bien con todos y se olvidan que la política es una disputa de una forma de pensar las cosas contra otra, y en esa lucha recurre a todas las herramientas que tiene a su alcance. En la Argentina existe una ley anti monopolio, ¿qué pasa si se la aplica? Si existiese un gobierno decidido a aplicarla te aseguro que la inflación se reduce a la mitad. Los resultados de las PASO no me sorprenden porque expresan que la sociedad perdió la esperanza en quienes creyó que iba a resolver buena parte de sus problemas. Entonces ahora la oferta es elegir lo que se puede considerar lo menos malo o el mal menor. Tengo que decir que nuestro sector tiene diferencias con Massa pero superada las PASO y como corresponde a toda estructura seria acompañamos al candidato de Unión por la Patria pero manteniendo la mirada crítica a determinadas políticas. Si hace como Presidente lo que hoy está prometiendo lo vamos a aplaudir porque este es un valor que gran parte de la dirigencia ha renunciado que es el decir la VERDAD. Si hoy un dirigente político habla con la verdad ya tiene un piso garantizado porque es un valor que gran parte de la dirigencia lo dejó de lado«.

