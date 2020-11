0 shares







PALABRA DE LA INTENDENTA –

La entrevista televisiva en el programa Quórum con la Intendenta de Moreno, permite ubicar las partes de las acciones políticas y públicas de la gestión. «El Estado no puede perder ese rol de planificación de la tierra en Moreno, si no pasa cualquier cosa. Hubo un intento de toma en la zona de Trujui, predio de los Ferreyra que son productores desde hace mucho tiempo, y que son los únicos que no utilizan agrotóxicos…»

Esa ya no es una lucha de quien quiera ampliar una toma y aquel que resiste, es la tierra como fuente de producción

Por eso digo que se tiene que permitir al Estado que haga esa planificación. Además de los parques agroecológicos en tierras rurales, también estoy trabajando con el IDUAR donde vamos a hacer acuerdos con los propietarios donde vamos en alguna zona de Moreno ofrecer loteos populares. Eso se tiene que organizar desde el Estado, porque las personas que ocupan, como en el caso de La Bibiana, la mayoría puso plata. Una semana antes de asumir hubo como once tomas en simultáneo, algo de tinte político que está en investigación en la justicia. Los que inicialmente tomaron se fueron, vendieron, los que se quedaron pagaron, cien, trescientos, cincuenta mil pesos. Eso quiere decir que pueden pagar…

De hecho en Manantiales lo van a pagar

Si, le vamos a dar un tiempo hasta que las familias que se puedan establecer, pero eso quiere decir que si hubiera loteos populares en cuotas la gente pagaría no ocuparía. Igual creo que tiene que haber una planificación de la Provincia de Buenos Aires, que es algo que voy a hablar con el gobernador para pensar hacia donde vamos a crecer. Moreno en un tiempo más ya no tendrá lugar, pero tenemos al lado un Municipio como General Rodríguez que en extensión es uno de los más grandes de la Provincia de Buenos Aires y solo tiene cien mil habitantes. Por eso hay que pensar como Provincia de Buenos Aires el cómo vamos a crecer.