«Si no nos pagan todo el 19 de mayo cortamos la Ruta»

Asamblea en el lugar de trabajo. Es el jueves 6 de mayo a las 14 horas y no está presente ninguna autoridad del nuevo Hospital que promociona el Municipio y la Provincia. El interlocutor es el gremio ATE que escucha el reclamo de todo el personal que asiste a pacientes COVID en Cuartel V. Los /as esenciales que no cobran nada desde el mes de enero, colocan como fecha límite el 19 de mayo. Gisela habla en representación de todos /as, una exigencia desde las bases: «Entre el 14 y el 19 de mayo tendríamos que estar cobrando todo nuestros sueldos. Si no es así esa misma jornada volvemos a cortar la Ruta 24″.

Cuando perciban todo lo que les debe la Provincia de Buenos Aires, ¿en ese momento estarán incluidos /as en la planta permanente o serán becados?

Es una beca. Pensá que nos ofrecieron pagarnos el 14 de mayo lo que corresponde al mes de abril cuando nosotros no cobramos desde enero y trabajamos los cuatro meses del año y ahora vamos por el quinto.

¿Quién o quiénes reciben el reclamo? ¿Quién está del otro lado o quien está proponiendo esas fechas?

ATE, ellos estaban en la asamblea

¿El Director del Hospital Modular no habla?

Para nada, ni estaba ayer.