ANÍBAL ASSEFF, SIN VUELTAS EN JUNTOS POR EL CAMBIO

Aníbal Asseff emprende 2021 con un armado más frentista de Juntos por el Cambio que elabora otra sigla sin perder su naturaleza. En el plano distrital sostiene su liderazgo y lo expresa con absoluta contundencia personal. En la misma vereda del PRO se encuentra Leonardo Cóppola, a quien Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante le pidió que rinda cuentas o examen por su licencia

Toma como valor – fortaleza la decisión de haber dejado, hace varios años, la apetencia por un cargo legislativo local. Fue candidato a Intendente en las dos últimas elecciones, en 2015 en el Frente Renovador y en 2019 en Juntos por el Cambio. Su estilo de conducción es radial, mano a mano, y desde ese esquema afirma que a él no se le fueron a quienes eligió en sus listas:

ANIBAL ASSEFF – PRO / JUNTOS POR EL CAMBIO

Juntos por el Cambio está fracturado, no hay ninguna duda, la pregunta es ¿habrá interna o no? ¿Habla con Cóppola?

Yo hablo con todos, no tengo problemas

Pero, para resolver esto

Yo hablo con todos no tengo problemas siempre y cuando no haya agresiones personales, difamaciones, típico de los cobardes

Hablo de Cóppola

Dejame contestar, porque vos me querés dirigir las respuestas y yo no soy así…

Yo le estoy haciendo una pregunta

Yo te estoy diciendo una cosa, en el marco institucional él tiene que dar sus explicaciones y lo resuelve muy rápido, o renuncia o continua sin ningún problema. En el marco, vos preguntás por Juntos por el Cambio, hay tanta línea interna dentro del mismo PRO como la coalición que se va ampliar que creo que no va a ver otra cuestión que resolverla en una amplia PASO donde aquellos se creen con derecho a encabezar vayan a una disputa, y aquellos que creen que pueden confluir en una unión también lo hagan, estamos en esa instancia

¿Cuántas corrientes hay en Moreno importantes?

No quiero ser soberbio, no voy a contestar eso

Pero, está usted puedo poner a Leonardo Cóppola, puede haber 1 o 2 más, pero no es el punto, porque si no se resuelve la situación que no solamente es institucional sino política entre usted y Leonardo Cóppola yo tengo que leer que habrá una interna

Le vuelvo a repetir, si no hay acuerdo lo más sano es que haya una interna

¿Cómo se logra un acuerdo?

Se logró dos veces en 2017 y 2019, lo que pasa y ahora voy hablar por mí, yo disiento profundamente de aquellos – habló en general no de un caso en particular- que esgrimen una postura opositora muy liviana, son excesivamente duros conmigo o el espacio que yo represento y no tienen la valentía de enfrentar los innumerables problemas que tiene Moreno. Un día tenemos que hacer un programa especial sobre los hechos trascendentes que han ocurrido en Moreno en los últimos 10 años, desde concejales en causas penales, consejeros escolares en causas penales, malversación por parte del municipio, y los concejales de la oposición, de una u otra línea, han tenido una posición no satisfactoria a lo que un opositor tiene que tener.

AUDIO 1 ASSEFF

Usted es un hombre de la política, del PRO, de Juntos por el Cambio, que lo digo hoy ese hombre no va a existir más va a venir otro nombre por…

Eso no lo decido yo

Y no digo que usted lo decida, va a pasar esto. ¿Cóppola tiene que seguir la licencia o debe volver al Concejo Deliberante?

Yo creo que lo tiene que resolver él

Pero usted es un hombre que hace política y que conduce, no digo que lo conduzca a Cóppola

Lo traje yo a la política a Cóppola…

Está bien, pero el que conduce tiene que establecer ciertos parámetros ¿por qué sino como es la política?

Lo traje yo, yo soy leal, transparente, soy honesto en mis actitudes políticas y en mi vida pública y exijo en los demás el mismo respeto, lealtad y honestidad que se debe tener en política y muchos no han seguido este camino, creen que con la mentira…

¿Cóppola?

Hablo en general, déjeme contestar a mí. Si a Cóppola le tengo que decir algo se lo digo en la cara como se lo dije a él siempre, yo no hablo por medios públicos sin que se puedan defender, hablo por este medio porque usted me pregunta y yo le contesto en general, él sabe como yo pienso y como actuó yo, jamás he sido desleal con nadie y me han pagado a veces con deslealtades y eso es algo que en política no es bien visto

Y la última pregunta porque es imposible cuando hago esta insistencia

En la vida hay que tener conducta…

Si, claro y por eso la conducta tiene que ver con la conducción, y yo no estoy preguntando por términos personales sino sobre posturas políticas y esta nota tiene que ver con su posición política…

Pero yo no soy Cóppola, yo soy Asseff, él tiene que decir lo que va hacer. Que responda él en el ámbito que tiene que responder

Mirko García está bajo su conducción ¿o no?

No, Mirko García es un peronista que se incorporó por el sector de Piccheto, yo tengo una buena relación hay cosas que ha hecho que estoy de acuerdo y otras que no

¿Pero usted no lo conduce?

