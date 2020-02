0 shares







MIRKO GARCÍA DESDE SU BANCA EN FAP –

Bonificaciones u horas extras no se pagan más (para personal oficinista de 40 horas semanales). El acto administrativo lleva el sello y la firma del Secretario de Gobierno quien cita la ordenanza de Emergencia de forma inadecuada. Si ese error fue subsanado debe existir otro acto administrativo, salvo que el Poder Ejecutivo entienda que una placa en Internet resuelve el problema que él mismo generó. A tres días hábiles de conocida la noticia, el Concejo Deliberante como cuerpo colegiado tampoco emitió nada oficial. Mirko García concejal de FAP en Juntos por el Cambio, utilizó la ironía para calificar el ¿error? de la gestión Fernández. «Respetuosamente le recomiendo al Poder Ejecutivo que si quieren hacer payasadas contraten a Piñón Fijo o a Plim Plim. Lo digo porque esto es una payasada que nace en la votación de una ordenanza que nuestro bloque no votó y no tiene nada que ver».

¿Qué hará su bloque?

Pacientemente vamos a esperar que se diriman las diferencias internas que hay en el Frente de Todos que afectan a los trabajadores /as municipales. Esa circular tiene el sello y la firma del Secretario de Gobierno por lo que vamos a esperar la acción del Frente de Todos y ahí nuestro bloque tomará una posición, sin dejar de aclarar que en ningún momento delegamos facultades al Poder Ejecutivo, eso lo hizo todo el bloque oficialista que con sus manos votó algo que es tomado por el gobierno y que lo aplica con cierta perversión, provocando desazón e incertidumbre.

Le alcanza que la explicación oficial sea, hasta el momento, una placa descriptiva en facebook o circulando por whatsapp

No soy muy amante de las redes sociales pero la comunicación no solo debe ser distinta sino institucional. Quiero decir, por tomar la ordenanza y reinterpretarla, el Ejecutivo debería reunir a los bloques y dar una explicación institucional. Las redes sociales son para generar vínculos y amistades, la política es otra cosa, pero si siguen con eso continuaré con mi teoría de Piñón Fijo o Plim Plim.

Quiero señalar que la concejal Carola Hernández, que es del Frente de Todos, manifestó por este medio que lo que realiza el gobierno de Mariel Fernández es un ajuste contra los trabajadores /as municipales

Me parece perfecto que tenga esa visión. Nosotros lo planteamos en el recinto cuando se votó la ordenanza, incluso dije que lo que hay que hacer es con todos /as adentro. Si el Frente de Todos dice que el ajuste es por el lado de los trabajadores /as, nosotros ya no tenemos nada por decir. También quiero recordarle a usted que cuando el oficialismo votó la delegación de facultades le dije que si pasaba lo que está ocurriendo, que no dan ninguna respuesta institucional, desconociendo que el HCD es la representación del pueblo que elige a sus autoridades en las urnas, había que bajar las persianas del Concejo Deliberante. No obstante espero la reacción de un grupo de concejales que no son de mi bloque, y lo digo claramente para que no haya ninguna duda, pertenecen al oficialismo. No puede ser ni es admisible que conviertan al Concejo Deliberante ya no en una escribanía sino en un almacén.