«Si peleamos con el macrismo no voy a permitir que ningún intendente alcahuete venga a flexibilizar a los trabajadores municipales»

Se lanzó en Moreno la Regional 7ª de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses. El acto que se realizó en la casa de SITRAM, ofreció pinceladas propias y explícitas definiciones políticas – partidarias.

Marcelo Cosme, expresó ante los trabajadores y trabajadoras presente que «nosotros sabemos mucho de lucha, la idea es poder fortalecer lo que ya está hecho, empezar a trabajar más aún, a través de las capacitaciones, formaciones, en cuestiones de género, cultura y todo tiene que ir acompañado de una linea que nos tiene que hermanar» sentenció el Secretario General de SITRAM y ahora Secretario Regional de Fe.Si.Mu.Bo. NO menor, por la altura de la frase, Cosme manifestó: «Más allá que la política nos quiera dividir tenemos que trabajar fuertemente en esa unidad»

Con la presencia del Scretario General de Fe.Si.Mu.Bo, Ruben «El Cholo» Garcia, realizó una reseña histórica, sindical y política de la Fesimubo, un encuentro para fortalecer una organización que «camina la provincia de Buenos Aires» y recordó: «Mi gobierno reprimió a trabajadores que ganaban 5 mil pesos» en referencia al paro que los trabajadores municipales hicieron en la gestión de Nestor Kirchner en la Avenida 9 de Julio» y agregó: «Estamos en un momento muy difícil donde vamos a tener el 70 por ciento de inflación y estamos atrás de la zanahoria. El árbol no nos tiene que tapar el bosque, yo no quiero que gane el macrismo porque ya lo vivimos, ya lo sufrimos, porque nos defendimos, si peleamos con los amarillos no voy a permitir que ningún intendente alcahuete venga a flexibilizar a los trabajadores municipales, no se lo tenemos que permitir compañeros, tenemos que luchar porque nos quieren meter planes para que los compañeros con planes hagan la tarea nuestra, nos tiran la carrera municipal, eso tenemos que pelear, eso tenemos que entender» exclamó García ante los municipales presentes.

Quedó inaugurado un espacio sindical, que seguramente comenzará a marcar una agenda de trabajo para que los salarios de los trabajadores respeten la historia de lucha y conciencia.