Yo habló con todos

Bueno, si Cóppola tiene que decidir por él no entiendo todo lo que hicieron en el Concejo Deliberante donde el bloque Juntos por el Cambio lleva al recinto la licencia de Cóppola. ¿Es una cuestión personal

No es personal, te vuelvo a repetir, en la historia de Moreno en 30 años hubo cuestiones similares a esta

¿Y cómo terminaron esas historias?

Lo dice la historia, yo lo sé

Usted me lo señala porque esas historias terminaron mal, se tuvieron que ir y como usted me propone ese juego le estoy respondiendo

AUDIO 2 ASSEFF

En la elección de este año el apellido Asseff no puede encabezar ¿o sí?

No sé

¿Cómo no sé?

No sé como van a ser las elecciones, hubo elecciones que nosotros no participamos en el 2003, y en otra más que encabezó otra gente, nosotros apoyamos de atrás…

Pero Claudia Asseff termina su mandato en diciembre y no puede renovar

Está bien, veremos, hay mucha gente que quiere ser concejal y tiene todo el derecho y yo lo voy a apoyar…

¿Usted no va a ser concejal?

No, yo no voy a ser concejal, no me aferró a los cargos. Me gusta ir a un cargo para ejercerlo plenamente, no ser cómplice del oficialismo, uno tiene diálogo con el oficialismo como corresponde, pero yo no soy ni cómplice ni obsecuente ni tengo cargos que me han dado ni nada por el estilo…

Eso lo hemos hablado tantas veces ni siquiera entremos ahí porque es para todas, todos y todes, pero su nombre Anibal Asseff no va a estar en la boleta

¿Local?

Local la descarté hace tiempo, usted cuestiona de afuera pero no vuelve al Concejo Deliberante

Primero que creo que siempre hay que impulsar, como lo hemos hecho, a gente para que ocupe un cargo y aprenda

¿Y a quién impulso usted?

Muchos, a todos, te puedo dar nombre y apellido

Pero de los que impulsó…

En una nota vos dijiste, que es mentira eso, a mí no se me fue nadie, se le han ido a otros

A usted no se le fue nadie

Porque cuando aceptan ir en esta unidad y el esfuerzo y la cara la ponemos nosotros, eso no es irse, después se olvidan de como llegaron y hay gente que no se me fue a mí se le fue a otro sector en vez de quedarse a dirimir en el espacio ideológico que estaban compartiendo, se fueron a otros sectores

Claro, entonces todos los que usted impulsó están a su lado

Muchos si, otros no, pero le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que se pone énfasis, yo a veces veo las redes sociales, ‘usted que es concejal’ y yo hace once años me fui, usted que vive del Estado es mentira, yo no vivo del Estado, los que viven del Estado precisamente tienen contratos escondidos, que están nombrados en algunos lugares

Eso es decir sin mencionar, no me parece bien ya

Yo hablo en general, que se prestan a acuerdo espurios, arreglos por detrás, que tienen una critica en momentos críticos de Moreno, una crítica liviana. Yo puedo estar equivocado, se puede estar de acuerdo con lo que digo, pero yo le doy precisiones en algunas cuestiones institucionales, usted puede o no estar de acuerdo conmigo pero yo lo digo. Acá hay gente que fue hasta presa por delitos graves, por asociación ilícita, se han callado la boca, no han hablado. Han salido hablando mal de nosotros cuando han estado con nosotros, si yo le contara la bajeza de esa gente que habla mal de mí, de las cosas que han dicho de los demás…

Para que me dice esto si no lo va a contar…

No importa, las cosas se dicen personalmente. Estamos hablando, falta el café acá

Es una nota política y finalmente digo, ¿el Doctor Asseff está para un acto de grandeza y abrirse no solamente de la conducción sino a otra arquitectura de poder o va a pelear hasta el final diciendo soy yo y tengo mi 12%?

Yo fui candidato en el 2019

Grandeza es la palabra que falta

Espere que termino. Yo para ser candidato no fue que me puse con el dedo, a mí me midieron 3 millones de veces y a ellos también, conclusión uno me dio una cosa y otro me dio una cosa chiquitita

¿Usted es la idea más grande?

Yo le estoy diciendo como son las cosas, por eso fui candidato

Pero dígalo, yo medí más y el otro chiquitito, Cóppola, medía chiquitito

Olvidese de Coppola, hay otros más que quisieron ser candidato, los medían a todos y cuando lo hacían todos daban un gran desconocimiento y no tenían votos, entonces no es que yo me impulse, fui a eso y ganamos la interna. Si no hay acuerdo tiene que haber una interna se lo dije hace rato

¿Usted quiere interna?

Te di varias definiciones, yo con gente –hablo por mí- que después se presta a arreglos espurios con el oficialismo y que lo único que hace es criticar a la otra parte, sin justificativo, mintiendo, cuando viven del Estado y se aferran a los cargos, tienen contratos espurios y mienten sobre sus actitudes en política. No es el caso mío, entonces esa actitud de grandeza yo la voy hablar en política todas las veces que pueda. Si sigo midiendo voy a ser candidato cuando yo quiera y eso lo decide la gente, yo no lo voy a imponer.