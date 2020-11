0 shares







En el patio de su casa, porque la puerta ofrece el ingreso a escuchar y conocer aquello que no tiene limitaciones, ni advertencias, ni temores a. Siempre será el momento de dar dimensión a lo que se llama diversidad o aceptar el valor que tienen las diferencias. Nunca será tarde comprender que la palabra es un arma que desarma relatos para fortalecer o construir identidades. Anahí Sancheta ofrece perspectivas y dice:

La primera pregunta es, ¿hay tiempo y espacio para la diferencia, aceptarla?

Si, por supuesto que si, me parece que eso también es lo que está faltando, aceptar las diferencias, entender que desde las diversidades se puede construir y que entiendo que esa es la única forma válida, construir desde las diversidades sino es todo homogéneo y no se puede construir desde la homogeneidad. Me parece que las diferencias, las diferentes voces, eso te nutre para poder construir y abordar de manera integral y que estén todos incluidos

Sino hay diversidad y no hay aceptación, ¿cuál es el cambio de una perspectiva machista a la necesidad de la construcción de un poder y un feminismo con conciencia?

Lo primero que tenemos que entender y dejar de hacer es romantizar el rol de la mujer, me parece que tenemos que entender que con ser mujer no alcanza porque también las mujeres reproducimos las prácticas machistas porque así nos criaron, vivimos en un sistema patriarcal y vivimos así. Entonces nosotras, las mujeres y las diversidades estamos en un constante proceso de construcción, es permanente eso, no hay nadie que esté totalmente deconstruido

Es una revolución permanente

Tal cual. Es así, estamos todo el tiempo desaprendiendo y aprendiendo, constantemente y si no dejamos de romantizar el rol de la mujer vamos a seguir reproduciendo prácticas machistas y me parece esto que para lograr que el feminismo, los feminismos interpelen las prácticas, es escuchar todas las voces y es dejar de seguir reproduciendo las prácticas más machistas, y la política es el lugar por excelencia del machismo, históricamente fue así

La Red Feminista tuvo un encuentro con Mariel Fernández, se había pedido el mismo mucho antes del último femicidio e intento de femicidio. Después de una reunión en el Teatro Roma hubo un llamado en Los Robles. Si participaste en alguna, ¿qué te deja como sustancia que alimente esto que vos me decíss de la diversidad, de lo diferente, de aceptar lo diferente o hay dudas?

Mira la Red Feminista está organizada por más de 30 colectivas y organizaciones de Moreno que tienen mucho recorrido y trayectoria en el territorio. Yo creo que la Red es el espacio donde está la diversidad y las diversas posturas políticas ideológicas, ahí está la diversidad y lo que pudimos hacer es dejar de lado las diferencias y encontrar los puntos de encuentro para poder pensar en conjunto qué hacemos frente a esta ola de violencia machista ¿qué hacemos ante los 10 femicidios? Y lo que logró hacer la Red Feminista es interpelar al poder porque después de la primera movilización que hicimos es como que de golpe empezaron a aparecer otras reuniones, por ejemplo del Frente de Todos, esa reunión que vos hablas en el Teatro Roma

Fue a la tarde del día que hicieron la manifestación

El mismo día que nosotras movilizamos, que tuvimos una reunión con la Directora de Género de la municipalidad, una concejala y una diputada, ese mismo día convocan a una reunión en el Teatro Roma y convocan a las mujeres del Frente de Todos, no convocan a todas

Vos estas ahí en el Frente de Todos

Estoy pero a esa reunión no me invitaron y ahí a mí lo que me parece es que sigue faltando esto, es como que hay un miedo a la palabra, a la crítica, si uno dice lo que piensa lo hace de manera negativa como que entendemos todo el tiempo que la crítica es negativa y nos cuesta entender que la crítica puede ser constructiva, cuando uno critica siempre desde el respeto lo hace porque ve que hay cosas que no están funcionando y consideramos que esas cosas son importantes

Se da una cuestión que creo que la puedo charlar contigo. Es un gobierno municipal que plantea conocimiento de la territorialidad, cuando le pregunté a la Intendenta de las referentes en Comisarías, que tiene que ver con la territorialidad, me dijo que analizan la manera de relanzar ese programa; cuando le pregunté por el Observatorio planteó que hubo otras prioridades. ¿Hay una desconexión entre lo que se sostiene como territorialidad y los territorios?

Si y con los discursos, porque es fácil hablar de territorialidad, de decir que queremos construir de manera comunitaria y popular y después en los hechos eso no da cuenta

En donde no te das cuenta que en estos meses con pandemia, que afecta al mundo no solamente a Moreno, hay un relato

Por ejemplo, en esto que aparece de referentes de Comisaría o de pensar el territorio, por ejemplo. La Dirección de Géneros desde que asumió la nueva gestión centralizó, las compañeras no están trabajando más en los territorios de forma descentralizada sino que se decidió centralizarlo, son decisiones, pero cuando vos ponés el eje en el territorio me parece que lo importante es estar en el territorio. Las referentes de comisaria, entendemos el contexto de pandemia, pero también entendemos que hay muchos trabajadores y trabajadoras que siguieron trabajando durante la pandemia porque son actividades esenciales y también, teniendo en cuenta lo que venía sucediendo desde abril yo creo que es importante ponerle el cuerpo y estar en el territorio. Me parece que las referentes de comisarías hacían un trabajo que por supuesto había que repensarlo, fortalecerlo, pero me parece que estaba la base para poder seguir trabajando sobre eso

Podría decir una política de Estado, viste que siempre se dice las políticas públicas que perduran más allá de quien gobierna, pero el que llega al poder decreta que lo anterior no tiene nada útil

Si, ese es un error que se comete, me parece que, obviamente cuando uno asume el poder es quien decide porque llegó a través del voto popular y es quien decide como ejercer las políticas, como implementar y que políticas públicas realizar, pero me parece que cuando hay cosas que funcionan o funcionan a medias depende quien lo mire, todo siempre se puede mejorar. La excusa es la gestión anterior, yo lo hice también cuando asumí, fui funcionaria, es como un cliché lo decimos pero me parece ue es importante tomar las cosas que funcionan, escuchar a los trabajadores y trabajadoras que son quienes ponen el cuerpo día a día y en base a ello seguir trabajando y pensando como se trabaja para un Moreno mejor porque todos los que vivimos en Moreno queremos eso. Venimos de gestiones donde no pensaron en políticas de estado, siempre lo digo parece algo muy simple pero tener un solo hospital en Moreno y vos comparás Moreno con la Década Ganada, yo siempre digo soy kichnerista, peronista, pero la Década Ganada no pasó por mi municipio porque vos comparas Moreno con Merlo, con la Matanza y con otros distritos y vos ves que estructuralmente no hubo mejoras, un hospital, estructuras en las oficinas municipales, los lugares de trabajo, porque eso también es importante el lugar de trabajo no hay políticas que cuiden a los que cuidan, muchas veces ponemos mucha responsabilidad en los trabajadores y los dejamos solos ahí, en la trinchera.