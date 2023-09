«Si se da la combinación de Milei con Mariel será lo peor para los trabajadores municipales»

Trabaja en los espacios públicos desde hace años. Es municipal por opción y elección. Deja la pala y escobilla un par de horas mientras dure el piquete de ATE Verde y Roja, MST, Alternativa Estatal, Partido Obrero y la Verde Anusate.

«Gano de bolsillo 150 mil pesos, con diez años de antigüedad y no me alcanza para vivir. Tengo el privilegio de ser una persona sola porque mi hijo ya se independizó, pero con el dinero que cobro no me alcanza para comprar regalos a mis nietos o para salir a algún lado. Me alcanza para comer«, dice Nancy que tiene el talento para graficar el modelo de ajuste y precarización que con gran éxito logró Mariel Fernández:

«Un compañero me decía de que sirve prender fuego si la señora Intendenta tiene los cooperativistas que le van a responder porque Nación la manda los planes sociales y ella en Moreno le paga la complementaria. Yo estoy acá en el piquete porque soy delegada municipal, el que no lo es debe estar cagado en las patas, pero les digo que tenemos la última oportunidad porque si se llega a dar la combinación de Milei con Mariel será lo peor para los /as trabajadores /as municipales»: