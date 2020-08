177 shares







A lo largo de la nota telefónica interrumpe algo de tos, pero nada seca lo que está recargado de pasión, agradecimiento y sorpresas. Es la «seño» Flavia, la que habla de Francisco Álvarez como su pueblo; la misma que no faltó nunca a la entrega de mercadería en una escuela rural de Cuartel V. Es ella que expresa «amor por Mariel» en su nombre y la de sus hijos. Pero no hay un PERO sino varios POR QUE. Como sucede con familias morenenses, el virus golpeó la puerta y la salud está en franca pelea. Por ser conocida y por contar con un respeto obtenido en el territorio palpable de la militancia, Flavia Gabriela Fernández hace de la palabra un arma que no dispara municiones sino perdigones de verdades que debieran ser mejor escuchadas por el Poder:

Están viviendo está enfermedad, ¿cómo la llevan a cuestas?

Fue tremendo porque quedamos con un COVID positivo con mi esposo, aislados con dos criaturas. Si pudiéramos ver el mientras tanto, lo positivo de todo esto tan malo, es que la gente de acá de Álvarez es impresionante, se acercó gente que ni conozco, si bien nosotros activamos socialmente hace mucho tiempo con el doctor Leonardo Ossipoff la asistente social Adriana Cabral, hace 4 años venimos haciendo un trabajo social anónimo. No lo dábamos a conocer hasta que pasó lo de la pandemia, allí comenzamos con la asistencia alimenticia, empezamos a tener un recorrido de trabajo entregando alimentos para que no salgan a comprar. Eso me emociona mucho. La gente se enteró antes que nosotros de nuestro diagnóstico y eso también fue difícil, pero nos han devuelto muchísimo más de lo que hemos dado el pueblo. Me han tocado el timbre vecinos que no conozco para dejarme víveres, alimentos, alcohol en gel, agrupaciones que no conozco se han puesto al servicio, se presentaron al portón de la casa.

¿Qué es lo que te duele, aquello que lastima en momentos donde tanto amor social golpea a tu puerta?

Acá funcionó el Subcomando de la compañera Mariel, pero con todo el dolor en el alma te puedo garantizar que (los únicos) que nos han llamado para preguntar por nuestra salud fueron Roberto y Hernán (Borghi). Son excelentes personas, también Laura que es una referente de Salud que está pasando un momento terrible porque han fallecido sus papás en el transcurso de una semana, después nadie más. Nos enteramos que somos COVID positivo por el comentario ya que se había filtrado nuestro diagnóstico. Posteriormente nos llamaron diciendo que efectivamente éramos positivo, les dije que ya lo sabíamos. Seguimos con la medicación que nos dio mi médico particular, yo estoy segregando sangre, fluidos, mi médico en ese momento me dio antibióticos y me prolongó el tratamiento. Desde el Municipio quedaron en llamarme a las 48 hora pero nunca más nadie nos llamó. La verdad es que nosotros a la compañera Mariel la queremos muchísimo, mis hijos la quieren un montón, somos una familia de militantes que damos la vida por la gestión y por el acompañamiento, pero la hemos pasado mal.

Como militante ¿dónde estás o estuviste?

Nosotros pertenecimos a la Agrupación 19 de Febrero de la señora Araceli Bellota y después nos fuimos del lado de quien dice ser la representante de Francisco Álvarez.

¿No pudiste hablar con ella en todo este tiempo?

No, me bloqueó, el día que me fui de la agrupación, sabiendo ella que el Subcomando (electoral) lo hicimos nosotros y es el único que le funcionó a la Señora Mariel porque estuvo por primera vez activo. ¿Sabés con qué funcionaba el subcomando? No con agrupaciones ni punteros políticos, con la gente que ayudamos nosotros, con los padres de las escuelas, con eso funcionaba el subcomando de Francisco Álvarez. Somos los docentes como la señorita Paula, la catequista Delia, los que nos conocen y se ponen todos los días esto al hombro, el Municipio no nos baja nunca ni una cebolla para nuestras ollas. ¿Sabes quién nos dona? La panadería de Semana de Mayo, la verdulería Mis Hermanos del compañero Cristian, el compañero Diego de la carnicería, los comerciantes nos donan y nos bancan las ollas, no recibimos ni siquiera cebollas. Personas en situaciones de hambre no recibieron respuestas, alguien me llamó diciendo que no tenían, que no nos podían dar más. De este juego político yo me lo puedo bancar porque me voy a reponer y me voy a levantar como me levanto todos los días a trabajar por este pueblo.

Es la pasión que la conduce. «Siempre fui y seré peronista», afirma la seño Flavia, convencida de sostener con más militancia la construcción: «Cuando vuelva de la escuela voy a seguir trabajando para este pueblo, gracias a Dios tenemos varias áreas que nos dan pelota a los maestros, por ejemplo el señor Juan Domingo nos dio una mano para cambiar y poner las luces donde no hay, después no podemos gestionar nada. Acá en Álvarez los que más activamos y movemos el pueblo somos los que no estamos reconocidos, anda a preguntar por algún puntero político y por las maestras, vamos a ver quiénes son los que manejan el pueblo. La gente no es tonta, la gente se cansó de que las cooperativas les saquen la plata con la excusa de que les pagan a los contadores públicos porque es mentira, la gente se hartó.