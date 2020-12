0 shares







RESPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN –

No hay dudas en el planteo de SUTEBA, Familiares y estudiantes. Está escrito así: «Solicitamos para la defensa de la continuidad de los espacios de participación comunitaria y, en respeto a la MEMORIA de Sandra y Rubén, reunión con la Sra. Intendenta y la Subsecretaría de Educación, en forma presencial y con los recaudos de bioseguridad«.

Diciembre 2, veintiocho meses sin Sandra y Rubén, el documento es político.

Diciembre 4, Hernán Borghi, Director General de Educación municipal, pone los pies en el territorio de la política y aplica las reglas de la representación, el que gana… gana: «Yo mando dos personas a participar del Comité (de Seguimiento), Maru Bogliano que está en la parte de Infraestructura, que tiene todo lo que Escuelas a la Obra, es una trabajadora histórica del municipio; la otra persona es Julieta Capizzi que está en toda la parte administrativa del SAE (Servicio Alimentario Escolar). Hace cinco meses que venimos diciendo prácticamente lo mismo, donde participan estar personas y siempre se tratan los mismos temas, lo que digo es que que hay participación».

El documento es muy duro, políticamente, ya que instala que no se respeta la memoria de Sandra y Rubén, los espacios colectivos y de control popular, piden su presencia en una reunión con la Intendenta

Bueno, ellos piensan que son los únicos que tienen memoria…

Amplíeme ese punto, me interesa

Desde qué lado se para cada uno para reclamar al otro que no tiene memoria. Me podrían cuestionar si no estoy pasando información pero está, la información es pública, yo articulo con todos los espacios pero es algo tan amplio que no puedo estar en todos lados pero quien va es la persona con mayor conocimiento a partir del mayor trabajo que está realizando en un área específica. ¿Para qué necesitan mi presencia? ¿Para decir lo mismo que dirá otra compañera?

AUDIO 1 BORGHI

El documento habla de control popular, tal vez que las decisiones sean habladas antes de ser tomadas, SAE e Infraestructura ser debatidas en el Comité de Seguimiento

Están los canales formales e institucionales, nosotros trabajamos con el Consejo Escolar y Jefatura Distrital, hace un año que hacemos este trabajo territorialmente, recorremos las escuelas, registrando las problemáticas, haciendo reuniones con directivos y la comunidad. Esos son los canales formales con los que tenemos que reunir y delinear un trabajo a corto, mediano y largo plazo, pero la información está…

Dicen que no, reitero que el documento tiene un fuerte contenido político y por eso piden la reunión con Mariel Fernández y con usted

De nuevo, cual es el canal formal para pedirlo, ¿es el Comité? Es tan simple como acercarse a la Mesa de Entradas, a la Privada o Gobierno y pedir una audiencia, como lo hace cualquier ciudadano…

Reitero, es darle mayor funcionamiento el Comité de Seguimiento, información, control, participar en las decisiones, sino cómo explica usted que se escriba que participan en el Comité personas sin poder de decisión, como lo dice el documento

El Comité es útil porque genera demandas que están levantadas por los actores institucionales y nosotros luego trabajamos sobre eso. De ninguna manera estoy diciendo que no sirve el Comité, más aún, yo estoy mandando a personas que representan una Secretaría (Educación)

Cuando se aduce la falta de información se dice que no se puede controlar la ejecución de las políticas públicas. Una cosa es levantar el reclamo y otra es la forma de responder o resolver el mismo

¿Pero que control quieren? Si quieren control primero tienen que ganar las elecciones porque estamos en una democracia.

AUDIO 2 BORGHI

Puede ir al Comité de Seguimiento o no lo considera importante

Lo que expresé, en mi opinión personal, es que no voy a participar de un Comité donde lo único que hacen es atacar y no construir. Este año el Comité lo único que hizo fue tirar piedras, cascoteó, no generó ninguna instancia superadora. Yo así no participo, y más allá de la formalidad que tenga el Comité lo que hice por la autoridad que tengo fue derivar a quienes están en condiciones de informar, pero resulta que «no lo están creyendo a un trabajador /a»

Es buen punto el que transmite, pero dice que no va al Comité, infiero que lo habla con la Intendenta

Sí, y con el Secretario de Educación (Emmanuel Fernández). Tengo 40 trabajadores municipales, a quienes no los conocía cuando asumí, pero que conocen el desarrollo y movimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) porque son los que están en la calle, los que hablan con los proveedores, con los camioneros, puedo mandar a cualquiera de ellos a hablar porque conocen el desarrollo del SAE de principio a fin. Ellos reclaman mi presencia y no le creen a un trabajador.

AUDIO 3 BORGHI

En esta nota me dice, si quieren otra cosa ganen una elección

Sí, porque vos me dijiste que era una declaración política. Si querés control ganate una elección, yo represento a una Intendenta con el 60 por ciento de los votos…

Entonces. si quieren manejar de otra manera que ganen una elección

Exactamente.