«Si se puso el sello de calidad es porque alguien aceptó que los pibes coman esa comida que descompone a los chicos»

GISELE AGOSTINELLI, DE MONOPOLIOS, CONTROLES, RELATOS Y RESPONSABILIDADES –

¿Por qué creer que el pedido de informes sobre la comida que reciben los niños, niñas y niñes es útil cuando existen otros vinculados al Servicio Alimentario Escolar que no fueron respondidos? Por esa razón la concejala Gisele Agostinelli «lamenta aprobar algo que no sirve pero institucionalmente no hay mucho más por hacer». No obstante, la voz de Juntos (presidenta de uno de los dos bloques) y el sentido de las palabras ubicó el descontrol del SAE como una réplica de lo que pasaba con la basura y la poderosa empresa El Trébol. El gobierno que sacó al monopolio de la basura es quien sostiene el monopolio digitado de la comida que llega a las escuelas de Moreno: «Nosotros hemos pedido dos, tres, cuatro, cinco pedidos de informes porque lo del SAE no es solo de estas dos últimas semanas. Desde que el Servicio Alimentario está en manos del Ejecutivo se siguen repitiendo las mismas decisiones que se repetían cuando el SAE estaba en el Consejo Escolar, podemos mencionar las magdalenas, podemos mencionar el arroz con pajarito, los gorgojos, no podemos mencionar lo que acaba de decir la concejal, cuando se recibe la cantidad de alimentos y las galletitas son repartidas y muchas veces se quedan sin la galletita o los docentes tienen que estar haciendo magia. La verdad que me llama poderosamente la atención de algunas declaraciones, hablar de monopolización de los alimentos cuando ya lo manifestamos en la Rendición de Cuentas del año 2020, y creo que recién el concejal (Juan Fernández) dijo que el 67 por ciento (NdR: lo tienen dos empresas), pero nosotros ya expresamos que hay una clara monopolización del Servicio Alimentario Escolar. Si hablamos también de monopolización hay que decir que el gobierno municipal sostuvo en su momento a los mismo grupos que venían de la gestión del Consejo Escolar, pero también es difícil aceptar que se diga que es muy difícil distribuir las viandas o hacer el control, si bien hay veinte auditores y todo lo que se hizo y demás, se me hace complicado porque esta semana llegaron con el sello de bromatología, es decir que hubo un control de calidad, es decir que alguien aceptó que los pibes comieran esa comida. Y la realidad para mí de la única forma que se puede controlar lo que se come, es sentándose en el lugar, comiendo lo mismo que comen ellos, si vos comés lo que come el otro te vas a dar cuenta si está comiendo bien; vas a compartir lo mismo, si vos vas a un colegio y todos los pibes te dicen que comen naranja todos los días o te dicen que comieron la tarta que dieron, o se descomponen y seguramente no te vas a sentar a comer eso. Seguramente vas a seguir utilizando el relato y un informe que nunca llega, seguramente vas a decir que entendés la situación y que te moviliza la situación y por eso hacés el pedido de informe, pero eso no es real porque acá transcurrieron dos años y el SAE no es la primera vez que tiene problemas, no es la primera vez que llega mercadería en mal estado a los colegios, no es la primera vez que estamos hablando de un pedido de informe, no es la primera vez que estamos hablando de proveedores que no entregan como corresponde y no es la primera vez en donde se cuestionan a los proveedores y no hay respuesta«.

Si no hay respuestas a los edulcorados pedidos de informes destacados por el oficialismo como un modo renovador, revolucionario e histórico del HCD, ¿cómo puede sostenerse que hay transparencia?. Agostinelli elige ese camino para instalar la existencia de un monopolio, el de la alimentación que selecciona el gobierno de La Capitana: «Toda esa situación me hace acordar a un debate que se dio aquí dentro cuando hablamos de monopolización, y la verdad que la compra directa es una forma de monopolización. Busqué y y pedí los expedientes en la última Rendición de Cuentas, porque pedir transparencia en este gobierno, y más de una vez lo he manifestado, es bastante deficitario. Bueno, los expedientes no estaban. Si vos vas a pedir los expedientes, te dan las licitaciones, ¿saben qué sucede con las licitaciones? Al igual que sucedía con El Trébol, las multas, la sanciones, no aparecen ahí; cuando vos vas a pedir las sanciones, los expedientes no son entregados. Lo mismo que nos sucedía con El Trébol, ¿saben que sucede también como sucedía con El Trébol? Las sanciones que se aplican son casi inaplicables porque un pliego debería y sobre todo en este caso, cuando se entrega un sándwich podrido igualmente podrido, un pájaro dentro de un paquete, una tarta que se entregó, no tenía que haber duda que esa empresa no debe dar un solo alimento más, el que puso el sello en esa tarta no tiene que estar cumpliendo más funciones. Pero, para algunos, parece ser que sí, que eso está bien, que es correcto, que hay que aceptarlo y ahí es donde está mi diferencia en donde la política transforma, y ahí es donde yo como concejal siento que no tengo las herramientas, que son uno, dos, tres, cuatro y cinco pedidos de informe, pero si ustedes van a buscar al Boletín Oficial y ponen Servicio Alimentario Escolar no solo van a encontrar las compras directas sino también los pedidos de informe que no fueron contestados y aquellos que no salieron de comisión. A mí me da vergüenza hoy y lo voy a tener que hacer, venir a votar un pedido de informe».

El enésimo pedido de informes salió como fruto del consenso de las dos fuerzas mayoritarias (Frente de Todos y Juntos), y los argumentos políticos perdurarán porque hay límites que se cruzan: » Me encantaría que venga el Departamento Ejecutivo a dar explicaciones pero no explicaciones a mí o al resto de los concejales sentados, que se siente frente a las cámaras y diga porque pusieron el sello de alimento apto para consumo y le entregó eso a los pibes. Seguramente porque el hijo no va a una escuela pública, seguramente porque el hijo no come la comida, seguramente porque él no come esa comida. Realmente no creo que ni la Intendenta ni nadie del gobierno tenga las intenciones de alimentar mal a los chicos, no lo creo, pero creo que el trabajo es entre todos. Quizás los concejales que hablan y que nos cuentan de los veedores, de las diferentes circunstancias al ser oficialismo tienen acceso a la información, pero también les recuerdo que tienen que estar defendiendo muchas veces, cosas que estoy segura que en otras circunstancias no las hubiera defendido«.

