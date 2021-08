«Si la gente quiere terminar con la grieta tiene que votar a Manes que es el único que puede ganarle a Cristina en noviembre»

La campaña electoral ya comenzó oficialmente con spot, propaganda radial, televisiva y gráfica, además de redes y la vía pública. Joaquín De la Torre encabeza la lista de precandidato a senador provincial en la propuesta que tiene a Facundo Manes. El ex intendente de San Miguel entiende que las coordenadas políticas son para atraer a los indecisos, aquellos /as que no quieren más el juego de la grieta. A modo de certeza, habla más de la elección general que la interna de Juntos y, tomando el slogan Dar el Paso, refiere que el único que puede vencer al kirchnerismo es Manes: «Lo que hacemos con Manes es defender valores. Defender una idea que creemos que está más en la gente que en nosotros…»

¿Cuál es esa idea?

De que la política necesita un recambio, la política necesita gente nueva, que la política tradicional no le ha dado a la gente soluciones concretas, reales y visibles. Los médicos siempre dicen, ahora que están de moda, que frente a un mismo síntoma se le da la misma medicina y no funciona, tenés que cambiar de medicina.

Me dijiste que el Ibuprofeno no iba más…

Yo te dije que el Ibuprofeno lo que estaba haciendo era parar la infección. Y la infección corría. Y eso está claro, porque sigue corriendo. La pobreza hoy, es peor que la última vez que nos vimos. La gente hoy la pasa peor que hace 7 meses, y ahora van a largar programas, para hacerle pasar un veranito a la gente. Pero esos programas como no están dentro de un esquema de una política económica razonable, de cuidado de la vida de la gente. Lo que va a terminar pasando es que lo que le entreguen ahora va a ser pan para hoy y hambre para mañana.

¿De qué manera la política tradicional no se recicla con figuras que no son tan tradicionales? Pienso en los años 90, te acordás de Menem que trajo figuras del espectáculo, del deporte. Y así se decía que se oxigenaba la política. ¿Por qué Manes puede ser un efecto disruptivo en ese plano?

Yo creo que tiene dos o tres condiciones, primero su vida, su esfuerzo es una clara muestra del argentino virtuoso. Mi hijo el doctor. Una persona que se hizo y se construyó en base a sus esfuerzos personales, el trabajo de sus padres y a sus estudios. Que no creyó que había límites, sino que desafió los límites que le planteaba por ahí el lugar donde había nacido. Y eso está claro que es en la Argentina virtuosa que se construyó durante 100 años del sueño de mi hijo el doctor. Por un lado eso, o sea su historia de vida. Y segundo, porque es un patriota, una persona que está cómoda, que está viviendo bien, que tiene mucho para seguir haciendo lo suyo, que tiene un reconocimiento internacional más allá del reconocimiento nacional. Reconocimiento internacional en lo que él hace, que haya decidido dejar ese camino de laureles o ese camino de rosas, e ir por al camino de espinas que es la política, el barro de la política. Y eso lo hace una persona que ama a su pueblo y que ama a su país.

Te ubicás en la seguridad que ganan la interna, del otro lado está todo el aparato del PRO

Manes es el único que le puede ganar al kirchnerismo, porque es lo que el kirchnerismo no espera. Manes está parado para buscar votos en todas las esquinas, en todas las esquinas de la provincia de Buenos Aires. Manes no es un candidato para perder por poco. Manes es un candidato para ganarle al kirchnerismo.

¿Me estás diciendo que la interna la ganan?

Posiblemente sea más difícil la interna que la elección general. Por lo que dijiste vos. Por el tema de las estructuras. Pero yo creo que si la gente realmente quiere terminar con la grieta y vencer a Cristina en noviembre, lo que tiene que hacer es votar a Manes en septiembre. Porque Manes no es un candidato para perder ahí nomás, Manes es un candidato que es tan disruptivo que puede ganarle tranquilamente al kirchnerismo. Entonces lo que tenemos que elegir en esta interna, es el candidato que le pueda ganar. Así como en su momento la elegimos a María Eugenia, a pesar que no militábamos con ella, la elegimos porque era la candidata que podía ganar Aníbal Fernández. Hoy el candidato que le puede ganar al kirchnerismo es Manes.

¿Qué ves de preocupante respecto a lo que es la campaña de la interna con declaraciones de Manes, de Carrió, de Santilli, de Ritondo? Porque también se mete el kirchnerismo. Kicillof se mete también en la disputa. Quizás forma parte del juego, ¿es entretenimiento? ¿qué es?

Primero creo que las declaraciones de Manes no fueron declaraciones agresivas, sino fue poner una luz sobre un tema. Que decís ¡Ojo que no vaya a pasar esto! Nada más, no fue una acusación. La reacción fue una reacción propia del kirchnerismo. Se acuerdan cuando alguien hablaba mal de Cristina y había 57 alcahuetes que salían a defenderla a Cristina. Bueno esta reacción fue la misma manera, el mismo tamaño. Yo creo que no ayudan, porque nos sacan del foco que es ganarle al kirchnerismo. Nosotros tenemos que ver qué tiene que pensar la gente, en cuáles son los mejores candidatos, tiene que elegir cuáles son los mejores candidatos para ganarle al kirchnerismo. Y en eso claramente la boleta que encabezaba Manes amplia la base de Cambiemos y, claramente la otra concentra dentro del PRO el 80% de sus candidatos. Entonces me parece que hay de un lado una lista amplia y del otro lado una lista que achica. De este lado se incorpora Margarita Stolbizer, se incorpora el Peronismo Republicano, se incorpora Manes. Y del otro están los que ya estaban. Son repeticiones de personas que ya estaban, entonces si nos fue mal con esas repeticiones por qué vamos a insistir. Nosotros tenemos que hay que buscar abrir, ampliar. Tenemos que hacer una oferta electoral que convoca a la mayor cantidad de votantes posibles.

