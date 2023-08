SECUNDARIA N° 5 / CUARTEL V –

Pensar como hipótesis que un buen proyecto puede perder legitimidad si no está articulado con esa comunidad que puede verse atravesada, en este caso por un muro.

La Escuela Secundaria N° 5, barrio San Norberto Cuartel V, presenta un cerco perimetral nuevo. Una parte de la manzana escolar ya integra el espacio público recreativo, cultural, diseño que la gestión de Mariel Fernández imaginó hace un largo tiempo, algo semejante a un Polo Educativo – Cultural que enlaza la escuela con uno de los emblemas del Movimiento Evita: La Chicharra.

Ocurre que el Centro de Estudiantes de la Secundaria N° 5 expone todo aquello que le falta al establecimiento. Baños en condiciones, uno de los baños de profesores /as no tiene agua; faltan aulas, bancos y sillas. Una vez más los puntos son básicos. Tal vez si estas deficiencias hubiesen tenido soluciones el MURO no dispararía «el rechazo» de aquellos jóvenes que no se sienten observados por la política pública. Los /as estudiantes sienten que el Municipio les quitó un pedazo de tierra.

Facundo López, presidente del Centro de Estudiantes, fue categórico: «Si no nos dan soluciones vamos a tomar la escuela»: