«Si soy Intendente nos amigaremos con nuestra Universidad Nacional de Moreno»

«El vecino de Moreno quiere seguridad, de la educación, no es posible que se entregue la comida en la estado en las escuelas; todos hablan de las delegaciones municipales que tienen empleados pero no resuelven los problemas de los vecinos por esa razón sigo planteando una verdadera descentralización», definiciones de Damián Contreras al concluir el acto de lanzamiento de la pre candidatura a Intendente. El líder del Frente Renovador también se refirió a la precarización laboral y el salario de pobreza de los /as trabajadoras /es municipales, la reforma laboral por izquierda. Reconoció y valoró la historia de los dirigentes peronistas que lo formaron, subrayando que algunos /as que hoy son gobierno comunal fueron formados por quienes hoy son desconocidos o pretenden ser invisibilizados, ninguneados y maltrados políticamente.

Mención especial sobre la ESPUNM y la política de Mariel Fernández de usurpar la tierra de la Universidad: