«Si los cultos son al lado de personalismos perdimos el hacer política para transformar la realidad»

Pueblo Libre en Peronismo de Moreno. Patricia Rosemberg, profesionalidad de la salud, concejala en uso de licencia, actual funcionaria nacional, reafirma que la relación con el gobierno de Mariel Fernández nunca estuvo situada en «un acuerdo electoral» y que ha sido la mirada y construcción cerrada en el propio Movimiento Evita (por parte de la Intendenta) lo que anula cualquier instancia de forjar un verdadero plan de gobierno. Desde y por el Movimiento el formato de gestión solo es asistencia directa y dirigida arbitrariamente a los propios. Rosemberg habla de todo y reafirma que el peronismo está vivo, más que nunca: «El día que el peronismo pase a ser testimonial, se termine la vocación de ser y el poder por el hacer creo que dejamos de ser peronistas. El peronismo siempre es un movimiento con vocación por el hacer y eso es un poco de, ¿para qué nos reunimos? Que es ese Peronismo de Moreno, la verdad hay aprendizajes, incluso aprendizajes de lo que pasó este último tiempo. Vos decís esta agrupación Pueblo Libre después el acuerdo se rompió, se rompió mucho antes porque nosotros como Pueblo Libre no solamente yo en lo personal, sino nosotros como organización nunca nos planteamos un acuerdo electoral, no dividimos vos esto, yo esto, era la construcción de un proyecto de gobierno. No nos juntamos para discutir el 2021 sino para discutir que cosas nos encuentran como un proyecto políticamente de conducir un pueblo, es algo mucho más a largo plazo más allá de los homenajes que son necesarios porque es en la construcción de la mística también donde se reafirman los valores, pero, los valores son valores que valen, que valen en la circunstancia de la palabra, de la acción.

Me dijiste no hace mucho tiempo que hay un gobierno de los movimientos o del Movimiento Evita. Pasaron varios meses y un poco de agua bajo el puente, eso que tenías en mente y que lo elaboraste, en la práctica, ¿se profundizó, hay algo de amplitud, hay algo de escucha?

La verdad es que creo que se profundizó. Este es un gobierno del Evita, ni siquiera sé si es un gobierno de los movimientos, es un gobierno del Evita con la centralidad de Mariel, en el Evita. No sólo no se amplió, por eso digo también cuando va pasando el tiempo uno puede leer que cosas no pudimos hacer o creo que una reflexión es, bueno, nunca fuimos convocados a hacer este proyecto de gobierno, nunca nos sentimos parte, nunca fuimos parte del proyecto, entonces solamente fuimos parte de una campaña electoral y eso es un aprendizaje que hicimos, y este es un gobierno centralizado en el Evita. Ojalá fuera un gobierno centralizado en los movimientos porque yo quiero entender que es lo que el Evita piensa, que piensa Pérsico de las organizaciones sociales, cuando dice las cosas que dice, cuando dice que el problema es que las mujeres se quedan con la tarjeta alimentaria, entonces, los chabones lo único que le queda, pobres, es salir a afanar 5 celulares.

No es una frase suelta

Son concepciones bastante tremendas, desde el género es una concepción absolutamente tremenda, desde el rol de un tipo que únicamente se constituye en hombre si puede proveer es más tremenda todavía, no es solo el rol de la mujer, es el rol del varón. Entonces eso es lo que dice y piensa el Evita sobre lo que son las organizaciones sociales y eso me parece que es algo que acá está puesto. Digamos, las cooperativas son cooperativas en tanto hacen que las personas puedan discernir sobre su futuro, que comparten las ganancias, que deciden las ganancias, que son empleadores, miremos las cooperativas de acá, ¿quiénes son los que dirigen esas cooperativas? Son los dirigentes o son los cooperativistas con la concepción de cooperativas y eso es lo que creo que es una lectura. Es lo que pasa con el gobierno de Mariel, es un gobierno que construye para su propia organización

Ustedes hicieron un acto recordando a Perón, la enseñanza porque es inagotable, y horas después Mariel Fernández hace un acto que yo lo leí de enojo, explícitamente enojada, pero lanza esto que tiene que ver con El Trébol, histórico. Que el dinero del pueblo lo administra Mariel Fernández y todo aquello que no estaba ahí, mejor que no estén porque han sido parte de los beneficios privados. Cuando vos escuchaste eso y miraste el vídeo, ¿a dónde te llevó? En algún momento, antes del acuerdo electoral, ¿se discutía esto?

Yo también la percibí enojada, ¿qué es lo que la enoja a Mariel? y eso es algo que ella tiene que responder. No se une ningún peronismo, ni ninguna persona, desde un lugar del poder y el enojo. Cuando nosotros decimos se construye colectivamente, se construye con las otras personas, no es desde yo te digo cual es el lugar que te voy a dar, es construimos o no se construye. El segundo punto es, Pueblo Libre, esta organización y las otras organizaciones, estoy absolutamente tranquila de cuál era el vínculo de El Trébol. El Trébol era una empresa privada que licitaba que, quiero ver yo las multas que este gobierno le cobró, que quiero ver también realmente cuánto es el ahorro proyectado, no solo a corto plazo de camiones que pone la municipalidad que vinieron del gobierno, como se paga esa amortización; yo quiero también claridad en saber qué pasó con las indemnizaciones de los trabajadores, quién las pago, a quién beneficia pagar indemnización de los trabajadores que se vuelve a recontratar por una cooperativa, por una cooperativa que no divide ganancias, entonces funciona como una sociedad anónima, entonces son dos conceptos diferentes. Entonces uno puede sostener un discurso pero primero tiene que probar que se gestiona diferente y mejora. Lo otro es, nunca hemos tenido vínculo jamás con El Trébol, jamás. Ahora, vos me decís a mí, a mí me enoja no, a mí me duele mucho en términos políticos haber pensado que podía ser un gobierno que era colectivo, que nos sumara, a todos y todas, con la centralidad de quien es la elegida sin duda alguna. Ahora, esto fue desde el día dos posterior a las Primarias, y fue mucho más profundo tal vez en los comités de crisis en las pandemias, los comedores, en cómo se distribuye la ayuda del gobierno nacional que viene y es un montón.

Lo que está llegando en recursos no ocurrió nunca, porque también gestiona y pide la intendenta, si eso se traduce en gestión es otro plano. Te lo pregunto porque es recurrente escuchar que solo se ve las cooperativas pero no el ejercicio de poder del municipio

Ahí me parece que hay dos cosas para analizar, lo primero es, yo también acuerdo que como nunca como ahora el Estado Nacional y Provincial están presentes y eso me parece que no solo es bueno, es absolutamente necesario. Lo otro es si esa gestión se ve hasta en la relación asistencial, porque hay una cosa que es de asistencia directa, absolutamente necesaria, si se distribuye equitativamente y eso es algo que yo te puedo decir que NO, por los comedores que sostenemos desde Pueblo Libre

¿No hay distribución equitativa, es una mirada sectaria?

Es una mirada sectaria. Esta es la primera circunstancia. Y la otra es, como uno gestiona, o para qué gestionas. Si gestionás solo la inmediatez o gestionás pensando en el futuro, incluso de las propias cooperativas, de las propias organizaciones, que esas propias cooperativas puedan capacitarse, puedan decidir, puedan definir sobre su futuro. Yo te voy a dar un ejemplo concreto, hay uno de los programas sociales que tiene que ver con algo del Ministerio de las Mujeres para las personas que son víctimas de violencia de género, y que se centra en un principio que enmarca el gobierno nacional, que es que, lo primero que es salir de la ayuda individual, de la asistencia a la víctima, lo cual no quiere decir que no haya que asistir a la víctima. Ahora, no alcanza con eso, vos tenés que favorecer la autonomía de la persona, que esa persona pueda mantenerse, que tenga proyecto de vida, que tenga un proyecto de trabajo. Este gobierno local lo que hace es la asistencia segregada directa de algunas y de algunos, eso se ve no solo con las cooperativas, se ve con el no vínculo con la universidad.

