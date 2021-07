«Si les molesta que la plata y los recursos de Moreno vengan a las arcas del Municipio, que estén en otro lugar, acá estamos los peronistas que amamos a nuestro pueblo»

DISCURSO COMPLETO DE MARIEL FERNÁNDEZ



«Una satisfacción muy grande que nos podamos encontrar, yo sé que nos extrañamos mucho, extrañamos juntarnos, que la virtualidad no es lo mismo, nunca reemplaza el encuentro ni los abrazos, ni los cariños que tenemos siempre, ni la manera de expresarnos siempre los argentinos, las argentinas, que en este momento es difícil, así que valoro mucho la iniciativa de los compañeros y compañeras que quisieron organizar este homenaje a nuestro conductor eterno el General Perón y les preguntaba si habían visto el vídeo justamente porque es lo que más me gusta a mí de la esencia del peronismo, y que creo que en este año y medio de gestión lo venimos recreando todo el tiempo, que es la doctrina, la base del peronismo que es la comunidad organizada. Es lo que todos los días de gestión estuvieron haciendo cada uno de ustedes que son los militantes y militantas de Moreno, que sueñan con un Moreno distinto que se pueda transformar, que recupere dignidad y eso sin ustedes es imposible. Así que yo quiero agradecer principalmente el compromiso de los compañeros que están en la gestión, las compañeras que están en la gestión, que son vecinos y vecinas de Moreno, quiero agradecer a las distintas agrupaciones políticas, a los movimientos sociales, a todas las personas que con tanto amor todos los días le dedican horas al trabajo en comunidad. A los vecinos que empezaron a soñar y creer, recuperar el sentido de la política que siempre fue, nunca nos tenemos que olvidar, que la política es la herramienta que tenemos los más humildes para transformar nuestra realidad, la realidad de nuestra comunidad. Para eso militamos, para eso todos los días nos levantamos. Militamos en política para transformar la realidad de los más humildes, militamos en política para recuperar soberanía en nuestro país, militamos en política para recuperar las fuentes de trabajo que hemos perdido, por eso cada día nos levantamos, por eso no hay lugar a discursos mezquinos, no hay lugar para debatir diferencias entre nosotros, ¿qué diferencia hay entre las personas que estamos acá? No hay diferencias, hay coincidencias, queremos una patria más justa, queremos un Moreno mejor, Moreno son las personas que habitan esta tierra, podemos mejorar la calle, hacer una plaza más linda, podemos plantar un árbol, que lleguen obras para transformar nuestras rutas, para ensancharlas, pero lo más importante de eso no es el cemento, no es la obra pública, lo más importante es que acercamos dignidad a los habitantes de Moreno, acercamos dignidad a nuestros niños, a nuestras niñas que tenían que caminar como 20 cuadras para tomar un colectivo, es lo que pasó el otro día en Moreno Sur. ¿Saben qué es que se pida hace doce años la ampliación de un colectivo?, ¿Qué hace doce años que se pide que al menos un único camino entre al barrio? Ese día le pedí a las autoridades de la empresa La Perlita que se sienten conmigo en el primer colectivo que entraban, porque ellos no querían que ese recorrido se hiciera, fue de mucha insistencia, del trabajo también de los concejales y las concejalas en el Concejo Deliberante, fue usar ese material caliente para las calles de Moreno, no como antes que no se sabía a dónde iba, para una calle, concreta, para que entre el colectivo al barrio para que los pibitos de ese barrio no tengan que caminar 20 cuadras, para que ese vecino trabajador, esa vecina trabajadora no les roben en el trayecto hasta la parada del colectivo. ¿Saben cómo nos recibían? Con llanto, en las esquinas banderas argentinas, con banderas paraguayas, con globos, con emoción, eso es recuperar la dignidad de nuestro pueblo. Yo vine a ser Intendenta para que cada uno de nosotros recupere su dignidad, así que no me vengan a mí a decirme que es peronismo y que no. Peronismo es esto. Peronismo es pensar en nuestra comunidad, peronismo es el esfuerzo que hace cada uno de ustedes para mejorar Moreno, el peronismo, la política es una herramienta de transformación para que los más humildes vivan mejor. Moreno es muy humilde, Moreno es el municipio más pobre de la Provincia de Buenos Aires, así agarramos el municipio compañeros, así que no me