«Si tanta transparencia tiene el gobierno debería predicar con el ejemplo, que no quede en un discurso bonito»

Volver al ruedo de campaña, la adrenalina y las tácticas. Una parte de la estructura que fue Poder Ejecutivo durante cuatro años (2015 -2019), relanza su construcción con una boleta corta, un partido vecinal que trata de conducir el ex intendente de Moreno, Walter Festa.

En la Plaza San Martín ya está presente el Encuentro Vecinal en Acción (E.V.A), pero busca en los barrios y comunidades el reencuentro desde el corazón. Carola Hernández, actual legisladora y pre candidata a la reelección de su banca, expresó en el programa Quórum (se emite mañana a las 21 horas por Desalambrar y Canal 6) que «les sorprende el rechazo y desconocimiento que tiene una buena parte de la población hacia la figura de Mariel Fernández».

Hernández tiene la percepción que la boleta corta de E.V.A puede dar un batacazo. Con buen tino encuadra un trabajo que todos /as deben hacer de cara al pueblo: explicar qué se vota y para qué está el Concejo Deliberante. Consultada si el gobierno de Mariel Fernández es transparente en el ejercicio de la función, Carola respondió sin dudar: ¿Por qué negarían a dar información del Servicio Alimentario Escolar si son transparentes? ¿Por qué se negarían a tratar diferentes propuestas que llevan los concejales /as, que no son de su espacio político, si dicen ser transparentes? No entendería por qué en algunas comisiones no logramos tener quórum para llevar adelante proyectos de otros compañeros que no son del bloque Juntos por el Cambio. Si tanta transparencia hay deberían predicar con el ejemplo, que no solo quede en un discurso bonito«.

¿Entonces el gobierno de Mariel Fernández es un discurso bonito?

Puede ser que haya tenido un discurso bonito…

Ese discurso bonito ¿llega abajo? ¿Genera atracción, seducción? Todos quieren tener un discurso bonito

En la realidad de la gente los discursos ya no sirven y por eso hoy tenés el enojo y la falta de credibilidad que tiene los vecinos y las vecinas.

CAROLA HERNÁNDEZ