El vínculo o relación con la Universidad también es motivo de distanciamiento del gobierno local, me refiero a la posición respecto al terreno de la Escuela Secundaria N° 37 o esa iniciativa de Carrera de Medicina que se trató en el HCD

Las universidades son motores desarrolladores de los pueblos, porque quienes van a esa universidad son pibas, pibes, mujeres y hombres, te diría más mujeres más grandes que empiezan a encontrar la posibilidad de desarrollo de una carrera universitaria cuando antes era imposibilitado. Entonces, cuando vos ves, incluso lo que pasa con los que no terminan, solo con la posibilidad de acceder a una educación universitaria, eso es motor en los territorios. La otra circunstancia es que puede aportar en proyectos, en desarrollo, ideas, estructura, sobre todo las posibilidades de las universidades de los conurbanos, de los territorios, de insertarse allí para cambiar la historia. Eso es uno, lo otro es esta mirada de la universidad en Pueblo Libre, una locura total. La universidad responde a un momento histórico donde hubo un gobierno, que fue el de Mariano (West) y el de Andrés (Arregui), que pudieron concretarla en el marco del gobierno de Néstor y de Cristina, ahora, pensar que porque eso está así después la universidad responde políticamente es una mirada absolutamente peyorativa de la universidad, corte placista.

Vos te das cuenta que lo que ha ocurrido, a veces se entra en discusión sin discutir, cuando yo te doy el caso de la Secundaria 37 o la Carrera de medicina, dos semanas antes el tercer gobierno universitario anuncia el Departamento de Salud. Qué es lo que no se quiere discutir pero se hace que se debate, habría que entrarle ahí un poco

A mí me parece que sería como discutir, si es Pueblo o no es Pueblo la universidad, y eso es una discusión que ya se quedó hace 100 años atrás con la reforma universitaria. El pueblo es la universidad, son los comedores, son los hospitales, centros de salud, es la calle, es la organización barrial, todo eso es pueblo digamos, no ésta necesidad de categorizar qué entra en el pueblo, lo que quiero entra en el pueblo. Creo que esa categorización es muy peligrosa, de la misma forma que le pedimos al Presidente que gobierne a los 44 millones de argentinos, al gobernador, también los intendentes y las intendentas tienen que gobernar para todo el pueblo.

¿Ves una categorización en ese sentido? Quien es pueblo y a partir de esa mirada lo asisto, lo acompaño, le doy y a aquel que no comprende esa categorización está afuera, no es eso lo que va ocurriendo más o menos

Creo que sí, creo que hay una categorización de que es pueblo y que no es pueblo desde una mirada muy sesgada y además es una categorización de que es pueblo y lo que necesita es solo asistencia directa. Yo quiero un Estado que fomente el desarrollo, no solamente, no tengo dudas de que hay momentos en que se necesita la asistencia, pero la asistencia es con desarrollar capacidades, pero no para un Estado más chico sino para un Estado más grande que cada vez garantice más derechos y eso me parece que es lo que no está pasando. Lo de la escuela 37 era claro, la Intendenta tenía la posibilidad, no había que elegir si el terreno era para una escuela o para la otra, había que salir para arriba, tengamos dos escuelas para Moreno, pelear entre los padres y las madres y la comunidad educativa es una cosa absolutamente increíble e innecesaria. Lo del proyecto de Comunicación o Resolución del Concejo Deliberante (NdR: sobe la creación de la Carrera de Medicina y Departamento de Salud), cuando el Rector de la universidad presentó su plan y habló del Departamento de Salud se encastra en proyectos que las universidades tienen, no es que cada universidad decide solamente que carrera tiene para el lugar, tiene que ver también con las lógicas territoriales. Por ejemplo José C Paz va por el camino de la carrera de Medicina, Hurlingham va por el camino de la carrera de medicina, para Carrera de Obstetricia hay matrículas que no están y esa es una de las primeras carreras puestas en Moreno cuando además tenemos el desarrollo que podemos tener. Entonces eso es una mirada de pelea no de construcción, eso son los personalismos que nos alejan de las posibilidades de hacer.

