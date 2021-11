«Si no obtenemos una respuesta vamos a convocar a toda la Federación y pondremos 10 mil personas en Moreno»

ADVERTENCIA DEL SECRETARIO GENERAL RUBÉN «CHOLO» GARCÍA –

Con la impronta y la historia en sus hombros. Orgánico a lo que deciden las bases, decidido a estar presente cuando el diálogo se quiebra unilateralmente. Rubén «Cholo» García, Secretario General de la Confederación de Sindicatos Municipales de la Argentina, no titubea en advertir que si la Intendenta de Moreno no convoca a discutir en serio la realidad social y salarial de los trabajadores municipales, habrá en nuestro distrito una manifestación multitudinaria: «Desde la semana pasada, a través de nuestro sistema, hemos convocado a todos nuestros dirigentes para acompañar el próximo jueves a partir de las 13 horas. Ahora, como se dice en el fútbol, la pelota está en el campo de ellos (el gobierno). Me daría mucha pena, y lo digo en términos personales, pelear por los derechos de los trabajadores municipales con aquellos que dicen ser del campo nacional y popular, porque acá, como me lo cuenta Marcelo (Cosme) se está cometiendo fraude laboral al no reconocer a los compañeros que no tienen antigüedad, como dice la ley. A partir del año en el cargo un trabajador tiene que pasar a planta permanente, al tiempo que sabemos que muchos cooperativistas están reemplazando a los trabajadores municipales que son la parte más importante de un Municipio. No son reconocidos, no alcanza con un aplauso, pero más aún, el gremio que más trabajadores perdió a causa del coronavirus en la Argentina es el de los municipales, fueron 3400. A la clase trabajadora municipal la política no la está reconociendo con estas actitudes. ¿Quién puede vivir con un 24 por ciento de aumento cuando la canasta básica para cuatro personas es de 78 mil pesos? Por eso vamos a acompañar con los cuerpos orgánicos, vamos a convocar a los compañeros del Conurbano, pero si no obtenemos una respuesta vamos a convocar a toda la Federación y poner 10 mil personas en Moreno. Pero vamos a esperar que el Ejecutivo llamé al Secretario General (Cosme) y discuta los salarios que ya están bastante desactualizados».