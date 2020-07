0 shares







VENDEDORES /AS EN LA PUERTA DEL MUNICIPIO –

Con bombos, redoblantes, en la vereda de la Plaza Mariano Moreno, ellos y ellas, vendedores /as ambulantes que obtuvieron en 2018 un reconocimiento institucional, una ordenanza que los legalizó en puestos fijos o sus paradas históricas. Festa terminó su mandato de cuatro años y asciende Mariel Fernández al sillón de Asconapé 51. Ordenar, regularizar, embellecer, en clave de economía popular. Aquella ordenanza debe ser revisada porque es extraña, hecha con nombre y apellido

Los apellidos y nombres están parados frente al Palacio. Muy lejos de la zona de confort, con años luchando en la calle para conseguir lo que llaman un derecho adquirido, piden que la Intendenta de Moreno baje a la plaza.

Mónica utiliza una frase para explicar el trabajo y la distancia con la idea de economía popular que tiene el IMDEL y Mariel Fernández: «Si una persona trabaja en una fabrica durante tres años, con su esfuerzo compra un auto, ¿viene el patrón y lo despide para que entre otro que no tiene nada? Nosotros ganamos el derecho a trabajar, somos trabajadores /as de Moreno, tenemos un derecho adquirido y no nos van a sacar de nuestros puestos. Ahora estamos acá esperando que baje y de la cara la Intendenta. La solución es que los puestos no se tocan. No vinimos para estar un rato, si no nos da una respuesta acampamos en la Municipalidad».