Se proyecta esta noche un documental sobre Mariel Fernández, ¿eso aporta al culto del personalismo, la mirada hacia adentro del que estamos hablando en este momento?

Creo que hacer política desde lo que cada uno de nosotros quiere únicamente te segrega, lo único que genera es segregación absoluta, es como pensar sino en monarquías, en reinados y la construcción de la República, necesita, necesariamente, y nuestro partido necesita necesariamente de la unidad y de la amplitud. Es lo que demuestra el gobierno nacional, miremos el gabinete del gobierno nacional, miremos las ideas del gobierno nacional, miremos que es lo que sucede y no es el sectarismo de ninguna agrupación porque eso es dañino para todas las agrupaciones. Ahora, si los proyectos individualistas, si los cultos son al lado de personalismos, perdimos de hacer política para transformar la realidad.

Me queda claro que Pueblo Libre tiene lectura política, tiene conducciones muchos más amplias, ya no es la mesa chica como anteriormente se nombraba, y están pensando en un Moreno mejor. ¿Qué va a pasar en esta elección si todo lo que estamos charlando es más que un síntoma de mayor cierre por parte del gobierno local? ¿Qué creés vos que puede pasar con el pueblo?, ¿Cómo vota el pueblo? Si es tan fácil dominarlo y domesticarlo y van, votan

Siempre las elecciones de medio tiempo son complejas y por muchas cosas, creo que esta elección de medio tiempo además tiene la complejidad de las sensaciones de la pandemia, aún cuando la sensación de la pandemia sea la posibilidad de tener esta cantidad de personas vacunadas, pero creo que eso es una complejidad. Ahora vos me decís ¿cómo lo analiza Pueblo Libre? Pueblo Libre va a aportar a la campaña Nacional, a la campaña Provincial por el Frente de Todos absolutamente y en lo local creo no estamos dirimiendo si hacemos una lista para presentar en las primarias. No es eso. Nosotros estamos construyendo un proyecto político a largo plazo y para mí en eso creo que la chicana de apurarte con que sí es primaria o no primaria, yo no quiero ningún lugar en la lista de concejales de este gobierno, quiero participar de un proyecto de gobierno, nunca más una lista de elecciones, entonces, a eso no juega Pueblo Libre, juega a apostar, a construir un proyecto, corto, mediano y a largo plazo en Moreno.

¿De qué depende que vuelvas al Concejo Deliberante? El HCD, por lo que vos decías en campaña junto a tus compañeros. Yo no sé si le pagaron a qué cooperativa, yo no sé qué resultó con el subsidio o la indemnización en el caso de los ex trabajadores de Consorcio Trébol, que sucede con el SAE, puedo hacer preguntas que antes se las hacía a Festa o Mariano West, pero acá no hay respuestas, entonces, ¿vos podés volver?, ¿depende de algo que vuelvas?

Yo me fui del Concejo porque sentí que en mi rol podía aportarle mucho más a Moreno, la provincia y el país desde el Ministerio de Salud de Nación. El día que realmente sienta, pero no del sentir solamente emocional, sino de la racionalidad, que lo que yo puedo hacer del Concejo que aporta al pueblo de Moreno, vuelvo. Creo que este Concejo Deliberante y esta forma de construir no hemos podido cambiar la historia que es lo que nos habíamos propuesto.

¿De ninguna manera?

Creo que no, y entonces por eso insisto que discutir en tener un concejal, dos concejales, asegurando el lugar, es una discusión absolutamente vacía porque no es solo lo que le importa a la gente, no es lo que la gente necesita. Un Concejo que no pueda controlar, que, si vos preguntás que es lo que le pasó a Juan Cíccolo, que pregunta como se compra con la emergencia un software termina siendo el aislado, lo que con Cristian Gaona y con Pablo Pereyra, que por discutir los lugares entonces lo amenazan. Pueblo Libre nunca estuvo por un lugar en el concejo, estuvimos para cambiar la historia, para estar dentro del proyecto y no es lo que pasa.

Pero sí están siguiendo ese norte

Absolutamente, nosotros somos una agrupación política con conducción nacional, pero con miras puesto en este territorio, nuestra patria chica que es Moreno.

