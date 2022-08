Si la Intendenta no convoca vamos a provincializar el conflicto

RECLAMO SALARIAL, UN AJUSTE INOCULTABLE –

Diálogo cerrado por el gobierno municipal y el gremio de ATE lanza paros, movilización y olla popular. El Palacio luce el color de uniformes azules que protegen el ingreso a cualquier manifestante. Es la foto del último acto con la patronal decidida y un sindicato que prepara abrir la frontera y llevar el justo reclamo salarial a otro nivel: «Si, esa cerrazón a nosotros nos quedó claro con las futuras reuniones después del paro del 14 de junio donde se planteó una mesa de diálogo para destrabar un conflicto que es más político, porque, lo que hay que entender es que es un conflicto político. Entiendo quizás en esa contradicción que pueda tener la Intendenta en no ceder ante lo que fue la firma con la mayorías de los gremios, pero la semana pasada hicimos una intervención en la Intendencia de Lanús donde nos trataron de vándalos a los compañeros y compañeras de ATE, cuando se está encarnando un reclamo que hace que más compañeros se afilen y crean en nuestra organización por representar otro tipo de modelo sindical. Pero bueno, el Intendente de Lanús (Cambiemos) pese a lo que dijo de ATE, lo que hizo es reabrir paritarias después de dos años de tener congelada la paritaria.

Lanús, que es Grindetti del PRO, después de la protesta que hacen ustedes, después de un comunicado de prensa del PJ, se reabre paritarias, y acá en Moreno que gobierna el frente de todos, Mariel Fernández,¿Se reabren paritarias? No.

No, no, digamos que es lo que plantea igual, porque hay que hacer la lectura finita, porque van a decir ‘no, mentira, las paritarias están abiertas‘ pero hay una cláusula que plantean la mayoría de gremios que es, juntarse el 14 de septiembre. El planteo nuestro fue que haya una cláusula de monitoreo, que prevé hasta este escenario de hoy, entre 45% a julio, estimado, 45%, seamos generosos, entonces es una pérdida salarial notable. Nosotros vamos a intensificar el recorrido por las áreas de trabajo, el cara a cara con cada trabajador para apuntalar y generar confianza. Las medidas que nosotros venimos ejecutando son coherentes y conscientes de la fuerza acumulada que tenemos. Lo otro es entender que hay un proceso nacional de ATE que plantea estas discusiones, como se avisó también en los compañeros que estuvieron en el último paro, si no se resuelve por la vía del diálogo como debe hacer la Intendenta convocando las partes, se resolverá provincializando el conflicto.