vengan a hablar de peronismo. Peronismo es lo que nos enseñó Evita, peronismo es la doctrina que está escrita, la doctrina del General Perón, si alguno no se acuerda, que la lean, para eso están los libros de Perón. Todavía falta mucho, todavía falta un montón, pero todos los días en las calles de Moreno hay compañeras que están barriendo, hay compañeros que están barriendo, hay trabajadores, trabajadoras juntando ramas, erradicando basurales, humildemente como lo podemos hacer con toda la voluntad y con todo el amor, ¿saben cómo estamos erradicando basurales? Lo habrán visto porque ustedes lo hacen, ponemos gomas, las pintamos, plantamos un árbol nativo y así insistiendo, insistiendo hasta que la gente se acostumbre a que en ese lugar no se tire basura. ¿Pero saben también cómo estamos erradicando basurales en Moreno? Porque sacamos a la empresa El Trébol que más de 20 años se estuvo llevando los recursos de nuestro Municipio, y ahora todas esas máquinas que ustedes ven que estamos comprando con camiones, máquinas, ¿no se podía? Sí se podía, se podía cuando uno cuida el bolsillo de este municipio, cuando uno cuida las arcas del municipio, que la plata venga a las cuentas municipales para que el municipio pueda dar servicio, así se puede, tenemos recolección en todos los barrios de Moreno. Ustedes saben que yo me críe en Cuartel V, que en un momento determinado por una situación muy violenta me tuve que ir, ¿saben cuántas veces pasaba la recolección por mi barrio San Alberto? Una vez por mes. Una vez por mes en un barrio de más de 50 años, una vez por mes pasaba la recolección por mi casa. Por eso me da tanta felicidad y entiendo que cuando voy a un barrio lo primero que me dicen los vecinos y vecinas, “Mariel que alegría pasa la recolección todos los días”, es tan sencillo que te pasen a buscar la basura, que te pasen a buscar tu basura por tu puerta, es tu derecho. Siempre cuento que tengo alergia desde los 15 años, hace poco descubrí porque hace poco tiempo que no tengo alergia porque vivo en un departamento y hablo con el Director del hospital: “Ema sabés que no tengo más alergia, será porque estoy en un departamento porque la casa había más polvo, el jardín” y me dice “No Mariel, tu alergia era porque en Cuartel V hay muchos basurales, tu alergia es por la contaminación ambiental”. Yo no quiero nunca más eso para ningún habitante de Moreno, la mugre va al CEAMSE o se recicla en Moreno carajo, así va a ser de ahora en más. Yo sé que falta mucho, falta mucho todavía porque el Estado es lerdo, porque lo que llega no nos alcanza, porque necesitamos más, pero por ejemplo como yo sé eso, ya en campaña porque yo no hice promesas en campaña, yo asumí compromisos, un compromiso de un nuevo hospital para Moreno, un año y medio compañeros, está bien por la pandemia, lo que sea, no se hicieron hospitales nuevos en todos los municipios, hicieron 12 hospitales en todo el país, uno acá en Moreno, porque peleamos para que uno sea acá en Moreno. Compromiso de campaña, sacar al Trébol, cumplimos, sacamos el Trébol, recolección frecuencia seis para todo Moreno. Asfaltera municipal, los que me acompañaron en campaña saben, nuestro folleto decía que proponíamos asfaltera municipal, cuando puedan pasen y mirenla porque es hermosa, Ruta 24, Parque Industrial, ustedes pasan, está nuestra asfaltera municipal ya en unos días empezamos a hacer asfalto en todo Moreno. Cada recurso, lo aprovechamos, cada recurso y cada minuto, cada minuto es valioso, nosotros no podemos perder el tiempo, no podemos perder el tiempo. Por eso les digo, compañeros, compañeras, primero gracias por el compromiso, gracias por la velocidad, gracias a todos los compañeros y compañeras que aún en pandemia se exponen sabiendo que se pueden contagiar, gracias a los compañeros y compañeras que se contagiaron con coronavirus y siguen trabajando. Sin ustedes yo no puedo. Nos tenemos que enfrentar a muchos intereses, no estamos en contra de nadie, yo no voy en contra de nadie, quiero que todo el peronismo esté en este acto. Yo no voy en contra de nadie, pero si les molesta, si les molesta que la plata y los recursos de Moreno vengan a la cerca del municipio donde tienen que estar, que estén en otro lugar. Acá estamos los peronistas que amamos a nuestro pueblo, que amamos a Moreno y que nuestra vida está al servicio de nuestra comunidad. Viva Perón compañeros y compañeras, viva Evita y viva el compañero Néstor Kirchner.